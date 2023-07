Sobre la 1:50 de la tarde, de este martes 18 de julio, la exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, llegó a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del caso que se le sigue a la Campaña Petro Presidente por el presunto ingreso irregular de dinero.



(Lo invitamos a leer: Atención: Benedetti no se presentó a CNE dentro de la indagación a campaña Petro)



La exfuncionaria llegó a la diligencia en compañía de su abogado Jorge Mario Gómez Restrepo, quien le confirmó a EL TIEMPO que estaban próximos a ingresar a la diligencia.

El caso por el que Sarabia fue citada tiene que ver con los audios del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, en los que le asegura a la exfuncionaria que él consiguió 15 mil millones de pesos para la campaña Presidencial.



"Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones, y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, le dijo en el audio Benedetti a Sarabia.

La citación de la exfuncionaria está a cargo de los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). Y hace parte de varias denuncias en contra de la campaña por supuesta violación de topes y cuentas que no cuadran.



EL TIEMPO estableció que a la diligencia también se hizo presente el apoderado del presidente Gustavo Petro. Se trata del exmagistrado Julio César Ortiz, quien ha acompañado al mandatario en varios pleitos.



Aunque Benedetti también fue citado para las 9 de la mañana de este martes, no se presentó e hizo llegar una escusa, en la que aseguró que se acogerá a su derecho a guardar silencio.



"Honorables Magistrados: Armando Benedetti Villaneda, identificado como aparece al pie de mi firma, citado a rendir testimonio dentro del proceso de la referencia, de forma respetuosa me dirijo a ustedes para reiterar, por un lado, el compromiso y respeto con la administración de justicia, y por el otro, la voluntad de ejercer mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, en la diligencia de testimonio programada para el día 18 de julio de 2023", se lee en un documento conocido en primicia por este diario.