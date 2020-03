La vida y audios del ‘Ñeñe’ que tienen dando explicaciones a uribistas

El día en el que dos gatilleros asesinaron a José Guillermo Hernández Aponte, el ‘Ñeñe’, en una esquina de Minas Gerais (Brasil), oficialmente cesó la persecución penal en contra del ganadero por su presunta participación en el crimen del joven Óscar Rodríguez y sus nexos con la estructura criminal del mafioso ‘Marquitos’ Figueroa.



Ese jueves, 2 de mayo de 2019, el investigador de la Dijín Harold Darío López Romero completaba seis meses escuchando todas las conversaciones del esposo de la exreina María Mónica Urbina.

Y aunque el ‘Ñeñe’ murió sin que se le resolviera su situación jurídica, los investigadores tomaron dos decisiones 'post mortem', que esta semana ya tuvieron efectos judiciales –al menos en la Corte Suprema–, tras la posible participación del ganadero en una trama de compra de votos para la campaña a la presidencia de 2018 de Iván Duque.

Pese a que la Dijín dejó de escucharlo el 17 de mayo de 2019 –luego de que se conoció su necropsia y un informe en el que autoridades de Brasil insistían que lo mataron por robarle su Rolex de oro–, decidió seguir con el análisis de los 25.000 audios que alcanzó a grabar dentro del expediente.



Luego remitió la información a la Fiscalía para que la evaluara y procediera de conformidad.



Sin embargo no pasó nada. Lo que ha trascendido es que los encargados del caso consideraron que los audios no tenían nexo con la banda del poderoso narcotraficante ‘Marquitos’ Figueroa.

El presiente Iván Duque negó cualquier cercanía personal o de su campaña con 'el Ñeñe' Hernádez Foto: Archivo Particular

'Por debajo de la mesa'

Tampoco les encontraron relación alguna con el crimen de Óscar Rodríguez, hijo de Carlos Rodríguez, un sastre y prestamista de Valledupar que asegura que al joven lo aniquiló un sicario porque él le estaba cobrando mil millones de pesos al ‘Ñeñe’.

Dentro del expediente se menciona que la plata era para el esposo de la exreina, para un comerciante venezolano identificado como el ‘Peco’ y para un mandatario local que fue extraditado.



Pero el tema de la supuesta compra de votos terminó reventando a mitad de semana, cuando Miguel Ángel del Río, abogado de la familia de Rodríguez, filtró parte de las transcripciones, una de ellas calificada por la Dijín como “comunicación de actividades de corrupción por parte del señor José Guillermo Hernández Aponte”.



El investigador señala que una mujer identificada como MD llamó al ‘Ñeñe’ y le dijo: “Estoy preocupada con lo de las elecciones”.

Fue el 3 de junio de 2018, diez días después de la primera vuelta presidencial que definió el partidor para la segunda vuelta: Iván Duque y Gustavo Petro –quien le había sacado ventaja en La Guajira al candidato del Centro Democrático por 9.000 votos–.



El ‘Ñeñe’ contestó: “Yo ayer le decía a Priscila que nos teníamos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para pasarla en los departamentos (...). Nosotros en la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas. En esta otra nos vamos a tener, ¿usted se imagina donde nos hubieran cogido esos ciento y pico de millones de pesos, qué hubiera pasado? Mauricio se lo dijo a Priscila, no se dejen llevar de esa vieja Francia Sierra”.



La interlocutora aseguró que se había conseguido mil millones que iba a mover con empresarios: “Me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.



Según datos de la Registraduría consultados por EL TIEMPO, en la segunda vuelta Duque ganó en tres de esos municipios.

El senador Álvaro Uribe aseguró que nunca conoció al 'Ñeñe' y que extendió su pésame tras su muerte por solicitud de ganaderos del Cesar. Foto: Archivo Particular

De hecho, el uribismo también logró voltear los resultados y obtener las mayorías en Córdoba, departamento que le había dado el triunfo a Petro en la primera vuelta y del que sería oriunda otra de las personas mencionadas en las grabaciones.



En el expediente, cuyos apartes están en poder de EL TIEMPO, hay evidencia de que, además de políticos, el ‘Ñeñe’ tenía reuniones con miembros del Gaula del Ejército, congresistas y oficiales de la Brigada de Santa Marta y del Batallón Rondón.



Además, decía tener amistad íntima con el presidente Duque y contactos con la Fiscalía y hasta con miembros del gabinete.



Pero, tras el escándalo, tanto el presidente Duque como el senador Álvaro Uribe salieron a rechazar de manera contundente cualquier vinculación personal y de campaña con el ‘Ñeñe’ y con la compra de votos.



Y ganaderos y políticos de Valledupar, del Centro Democrático, salieron a decir que la fortuna del esposo de la exreina provino de exportaciones de ganado en pie al régimen de Hugo Chávez.

María Claudia Daza es miembro de la UTL del expresidente Uribe Foto: Archivo particular

La defensa

“Lo fácil es graduarlo de narcotraficante. Pero tenía un negocio tan bueno que no necesitaba traficar. Fue el proveedor de ganado en pie del régimen chavista y antes, del viejo Estado venezolano. A través de los dólares preferenciales ganó mucha plata, y cuando se acabó el negocio siguió exportando al Líbano”, explicó un empresario y político del Cesar.



Y otro más sale a defender al ‘Ñeñe’ con el argumento de que el sastre Rodríguez estuvo preso en Estados Unidos. De hecho, hay varios abogados tratando de desenterrar el supuesto expediente.



También están intentando salpicar a miembros de la Dijín, acusándolos de inclinar la investigación en contra del ‘Ñeñe’ y a favor del sastre y prestamista.



Sin embargo, en apartes del expediente la propia Fiscalía califica al ganadero como ficha del ala financiera de la banda de ‘Marquitos’ Figueroa. Además, testigos le han dicho a la Fiscalía que era uno de los supuestos cabecillas del contrabando de gasolina venezolana en La Guajira, en donde sicarios lo conocían como el ‘Patrón’.

“Solo he escuchado que él es de La Guajira. El ‘Enano’ hablaba de él y decía que esos son los patrones. Ellos lo decían en las reuniones que lo llamaban a uno para hacer alguna cosa, y ahí era cuando yo escuchaba que él decía que ellos eran los patrones”, le dijo a la Fiscalía uno de los sicarios contactados para matar al hijo del sastre.



Y el fiscal Andrés Jiménez, entonces jefe de la Unidad contra las finanzas criminales, agregó: “El señor Hernández hacía parte de un brazo financiero. En estas estructuras (de ‘Marquitos’ Figueroa), las personas que posan como empresarios ¿de dónde sacaron el dinero?”.

Por esos nexos con bandas criminales se ordenó la extinción de dominio de varios bienes del ganadero, incluidas estaciones de gasolina, una hacienda y su Ganadería la Gloria, donde aparecen sus hijos, que no han salido a dar declaraciones sobre el tema.



Tampoco ha hablado María Mónica Urbina, a quien el ‘Ñeñe’ menciona en los audios dentro del episodio del robo de otros relojes Rolex de oro, en un atraco en Bogotá, episodio al que la exreina se refirió a través de varios medios.

¿Quién es quién?

Por el caso de la presunta compra de votos, el nuevo fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que compulsó copias a las autoridades competentes, sin mencionar a quién. Pero la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ya le asignó el caso al magistrado Misael Rodríguez, en lo pertinente a Uribe.



Sin embargo, aún no está claro qué va a pasar con las otras personas que aparecen en los audios.



Uribe ya aseguró que si bien la asesora de su Unidad de Trabajo Legislativo, María Claudia Daza (a quien corresponderían las iniciales MC en los audios), le admitió que es amiga desde la niñez de María Mónica Urbina y, por ende, de Hernández, aclaró que este no figura como narcotraficante y que su relación no incluyó solicitudes de dineros para campañas, y menos de compra de votos. Por eso, Uribe exigió que la interlocutora de Hernández dé la cara.



Daza ya había aparecido en el proceso que se le sigue a Uribe en la Corte Suprema por presunta compra de testigos y fraude procesal. La asesora le tuvo que aclarar a la Corte sus nexos con Diego Cadena, el polémico abogado del expresidente, citado a imputación de cargos el próximo 28 de abril por pago a testigos dentro del caso del expresidente.



¿Quién es la Priscila de la que habla?, ¿el tema de la plata pasa por el departamento de Córdoba?, ¿a qué se refería el ‘Ñeñe’ cuando habló de tener guardadas mil toneladas en donde los Ochoa?



Esos son los interrogantes que las autoridades deben despejar para tranquilidad del país y de las personas mencionadas por el polémico ganadero.

¿Qué dicen Duque y Uribe?

En plena emergencia por la llegada del coronavirus, el presidente Duque se refirió al episodios de José 'el Ñeñe' Hernández. Foto: Cortesía Presidencia

En plena emergencia por la llegada del primer caso de coronavirus, el presidente Iván Duque se refirió a los audios del ‘Ñeñe’ Hernández.



“Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña. Y si hay investigaciones en su contra, quiero decir lo siguiente: nunca supe que había investigaciones contra él, y si las hay, que las autoridades las esclarezcan, y rápido”, aseguró Duque.



Sobre el supuesto nexo íntimo con el ganadero, el mandatario señaló: “Viajé a Valledupar en 1995, fue mi primera y única visita en 20 años, y en ese viaje conocí al padre de José Hernández, el doctor Aristides Hernández; conocí a su madre y conocí a su hermano. A José Hernández no lo conocí en esa ocasión, sino en los últimos 4 años en contados encuentros públicos, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad”.



Sobre las numerosas fotos en las que aparecen, dijo que nunca se ha negado a ser fotografiado en la calle y que no pide el pasado judicial. “El manejo económico y administrativo de la campaña estuvo centralizado en el señor Luis Guillermo Echeverri, quien fue el gerente (...). Había una cuenta única nacional, no había cuentas en ningún otro lugar”.



Por su parte, Álvaro Uribe dijo que no fue amigo del ‘Ñeñe’ y que la acusación de narcotráfico empieza a darse tras su muerte. “Me produce dolor que me vinculen con compra de votos y que deslegitimen la elección de Iván Duque. Nosotros hemos sido muy rigurosos en los temas de dineros de campaña”, puntualizó el senador.



