Las compras y decisiones de Vega antes de irse de Agencia de Tierras

Un documento de 61 páginas, con anexos incluidos, viene circulando desde hace semanas en despachos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una de las entidades clave de la Reforma Rural Integral que viene adelantando el Gobierno.



(Lo invitamos a leer: Los datos desconocidos del crimen de Roberto Franco en plena Zona Rosa de Bogotá)



En este se asegura que Gerardo Vega, la cabeza de esa entidad hasta el 5 de febrero pasado, bajó los requisitos para la adquisición de predios y dejó amarradas millonarias compras para cumplir las metas. Además, que le trasladó a otra entidad parte del presupuesto que no pudo ejecutar.

Facebook Twitter Linkedin

Campesinos del Meta recibieron el 10 de agosto de 2023 62 títulos individuales de predio comprado por la ANT en medio de la reforma agraria. Foto: ANT

También se afirma que se han adquirido predios en Meta y en La Guajira con baja vocación agrícola, que requieren recursos adicionales para llevarlos a una mediana productividad.



Uno de los casos que buscan que se investigue es un predio en Puerto Gaitán (Meta) de 13.800 hectáreas.



(Le puede interesar: ‘Olmedo López firmó orden de proveeduría de carrotanques’: exsubdirector de la UNGRD)



“La tierra presenta altos niveles de acidez y es arcillosa, lo que dificultaría el aprovechamiento por parte de las familias campesinas. El predio se les compró a diez finqueros dentro de la modalidad de englobe”, dice la denuncia.

Facebook Twitter Linkedin

A finales de enero, la ANT le compró al Fondo de Víctimas el predio Lucitania, que es un terreno productivo con cultivo de palma de aceite. Este tiene una extensión de 447 hectáreas. Foto: ANT

Áreas y anticipos



En este caso, la oferta de compra se aceptó el 6 de diciembre de 2023, por 38.000 millones de pesos, de los cuales se acordó hacer un primer pago de 11.000 millones de pesos sin firmar siquiera escritura.



Técnicos de la agencia aseguran que el saliente director también dio vía libre a adquisiciones sin verificar el área de los predios y la tradición de los mismos. De hecho, anotan que en algunos casos se pudieron negociar baldíos de la Nación.



(Además: Habla jefe de empresario asesinado; tenía cita con socio de Supermercados Líder)



“Además, orientó y estipuló como política el pago de inmuebles rurales sin el lleno de requisitos. Según él, con la promesa de compra se podía transferir parte del precio de los inmuebles a modo de anticipo”, dijo una fuente de la ANT.

El giro al Fondo Paz



Facebook Twitter Linkedin

Este es el convenio con el que la ANT hizo el traspaso al Fondo Colombia en Paz. Foto: EL TIEMPO

También se le cuestiona haber transferido presupuesto. Específicamente, señalan que giró 645.000 millones de pesos al Fondo Colombia en Paz que no pudo ejecutar, a pesar de que habla de un cumplimiento de metas del 98 por ciento.



En cuanto a la delegación de funciones, gente del propio Gobierno dice que varios de sus roles pasaron a los directores regionales y que le quitó facultades a la dirección de acceso a tierras cuando su entonces cabeza se negó a seguir sus instrucciones.



“Además gran parte de los bienes que están siendo negociados se concentran en unas pocas personas”, señalan desde la propia agencia.



(También: El audio en manos del alto Gobierno sobre presuntas extorsiones en la Supersalud)



Uno de los casos que mencionan es Raúl Botero Botero, un empresario del sector de las motocicletas y presidente de la fundación Las Motos, dedicada a obras sociales en el Eje Cafetero.El nombre de Botero y de sus empresas aparecen en varias negociaciones en curso con la entidad estatal, que se adelantaron antes de la salida de Vega.

‘Abrevié trámites’



Facebook Twitter Linkedin

Gerardo Vega, exdirector de la ANT. Foto: Prensa Senado

EL TIEMPO buscó al exfuncionario, quien empezó por señalar que en el año y medio que estuvo en la Agencia hubo muchas cosas positivas, pero se enfrentó al ‘no se puede’.



“La legislación, normas, decretos y leyes del sector agrario están hechos para que no haya reforma. Lo único que hice fue interpretar la Constitución”, explicó el exfuncionario que lleva cerca de 30 años manejando el tema de tierras. Por eso, admite que eliminó mediante resolución el formulario de inscripción de sujetos de ordenamiento (Fiso).



(Lo invitamos a leer: Esta es la identidad del expolicía asesinado en caso de fleteo en Bogotá)



“Tramitarlo costaba 400.000 pesos por persona y ahora se hace por WhatsApp por 80 pesos”, explica.



Y agrega que en la cultura del ‘no se puede’ hubo funcionarios de alto nivel que se negaban a firmar las promesas de compraventas y las adquisiciones por cabida y linderos.

“Una de ellas, la directora de acceso a tierras, puesta por el Ministerio de Agricultura, se opuso. Primero le trasladé parte de sus funciones al secretario general y luego le pedí la renuncia”, admite Vega.



Y rechaza los señalamientos que desde la misma entidad le hacen de poner en riesgo legal algunas adquisiciones y trámites para cumplir las metas del Gobierno e intentar saltar a la cartera de Agricultura.



(Le puede interesar: Exclusivo: habla dueño de empresa que vendió carrotanques para llevar agua a La Guajira)



“Las metas son del presidente Petro y del acuerdo de paz, no mías. No sé si voy a seguir o no en la administración”, señala Vega.



Y admite que les delegó a los 32 directores departamentales los trámites de adquisición y formalización de tierras.

De mil a cinco mil empleados



Facebook Twitter Linkedin

Entrega de tierras de la ANT. Foto: Ricardo Báez/ANT

“Cuando llegué solo había 9 directores que sacaban fotocopias. Desde las regiones se conoce quién necesita tierra, no desde Bogotá. (...) La formalización y compra de tierras pasó de 18 meses a 2 meses”, explica.



Y ante las críticas por crear burocracia señala que encontró 340 funcionarios que tenían doble y hasta triple contratación.



(Además: Los lazos de las tres firmas a las que Gobierno les pidió cotizar los carrotanques)



También rechaza los señalamientos según los cuales empezó a adquirir tierra sin tener certeza de qué estaba comprando.



“Se usaron métodos indirectos. Para los levantamientos topográficos se contrató a la FAC y a Planet para hacerlo satelitalmente. Las visitas a campo son ahora la excepción”, dice.

Y añade: “En la compra de un apartamento en Bogotá, un error de un metro es mucho. Pero en compras rurales de mil hectáreas nadie va a decir nada por un metro”.



Y dice que también interpretó la Constitución y las normas para poder entregar predios a reincorporados y echar mano de tierras que estaban paralizadas en el llamado Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta) por riesgo de desplazamiento.



(También: Fiscalía cita a imputación al opaco empresario Carlos Gutiérrez Robayo)



Según dice, se preguntó a los alcaldes si aún existía ese riesgo y se siguió adelante. Y aunque descartó cualquier roce con la cartera de Agricultura, admitió que hay diferencias en la lectura de metas.

Diferencia de cifras

Facebook Twitter Linkedin

Ministerio de Agricultura. Foto: Archivo particular

“Para nosotros una compra se contabiliza desde la aceptación de oferta del vendedor y la reserva presupuestal. Para esa cartera, solo desde la expedición del certificado de títulos”, dice.



Además, señala que el haber completado trámites que estaban en curso también cuentan como metas de su administración.



(Le puede interesar: Campaña Petro: el 'clon' de empresa ligada a narcopiloto que está bajo la lupa del CNE)



En cuanto a las compras en el Meta dijo que es en esa región donde se debe adquirir tierra: “Hay un proyecto ambicioso para sembrar sorgo y maíz. Allí se construirá la vía férrea Puerto Gaitán-Villavicencio y de ahí, por el río Orinoco, se sale a Venezuela y luego al Atlántico. Eso quedó a punto”.



En cuanto a las compras al empresario Botero, señala que fue el propio presidente Petro quien invitó en un discurso en Magangué (Bolívar) a esa familia a vender parte de sus tierras.

Facebook Twitter Linkedin

José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Lo contactamos a través de José Félix Lafaurie y lo que se le va a comprar si bien son 48 predios, solo suman 4.000 hectáreas”, explica Vega. Y agrega que se debe seguir trabajando y creando confianza con el sector privado y ganadero, en especial con Fedegán, para lograr la reforma agraria.



Finalmente señaló que si bien trasladó 645.000 millones de pesos al Fondo Paz, fue de una adición presupuestal que le hizo la cartera de Hacienda en agosto de 2023 y que no se podía perder ese monto por cambio de vigencia presupuestal.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y cuando se le preguntó por qué salió del Gobierno, señaló: “El Presidente quería resultados más rápidos y tiene razón”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook