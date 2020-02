La respuesta de Avianca al allanamiento de la Fiscalía

Tras allanamiento a las oficina de Avianca Holdings en Bogotá, efectuada por la Fiscalía este miércoles, la compañía dio a conocer un comunicado en el que indica que colaborará con la justicia.



El comunicado indica que "el 15 de agosto de 2019, Avianca informó al mercado sobre una investigación interna relacionada con una supuesta expedición irregular de tiquetes. Dicha investigación fue informada también al Departamento de Justicia de los EE. UU. y fue discutida en su momento con la Fiscalía General de la Nación".

Seguidamente indica que "la investigación, que a la fecha continúa, está siendo realizada de manera independiente por Ropes & Gray, bufete de abogados especializado y de gran reputación, bajo mandato del Comité de Auditoría de Avianca. Hoy, la Fiscalía inició diligencia de inspección en las oficinas administrativas de la Compañía con el objetivo de obtener información sobre este caso".



Y reitera que "como siempre ha sucedido, Avianca ha prestado y prestará toda la colaboración a las autoridades y facilitará la documentación requerida, solicitando la indispensable protección de la información que goza de amparo constitucional".



(Le puede interesar: Fiscalía allana sede de Avianca en Bogotá)



Esta mañana estuvieron los agentes del CTI realizando la inspección judicial, pero fuentes de la Fiscalía dijeron que no les entregaron la información requerida, entonces se acudió a un juez para que ordenara el allanamiento.

Nexo con BRG

Sobre el caso, EL TIEMPO estableció que la diligencia de este miércoles está relacionada con unas denuncias presentadas por la misma Avianca por la venta irregular de unos tiquetes del año 2018.



En concreto se investigan por posibles irregularidades con la entrega de tiquetes a funcionarios públicos en el extranjero.



En los documentos conocidos por este diario, y que reposan en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, se lee que a comienzos de 2017 se alertó sobre el uso irregular de tiquetes de Avianca en Centroamérica y decidió contratar una firma experta en investigaciones corporativas “con el fin de detectar los posibles riesgos” de esa situación.



Por recomendación de una prestigiosa firma de abogados con sede en Nueva York se entrevistaron tres compañías de consultoría, de las que finalmente se eligió a BRG, y el negocio y los pagos se hicieron en Estados Unidos.



Igualmente, señala Avianca que BRG certificó que cada uno de los servicios ofrecidos “estaban dentro del marco legal, que no infringía ninguna norma legal y que no fueron contratados servicios de terceros”.



BRG apareció luego en el escándalo de interceptaciones ilegales a pilotos, de las que Avianca dice no conocer.



