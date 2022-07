Ni frutas, ni proteína, ni siquiera pan o leche: más 141.000 niños del Magdalena son los únicos en todo el país que no han tenido acceso a raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en lo que va corrido del año.



Dos procesos de contratación fallidos y un cruce de señalamientos están detrás del caso, que afecta a pequeños de 643 escuelas de ese departamento. La situación es tan crítica que la Procuraduría adelanta una vigilancia preventiva al proceso, que supera los 64.692 millones de pesos.

El Distrito dio a conocer los proponentes a los que se les adjudicó el PAE. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

EL TIEMPO investigó el caso y estableció que la gobernación del Magdalena tenía todo listo para contratar a los proveedores en enero. Pero los procesos contractuales que emprendió fracasaron.



Procesos fallidos



Se propuso como operadores del Programa de Alimentación Escolar al ICBF y RAP Caribe, que no tenían competencia. FACEBOOK

El primero, una licitación pública, se abrió el 13 de enero de 2022 y se declaró desierta. Y el segundo, una selección abreviada, se abrió el 29 de marzo, y tampoco prosperó.



Según la Procuraduría –que ha adelantado siete mesas de trabajo con la gobernación para establecer qué pasa con el PAE–, los pliegos de ambos procesos tuvieron presuntas restricciones que terminaron por generar falta de pluralidad de contratistas y de ofertas.



Lo concreto es que, sin raciones y una tasa de deserción escolar en aumento, se optó por otra vía.

Altos precios

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, acusó a autoridades de otros entes por el delito de prevaricato. Foto: Gobernación del Magdalena

La administración del gobernador Carlos Caicedo gestionó 46.000 millones de pesos de regalías con el Ocad Regional Caribe para la implementación del PAE en un escenario en el que 18.682 millones de pesos adicionales son recursos propios.



Pero el trámite también ha estado lleno de obstáculos que han afectado a los niños. Por ejemplo, se propuso como operadores al ICBF y RAP Caribe, que no tenían competencia.



Y si bien se obtuvo la viabilidad del proyecto por parte del Ministerio de Educación, el Ocad lo votó negativo, aduciendo “incrementos desproporcionados de la ración de 2021 a 2022 y falta de justificación en los días de prestación del servicio para comunidades indígenas”.

Tutela incluida

PAE con los campesinos de Sucre Foto: Alcaldía de Sincelejo

Para subsanar el tema del ejecutor, la gobernación se postuló, pero el Ocad dijo no, bajo el argumento de que tuvo un bajo desempeño en la ejecución del PAE en 2021.



El caso llegó hasta el Tribunal Administrativo de Santa Marta, donde se entuteló al Ocad Caribe para que se ordenara que la gobernación ejecutara el programa.De manera paralela, se empezó a ambientar la declaratoria de urgencia manifiesta para entregar de manera directa el millonario contrato.

Pero tras varias alertas de la Procuraduría, Caicedo tuvo que optar por una nueva licitación que se abrió el 6 de julio, a pesar de que el fallo de tutela es del 18 de mayo.



Según el cronograma, el operador se conocerá el 29 de agosto y recibirá 32.561 millones de pesos para ejecutar el PAE, con el que solo brindarán alimentación por 66 días. ¿Quién les responde a los niños por lo que dejaron de recibir?

Habla Caicedo



El gobernador de Magdalena Carlos Caicedo Foto: Gobernación de Magdalena

EL TIEMPO buscó al gobernador Caicedo, quien empezó por advertir que los oferentes que se presentaron a los procesos fallidos –como el de selección abreviada– no cumplían requisitos y tenían sanciones por incumplimiento en otras regiones del PAE.



También negó que los pliegos tuvieran restricciones que llevaran a que pocos ofertantes se presentaran: “Es falso. Se diseñaron según normas legales, requisitos exigidos por lineamientos técnico-administrativos y con la Ley 80”.



Y, sobre las demoras de la nueva licitación, dijo que solo en mayo, ad portas de vencerse el término de la ejecución de recursos, le entregaron la ejecución.

¿Bloqueo sistemático?

Con el Programa de Alimentación Escolar se buscaba proveer comida a menores de colegios públicos. Foto: Esneyder Gutiérrez

De hecho, culpa al Ocad de las demoras: “No nos entregó a tiempo los recursos del PAE (...) se demoró un año y tres meses para aprobarnos el proyecto, radicado en febrero de 2021”.



Pero va más allá. Habla de un supuesto “bloqueo sistemático” del Ocad (en el que tiene asiento el Gobierno), que eligieron inicialmente al ICBF y al RAP Caribe como operadores, sabiendo que no eran competentes. Según el mandatario, solo cuando entuteló se obligó al Ocad a darle la ejecución del programa. Y dice que, sin obtener respuesta, él pidió la intervención de los organismos de control.



Finalmente, sobre el intento de contratar a través de urgencia manifiesta, señaló que la declaratoria la propuso la Junta departamental de Educación (Jude) y fue aprobada por el Consejo de Política Social, entre otras instancias.



Pero admite que se tomó la decisión de hacer una nueva licitación luego de que la Procuraduría se opuso, al señalar que no considera que la emergencia manifiesta garantice los proponentes plurales. A esto, Caicedo culpa de la nueva demora.

Vicente Blel Scaff, Gobernador electo para Bolívar se posesionó con la promesa de erradicar la pobreza. Foto: archivo particular

EL TIEMPO se comunicó con Vicente Blel, gobernador de Bolívar y presidente del Ocad, quien ante los señalamientos del gobernador Caicedo dijo que frente a la contratación del PAE, los departamentos y municipios tienen autonomía legal.



Además que es responsabilidad directa de cada gobernador o alcalde responder en los tiempos que la ley dispone a través de las fuentes de financiación propias de cada ente territorial.



“En Bolívar logramos garantizar alimentación escolar a más de 110.000 niños de 44 municipios hasta el 2023 a través de regalías directas”, aseguró el gobernador.



Y sostuvo que como presidente del Ocad se ha suscrito al cumplimiento de las funciones específicas con total disposición de acompañar a los departamentos del Caribe.



La Procuraduría avanza en la investigación.

