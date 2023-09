Las seis paradas que hizo en Estados Unidos el Boeing 737 de la FAC, con matrícula 1222, fueron relacionadas en medios con la visita del presidente Gustavo Petro a ese país en compañía de la primera dama, Verónica Alcocer y de su hija menor.



Los interrogantes que han surgido se deben a que en la bitácora del aparato figura una parada de 72 horas en Orlando (Florida).

Estas son las paradas del FAC1222. Foto: FligthAware

Según bases de datos internacionales, el Fac 1222, el pasado 13 de septiembre partió de Colorado Springs a Wright-Petterson, Ohiao, una base militar de la Fuerza Aérea Estadounidense.



Posteriormente, aterrizó en Nueva York, el 16 de septiembre, donde estuvo por cerca de una hora y salió hacia Norfolk y luego a Washington.



Desde ahí voló hacia Orlando, lugar donde estuvo por tres días hasta llegar de regreso al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, el pasado 24 de septiembre.

¿Qué hacía?

EL TIEMPO investigó y estableció que el avión no estaba con la comitiva de Casa de Nariño en Estados Unidos.



Además, durante la visita del presidente Gustavo Petro a ese país para la Asamblea General de la ONU, su agenda de actividades fue en New York y no estaba contemplada una parada en Orlando.



Según el cronograma de actividades de la Asamblea General, todas las reuniones y encuentros con el mandatario Colombiano se iban a llevar a cabo en la gran manzana.

#ComunicaciónOficial | Alféreces de la Escuela Militar de Aviación #EMAVI, adelantaron desde el 10 al 23 de septiembre de 2023, visita geoestratégica a unidades militares de la @usairforce, @USNavy, @USArmy, así como a Cabo Cañaveral, en La Florida, EEUU.#FuerzaAeroespacial🇨🇴 pic.twitter.com/RDycR6hz49 — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 25, 2023

Según fuentes de la FAC, tras verificar la información establecieron que alféreces de la Escuela Militar de Aviación adelantaron visita geoestratégica a unidades militares de Estados Unidos entre el 10 y el 23 de septiembre. Y esto incluyó también desplazamiento a Cabo Cañaveral en la Florida.



Este avión hace parte del proceso de renovación que adelantó la Fuerza Aérea a través de la Agencia de Compras. Esta aeronave, Boeing 737, se adquirió de segunda mano procedente de Oklahoma y se suma a los incorporados el año anterior bajo las matrículas FAC 1219 y FAC 1220.



En la tripulación no había nadie de la comitiva presidencial.

