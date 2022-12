En plena celebración de navidad, hombres del Ejército Nacional desmontaron una amenazante valla que instalaron miembros del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en el corregimiento de Robles a 28 minutos de Jamundí (Valle del Cauca).



"No se permiten robos, expendedores de droga ni extorsiones a pequeños comerciantes en esta zona", ese es uno de los mensajes que acompañaba el letrero que fue instalado a menos de una semana de que dos artefactos explosivos detonaran en Jamundí.

El cartel le fue atribuido al Comando Coordinador de Occidente, que cobija al 'frente Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc.



Y el mismo día que apareció la pancarta, en el amanecer del 24 de diciembre, en Tibú, Norte de Santander, el frente 33 de las disidencias de las Farc, en cabeza de 'Jhon Mechas', también colgaron pasacalles en puntos estratégicos de esta región del Catatumbo.

¿Y la paz total?

Esta es una de las pancartas que aparecieron en las calles de Tibú, en el Catatumbo. Foto: Suministrada

Aunque el mensaje de las pancartas en Tibú pareciera ser una simple postal de navidad, autoridades de la zona están seguros de que se trata de una advertencia del poderío de este grupo en el territorio.



"Desde las montañas del Catatumbo, el bloque Magdalena Medio, les envía un saludo fraternal y revolucionario al pueblo catatumbero, deseándoles una feliz navidad y próspero año nuevo", se lee en los pasacalles.



La presencia de las disidencias en esta región que se disputan con la guerrilla del Eln, se empezó a sentir con más fuerza desde agosto pasado, en ese mes el gobierno Petro despegó la estrategia parta sentar de nuevo al diálogo a la guerrilla del Eln, cuyos hombres subieron a redes (desde enero pasado) fotos y videos patrullando la zona.



EL TIEMPO se comunicó con el alcalde de Tibú, Nelson Leal, del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) quien aseguró que las pancartas han sido ubicadas en zonas estratégicas.

¿Qué buscan?

Fueron instaladas tres pancartas en todo el municipio Foto: Suministrada

"Este grupo (frente 33) ha acatado el llamado del cese al fuego del gobierno Petro, pero no sé qué pretenden con las vallas, tal vez hacerse notar para un proceso de paz más serio y que los citen a la Habana", señaló Leal



Y agregó que "Aunque ellos creen que no intimidan con estos mensajes 'navideños', la verdad es que sí, porque los instalan en puestos estratégicos por donde atraviesan muchos viajeros en esta zona".



El alcalde también dijo que, después de los patrullajes de inicio de año y de la instalación de los diálogos con el gobierno, la presencia del Eln ha bajado aunque se le ve cuando salen a abastecerse.



El burgomaestre aprovechó además para enviarle un mensaje al gobierno y es que la población no quiere más Ejército, sino más instituciones como la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, ICBF y el juzgado municipal para que trabajen con conjunto con las autoridades.

Temor en Jamundí

Valla desmontada en Jamundí, Valle del Cauca. Foto: Tomada de Twitter

Mientras tanto explosiones y pasacalles siembran zozobra en Jamundí.



"Han sido días difíciles en medio de las festividades de fin de año, hemos contado con todo el apoyo del Ejército y la Policía Nacional para garantizar la seguridad en Jamundí. Quiero agradecerles de todo corazón en nombre de cada ciudadano", escribió el alcalde Andrés Felipe Ramírez de la Alianza Verde.



Y aunque el gobierno no se ha pronunciado puntualmente sobre las pancartas, la primera semana de diciembre, después del ataque de disidencias contra una patrulla del Ejército (que dejó 6 uniformados muertos y 6 más heridos) el presidente Gustavo Petro le advirtió a esas organizaciones que la 'paz total' que está proponiendo no es para fortalecer sus finanzas y traquetear.



“Esa paz no puede ser ingenua, lo que aquí estamos abriendo no es un permiso del Estado para traquetear o para tener territorios que se suponen son estratégicos en las economías ilegales que han llenado el espacio de la economía legal y poderosa que aún no aparece”, sostuvo Petro.

UNIDAD INVESTIGATIVA

