Las dos normas con las que el Congreso busca mayor poder

Quieren intervenir en hechura de pliegos licitatorios y aprobar designación de ministros y embajadores. Uno de los ponentes prepara reversazo a medias.



En plena recta final de la actual legislatura aparecieron en el Congreso dos normas que tienen en alerta a varios gremios y sectores del Gobierno.

Una de ellas está relacionada con el proyecto de ley que busca volver obligatorios los llamados pliegos tipo para todas las licitaciones públicas, uno de los puntos clave que contenía la fracasada consulta anticorrupción.



Si bien en esta ocasión su implementación está a punto de coronar el cuarto debate, hay alarma por una propuesta de última hora que, para algunos, terminaría politizando un tema eminentemente técnico.



EL TIEMPO estableció que en la audiencia pública de hace dos semanas, Alexánder Rincón, asesor del representante de San Andrés Jorge Méndez (de Cambio Radical), fue quien abrió la compuerta.



En su intervención dijo que a los asesores de Méndez, ponente del proyecto de ley, les preocupaba que el tema de los pliegos tipo no se descentralizara, quedando concentrado en Colombia Compra Eficiente y quitándole el principio administrativo de manejo a los entes territoriales: municipios y departamentos del país.



Y fue más allá, propuso que el comité técnico que se creó en el tercer debate, en Cámara, para asesorar y vigilar la contratación, incluyera a otros actores. Además de la Federación de Departamentos, la de municipios y Asocapitales, les abrieron cupo a dos senadores y dos representantes.

¿Reversazo a medias?

Para varias agremiaciones, que insisten en la necesidad de que los pliegos tipo se amplíen a toda la contratación estatal –y no solo al sector de obras públicas, como está ahora–, eso politiza un tema técnico.



La Cámara Colombiana de la Infraestructura ya manifestó su preocupación, al igual que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



“El Gobierno no está de acuerdo con la conformación del comité técnico. Hace inviable el proyecto, generaría parálisis y lo que se busca es transparencia en la contratación, como ha venido sucediendo en el sector de la infraestructura”, señaló la ministra.



Y agregó que irá a la plenaria, la próxima semana, a explicar la necesidad de aprobar la iniciativa sin ese comité.



EL TIEMPO habló con el ponente, quien admitió que la propuesta tiene errores.



“Como quedó redactado, se entiende como si lo que diga el comité técnico sea vinculante, y esa no es la intención. Sería un órgano de consulta en el que tengan voz todos los que estén relacionados con el tema de la contratación”, dijo Méndez.



De ahí que también se incluya a Fedemunicipios, crítico del modelo de pliegos tipo. De hecho, Gilberto Toro, su presidente, le envió un concepto negativo a la Corte Constitucional, que estudia una demanda de inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 que le dio vida a los pliegos tipo para obras públicas.



El caso ha causado tanta polémica que ya hay 20 proposiciones de representantes a la Cámara para modificarla.



Pero algunos gremios opinan que no basta con ajustar ese punto. Aseguran que tal como está quedando la norma, crean “factores de ponderación” o puntajes para algunos contratistas que dejarían en desventaja a otros, “desequilibrando el mercado”.



Además, que impone tiempos que retrasarían en año y medio su entrada en vigencia.

Visto bueno a funcionarios

Y en las próximas dos semanas se radicará otra iniciativa que promete levantar polémica. El representante liberal Alejandro Chacón quiere que –al igual que varias democracias modernas– el Congreso entre a avalar los nombramientos de ministros y embajadores.



Según Chacón, su iniciativa tiene el respaldo de al menos 40 congresistas.

La ministra Gutiérrez aseguró que no conocen aún esa iniciativa y que por lo tanto no se puede pronunciar.



EL TIEMPO intentó conocer la opinión de la cabeza de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O'meara, sobre los pliegos tipo y su tránsito en la Cámara, pero no respondió los mensajes.



En todo caso, además de la demanda de inconstitucionalidad, el gobierno está atento a otro proceso, en el Consejo de estado, que intenta dejar sin efecto el decreto que reglamentó la entrada en vigencia de los pliegos tipo en el sector de las infraestructura.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com @UinvestigativaET