La respuesta de la defensa de Uribe a columna de Coronell

El abogado penalista Jaime Granados, defensor del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, mediante un comunicado dado a conocer este domingo, le respondió a la columna que publicó el periodista Daniel Coronell, en el portal Los Danieles, titulada ‘Cadena de mando’, en la cual se refiere a las pruebas que hay por sobornos a testigos en el caso que involucra al abogado Diego Cadena y al expresidente.



Coronell habló en su columna del testigo Carlos Enrique Vélez y sobre los pagos que recibieron sus familiares para que él declarara contra el senador Iván Cepeda, al tiempo que favorecía al líder del Centro Democrático.



(Le puede interesar: Los 5 puntos y audios de la defensa de Diego Cadena)

Granados, sin mencionar al periodista, al que se menciona como bloguero, en un comunicado de 7 puntos indica, entre otros detalles, que “en condición de defensor de Uribe Vélez he procurado, por respeto a la reserva sumarial y a la autonomía e imparcialidad de la Corte Suprema, abstenerme de entrar en controversias sobre aspectos sin fundamento que se publican en internet. No obstante, a raíz de lo publicado en un blog, me veo por respeto a la verdad, y con base en información que ya es pública, en la obligación de hacer varias precisiones”.



(Además lea: Las evidencias en juego que definirán casos de Álvaro Uribe y Cadena)



Comunicado a la opinión pública de la defensa del señor Presidente @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/YMYwkuFG29 — Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) August 2, 2020

El abogado defensor aclara en otro de los puntos que este domingo, “fiel a su estilo, este bloguero nuevamente trata de hacer ver una contradicción donde no la hay, esto al dar a entender que el Presidente Uribe avaló alguna suerte de irregularidad en la forma en la que el testigo Carlos Enrique Vélez suscribió una carta”.



(Además lea: 'Están haciendo afirmaciones que no corresponden a la verdad')



Granados describe en otra de las notas aclaratorias que está plenamente acreditado es que Carlos Enrique Vélez suscribió una carta el 18 de julio de 2017, siendo informado el Presidente Uribe sólo hasta el día 2 de junio de 2018, es decir, 11 meses después, que la misma, a pesar de haber sido firmada por el testigo, fue redactada por el abogado Diego Cadena.

Es sumamente relevante, a pesar de que el bloguero lo omite, tener en cuenta que la versión según la cual el contenido de la carta de Carlos Enrique Vélez fue “montado” o inventado por Diego Cadena... FACEBOOK

TWITTER

“Es de anotar que, en dicho momento, el Presidente Uribe indagó al abogado Cadena sobre si eso generaba algún cuestionamiento, quién le explicó que el testigo era quien había suministrado el contenido del documento y que, incluso, con posterioridad había aportado de su propio puño y letra otras dos cartas en idéntico sentido”, agrega el abogado penalista en la nota que subió a sus redes sociales.



(No deje de leer: El imputado Diego Cadena renunció al poder que le dio Álvaro Uribe)



Finalmente, quien encabeza la defensa del expresidente Uribe Vélez, destaca que “es sumamente relevante, a pesar de que el bloguero lo omite, tener en cuenta que la versión según la cual el contenido de la carta de Carlos Enrique Vélez fue “montado” o inventado por Diego Cadena carece de cualquier lógica, pues, está acreditado que 7 meses antes de que Vélez y Cadena se conocieran ya el testigo había declarado ante la Corte Suprema de Justicia, bajo juramento, exactamente la misma versión que se plasmó en la carta que otorgó a Cadena.



El comunicado añade que “por lealtad y respeto a la Corte Suprema, copia de esta comunicación, y de las demás efectuadas en los últimos días, se remitirá a dicha Corporación para aclarar a todos sus integrantes las confusiones que se están generando desde distintos sectores interesados en tergiversar el alcance de la conducta, transparente, del Presidente Uribe".



Coronell, por su parte, respondió al comunicado de Granados indicando en su cuenta de Twitter que: “Doctor Jaime Granados, respetuosamente le respondo que cada afirmación de la columna Cadena de mando está sustentada en documentos que usted bien conoce. En el juicio ustedes tendrán la oportunidad de controvertir esas y otras pruebas. Gracias por su lectura”.

Doctor @JGranadosPena respetuosamente le respondo que cada afirmación de la columna #CadenaDeMando está sustentada en documentos que usted bien conoce. En el juicio ustedes tendrán la oportunidad de controvertir esas y otras pruebas. Gracias por su lectura. https://t.co/3xXBWz1l3d — Daniel Coronell (@DCoronell) August 2, 2020

ELTIEMPO.COM