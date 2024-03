Las fotos y audios de 'el Bendecido' y su red de contrabando que incluye a policías

En la urbanización Alejandría, etapa II, de Tuluá (Valle), están desconcertados con la noticia de que el propietario de varios de los lujosos apartamentos es alias el Bendecido, el hombre a quien la Fiscalía y la Policía califican como el 'zar' del contrabando de textiles, calzado y cigarrillos que entran de manera ilegal por el puerto de Buenaventura.

En Cali lo identifican como el promotor de un semillero de deportistas y, en Armenia, Buga y Santa Marta, como el dueño de lujosas oficinas, apartamentos y lotes. Pero la Fiscalía asegura que es el socio de Diego Marín, el fugitivo empresario al que han perseguido por décadas directores de la Policía.

Las grabaciones y los buses

Desde noviembre de 2023, se había legalizado la infiltración de dos miembros de la Policía en la organización. Y en el juzgado 76 penal municipal con funciones de control de garantías, se habían legalizado varias interceptaciones telefónicas y reuniones con 'el Bendecido', cuya identidad es Ricardo Orozco Baeza.

En uno de los encuentros con los agentes encubierta, les entregaron 345 millones de pesos para que les permitieran el ingreso de mercancía de contrabando.

Esa es parte de la información que ha ventilado Deiby Cáceres Naranjo, fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, en las audiencias concentradas de legalización de capturas y solicitud de medida de aseguramiento, que se han adelantado de manera reservada.

En la exposición del ente acusador también ha quedado claro el rol que cumpliría en la organización Alexánder Galeano Ardila, un coronel (r.) de la Policía quien se había desempeñado como jefe seccional de inteligencia en Bogotá y también en un cargo en la Unidad Nacional de Protección (UNP). Además, fue jefe de protocolo de un exsubdirector de la Policía.

A Galeano lo sindican de ser el agente corruptor dentro de la institución para que se dejaran pasar contenedores con contrabando. El oficial retirado parece como dueño de buses que se mueven por Aguachica y San Diego (Cesar), Fonseca (La Guajira) y hasta por Barbosa (Santander).

La propuesta al director de la Polfa

A Galeano Ardila y a 'el Bendecido' les atribuyen la entrega del soborno a los agentes infiltrados que pertenecían a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Pero el poder corruptor parece haber ido más allá. En la audiencia se señaló a Galeano Ardila de haber intentado sobornar al actual director de la Polfa, el coronel Yorguín Malagón Hernández.

“Utilizó a su esposa, acordaron un encuentro en un establecimiento público dirigido efectivamente a cooptar a través de la entrega de 300 millones de pesos al director”, leyó el fiscal Cáceres Naranjo.

Reunión en Cartagena

Y en un pantallazo de la exposición de elementos materiales probatorios se asegura: "El Cartagena, Alexánder Galeano Ardila, le manifiesta a Yorguín Malagón Hernández, en lenguaje Cifrado que para los 5 primeros días de cada mes le haría llegar tres sapitos, haciendo referencia a las suma de 300 millones de pesos".

EL TIEMPO se comunicó con el penalista Iván Cancino, apoderado del coronel (r.) Galeano Ardila, quien calificó de "cobarde" la actitud de la Fiscalía de querer involucrar a la esposa de su cliente.

"La Fiscalía usa palabras que dan a entender eso, pero no está investigado (...) Si quieren involucrar a la esposa de Alexánder, que también vincule a la del agente infiltrado que participó en la reunión y no está protegida por ninguna figura legal: el encubierto era su esposo, no ella", explicó Cancino haciendo referencia al director de la Polfa.

Los fugitivos

En la audiencia también se señala que alias 'el Bendecido' sigue instrucciones de Diego Marín Buitrago, un empresario y señalado contrabandista que ya tiene medida de aseguramiento y circular azul de localización de Interpol.

Marín ha sido objetivo de la justicia desde hace décadas y en la única entrevista que ha concedido (a EL TIEMPO) ha negado los cargos.

Sin embargo, aparece en la pirámide del organigrama criminal junto con otro fugitivo: Juan Francisco Solano.

Otro de los eslabones es el coronel activo Mario Andrés Sarmiento Rojas quien era mano derecha de un general hasta el día de su captura.

