Aunque el audio del exembajador Armando Benedetti, sobre el presunto ingreso ilegal de 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro está centrando la atención del país, las investigaciones sobre la génesis del escándalo -la exniñera de Laura Sarabia- siguen su curso.



La exjefe de gabinete del Presidente será citada por la Fiscalía y la Procuraduría para establecer quién dio la orden de que Marelbys Meza, su entonces empleada, fuera sometida a pruebas de polígrafo y hasta a interceptaciones ilegales tras la pérdida de 7.000 dólares.

Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, y Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria. Foto: Presidencia y archivo particular

EL TIEMPO estableció en exclusiva que los investigadores indagan versiones según las cuales el celular de la exniñera fue sometido a una copia espejo para revisar todas sus actividades de chats y llamadas sin orden judicial.



"Se verifica si la copia espejo fue obtenida en una oficina ubicada en el piso 13 de un edificio de la Dian, ubicado a pocas cuadras de Casa de Nariño. Además, si desde allí se habría coordinado la interceptación ilegal que ya investiga la Fiscalía General", aseguró uno de los investigadores.

La Fiscalía General adelantó inspección a la Casa de Nariño por el caso de Laura Sarabia y su exniñera, Marelbys Meza. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué funciona en el piso 13?

Aunque inicialmente investigadores manifestaron que en el edificio 'Sendas', al que se refieren, no hay ninguna dependencia de Casa de Nariño, EL TIEMPO elevó un derecho de petición en donde la respuesta fue diferente.



"En el piso 13 (ala sur) del Edificio SENDAS está ubicada la Subdirección de Gestión Financiera de la DIAN. En el ala norte de ese piso funciona una dependencia de la Presidencia de la República con la que la entidad no tiene relación", señalaron.



Cuando se preguntó qué actividades se cumplen en el lugar, señalaron que esa

pregunta debe trasladarse al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).



Además, precisaron que la DIAN no ha sido notificada ni tiene conocimiento de actividades o indagaciones relacionadas en el caso de la exniñera y que la entidad no tiene reportes de ingreso relacionados con la señora Meza.

El oficial López

El director general de la Policía, mayor general William René Salamanca Ramírez. Foto: Foto: Suministrada

Al respecto, la Presidencia y la Policía aseguran que se está colaborando en la investigación.



De hecho, el general William René Salamanca, director de la entidad, aseguró que había hablado con la exdirectora de la Dijín, general, Patricia Salazar y le manifestó que no había sido informada ni consultada de las interceptaciones.



"Además, que había fortalecido los controles en las salas de interceptación; pero dejemos que la investigación avance y el país conozca qué pasó realmente”, manifestó el general Salamanca.

General Olga Patricia Salazar, exdirectora de la Dijín. Foto: Policía

Y añadió: “No todo se hizo a espaldas de la Policía porque aquí cada uno responde por sus actuaciones, pero insisto: ante estos hechos, es la autoridad de la Fiscalía que debe establecer la investigación”.



Sin embargo, fuentes enteradas le dijeron a EL TIEMPO que ya habría sido retirado por este caso un oficial de apellido López.

UNIDAD INVESTIGATIVA

