La respuesta del Banagrario frente a disputa con Claro por contrato 

Luego de que EL TIEMPO reveló una dura carta que la empresa Comcel (Claro) radicó este jueves en el Banco Agrario, en relación con un contrato por $120.000 millones sobre el cual habría irregularidades, la entidad bancaria respondió.

Se trata de una invitación pública para "prestar los servicios de TIC de conectividad y seguridad informática requeridos para el funcionamiento y operación del Banco” y, según denunció Claro, la entidad reveló a sus competidores información reservada, sin su autorización.



Este diario tuvo acceso a un comunicado del Banco Agrario, en el cual no solo se señalan como falsas varias de las afirmaciones hechas por la empresa de telecomunicaciones, sino que se deja en claro que analizan "todas las posibles acciones judiciales en contra de Comcel S.A. a las que haya lugar".



Además, se subraya que el proceso de contratación ha sido "transparente y con absoluto apego a la Ley y a las políticas de la entidad", razón por la cual el banco seguirá el cronograma hasta su adjudicación.

Es falso que el Banco Agrario haya divulgado información confidencial de la propuesta al otro proponente FACEBOOK

Este jueves, cuando se conoció el enfrentamiento entre las dos compañías, la delegada de la Función Pública, Liliana Caballero, le remitió una carta al presidente del banco, en la que le pidió entregar toda la información relacionada con ese contrato, cuya adjudicación está prevista para el próximo martes



La Procuraduría le pidió al Banco Agrario que siente una postura oficial por las denuncias que realizó Claro. Foto: EL TIEMPO

Caballero también le pidió al banco que se pronunciara sobre el caso y las denuncias hechas por Claro en su carta, en la que aseguró que el ganador de la invitación pública –Colombia Telecomunicaciones S. A. (Movistar)– tuvo un trato preferencial dentro del proceso y accedió a los documentos reservados, luego de que el banco los pasó de manera “subrepticia”.

La respuesta del Banco Agrario

Frente a esta situación, el Banco Agrario reveló un documento con 11 puntos en los que se defiende y asegura —como ya lo había hecho el presidente de la entidad, Francisco José Mejía, en entrevista con EL TIEMPO— que la entidad actuó de manera transparente.



Lo primero que se pone de relieve es que "es falso que el Banco Agrario haya divulgado información confidencial de la propuesta de Comcel S.A. al otro proponente (...) El Banco requirió a Comcel S.A. para que sustentara legal y técnicamente los argumentos que acreditaran la confidencialidad de dicha información, ya que, de acuerdo con la Ley, la mayoría de esta información no cumplía con los criterios para ser clasificada como confidencial", se lee en el documento del Banagrario.

Sobre ese punto, la entidad agrega que "Comcel S.A. sustentó y soportó parcialmente la naturaleza confidencial y reservada de la información que hacía parte de su oferta y el Banco, en consecuencia, no divulgó la información que tenía justificación de reservada, que es la que Comcel S.A. denuncia como revelada. Es de aclarar que Comcel S.A. tuvo total acceso a la información no confidencial plasmada en las ofertas de los otros proponentes".



Según el Banco Agrario, ha actuado de manera transparente. Foto: Cortesía del Banco Agrario

Por otra parte, el banco asegura que "es falso que Colombia Telecomunicaciones S.A no cumpliera con varios de los requisitos mínimos que otorgan el puntaje", y dice que esto se puede establecer en la evaluación entregada por la Universidad de los Andes (consultor externo y experto en la materia, contratado por el Banco) donde certifica que Telefónica cumple técnicamente con los requisitos que otorgan puntaje.



Así mismo, el Banagrario califica como falso que "hubiera aceptado una mejoría o una complementación o un ajuste de la propuesta de Telefónica con respecto a la cantidad mínima de puertos. Telefónica presentó una aclaración consistente en la redistribución de los equipos, manteniendo los mismos equipos ofrecidos en la oferta inicial en cantidad, marcas, precios y referencias, por lo cual no representa una mejoría o ajuste de la propuesta".



En cuanto a la afirmación de Comcel según la cual el Banco Agrario alteró los calificables asignados por la Universidad de los Andes, esta fue calificada por la entidad como "falsa y temeraria".



Según se lee en el documento, "la imagen que presenta Comcel S.A. como prueba de tal alteración, la cual desconoce tanto el Banco Agrario como la Universidad de los Andes, no corresponde a la versión real y oficial del resultado de los calificables que fue remitido por la Universidad de los Andes al Banco Agrario".

Además, el banco expresó sus dudas sobre el hecho de que la empresa de telecomunicaciones accediera a esa información. "Llama poderosamente la atención que Comcel S.A. tuviera acceso de forma irregular a un archivo que, aunque no es original, contiene una posible información preliminar de puntaje, debe explicar cómo lo obtuvo y por qué no lo denunció en su momento", dice el Banagrario.



Si desea ver la respuesta completa del banco, puede encontrar el documento a continuación.

Entre otros puntos, la entidad destacó que en este proceso logró una oferta 21.000 millones de pesos inferior al presupuesto asignado por el banco producto de un sondeo de mercado. Y, además, el Banco Agrario informa que está analizando todas las posibles acciones judiciales en contra de Comcel S.A. a las que haya lugar.





