“Las aguas arrasaron con todo, cultivos de arroz y pancoger quedaron inundados. Los cultivos de miles de campesinos se perdieron por las corrientes (...) la quiebra fue total entre los productores”.



Así resume Neiman Estrella, presidente de la Corporación para la Defensa de La Mojana –Codemojana– la situación que se está viviendo desde hace al menos 10 meses en esa zona del país.

Más de 50.000 hectáreas de cultivos se perdieron y no se ha vuelto a sembrar una semilla de arroz en la región, que toca los departamentos de Sucre, Bolívar, Antioquia y Córdoba. Lugareños como Juan Carlos Ledezma le dijeron a EL TIEMPO que el río Cauca está creciendo con furia y que su caudal se lo está llevando todo.



También se preguntan por qué si el actual gobierno anunció inversiones por 1,8 billones de pesos en obras de mitigación, diques secos y dragados (entre otros), la tragedia de las inundaciones que se vive desde hace 50 años se volvió a repetir y ahora con mayor intensidad.

arte de las obras pendientes son en La Mojana, golpeada por el invierno. Foto: Cortesía Arcesio Paredes

Contratos, empantanados

Alejandra Botero, directora del DNP Foto: DNP

EL TIEMPO investigó y estableció que las contratación de las obras está a cargo de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). Allí informaron que ellos están listos a iniciar la contratación. Y Alejandra Botero, directora de Planeación Nacional, agregó que, desde hace tres meses, el Gobierno tiene todo listo.



“Desde el 18 de abril pasado, el Gobierno ya estaba listo con el 70 por ciento de la solución estructural hasta 2027 que habíamos acordado. Eso equivale a 1,3 billones de pesos”, dijo Botero.



Y agregó que para poder tener vigencias futuras se requirieron dos Confis y un Conpes: “El primer Confis se llevó a cabo el 22 de marzo; el Conpes, de declaración de importancia estratégica regional, tiene fecha del 29 de marzo. Y con ese Conpes ya se podían solicitar las vigencias futuras, que fueron aprobadas en el segundo Confis, el 18 de abril de 2022” (ver entrevista).

Córdoba, ¿cuello de botella?

Vicente Blel, gobernador de Bolívar. Foto: archivo particular

Botero explicó que, sin embargo, para dar trámite a las contrataciones se debe tener el cierre financiero de la obra, que incluyen los 500,000 millones de pesos de regalías que aportan tres de los cuatro departamentos de la región de La Mojana: Sucre, Antioquia y Bolívar.



Para ello, junto con Córdoba, debían cumplir con varios requisitos, como las declaratorias individuales de importancia estratégica de la obra.



Y si bien Antioquia, Sucre y Bolívar lo tramitaron hace semanas, Vicente Blel, gobernador de Bolívar, coincidió con Planeación en que Córdoba estaba pendiente de realizar ese trámite.

Ganado en La Mojana, bajo el agua. Foto: Oswaldo Rocha

Según documentos en poder de EL TIEMPO, Córdoba expidió la correspondiente declaratoria solo hasta el pasado 5 de julio.



En medio de papeleos y estudios, más de 300.000 cabezas de ganado se han visto afectadas por las inundaciones, según Enrique Martínez, cabeza del gremio ganadero de La Mojana.



Por cuenta del crecimiento de los ríos Cauca, San Jorge, caños y ciénegas, por lo menos 80.000 reses murieron.

¿Qué dice el gobernador?

Orlando Benítez, gobernador de Córdoba. Foto: Facebook Gobernación de Córdoba

EL TIEMPO se comunicó con el liberal Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, para establecer por qué se había demorado en expedir la declaratoria.



“Yo no lo llamaría demora. Así pueden sentar la posición los que querían correr con un proyecto de esta magnitud. Yo preferiría que se expresara como análisis de rigor técnico, financiero y jurídico”, explicó Benitez.



Y tras enviar un documento con observaciones sobre el proyecto, algunas ya subsanadas, agregó: “Estamos hablando de endeudar al Caribe y de una inversión mayúscula que debe resolver estructuralmente el problema y no es un asunto menor”.

Además, señaló: “Nuestra posición siempre fue que se abordara el tema de La Mojana, pero también la problemática relacionada con las inundaciones en Córdoba, del río Sinú y del San Jorge”, explicó Benítez.



Y fue enfático en que su administración ha buscado que este tipo de inversiones conduzcan a una solución definitiva; y dijo que el proyecto inicial no contemplaba obras clave en Ayapel.



De manera paralela, líderes de la región, en compañía de alcaldes, lanzaron un llamado al Gobierno Nacional solicitando la entrega de alimentos para más de 35.000 familias damnificadas:más de 140.000 personas.

Contra el reloj

Héctor Olimpo, gobernador de Sucre. Foto: Facebook Gobernación de Sucre

Al tema técnico, financiero y jurídico que plantea Benítez se suma el del cambio de gobierno y el del corto tiempo que hay para suscribir contratos por 1,8 billones de pesos.



Vicente Blel, cabeza del Ocad Regional, el órgano colegiado encargado de aprobar las obras, manifestó que aún faltan algunos trámites.



“El proyecto está surtiendo trámites y necesita conceptos multisectoriales porque tiene un componente ambiental grande y unos problemas de control y mitigación de inundaciones. Una vez tenga el concepto favorable de los sectores del orden nacional, el proyecto se debe llevar al órgano colegiado para que lo voten tres niveles de poder: gobernadores, alcaldes y Gobierno Nacional”, explicó Blel.



Y cuando se le preguntó si aún hay tiempo de que el gobierno Duque lo ejecute, coincidió con su colega de Sucre, Héctor Olimpo, en que ese no es el punto.

En algunos pueblos de La Mojana sucreña los estudiantes deben utlizar canoas para llegar al colegio. Foto: Foto cortesía Javier Pérez

“Las obras no son de los mandatarios, sino de la gente”, dijo Blel. Y Olimpo agregó: “Este no es un asunto de Gobierno sino de Estado. Independientemente cuál sea el Gobierno, el Estado tiene que seguir su curso, y este es un proyecto con vigencias futuras aprobadas”.



Olimpo añadió: “Tenemos el proyecto desde la emergencia invernal de 2010, desde el gobierno Santos. El presidente Iván Duque nos escuchó y lo estamos sacando adelante y sabemos que el Gobierno entrante está sensibilizado con la problemática y lo va a querer materializar”.



Miembros del Pacto Histórico, como el senador Gustavo Bolívar, se han referido a la millonaria contratación pendiente en La Mojana (aunque con diferencia de cifras). Y a Findeter llegó el rumor de que se iban a frenar los contratos.



Pero, oficialmente, no hay ningún pronunciamiento del gobierno entrante.

Los mensajes del petrismo sobre millonarios contratos

Gustavo Boívar, senador del Pacto Histórico. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En medio de las inundaciones y la espera por los contratos de mitigación en La Mojana, se ha registrado un cruce de mensajes sobre el tema desde el Pacto Histórico.



Este fin de semana, EL TIEMPO reveló que en Findeter circuló un chat sobre un rumor de que un miembro de esa coalición “habría dado la orden, a través de la junta directiva, de quitarle las facultades para contratar” a la directora de Findeter.



Y este lunes, se refirió al tema el senador Gustavo Bolívar. “Duque se propone entregar el contrato de la Mojana (...) unos días antes de irse del poder. ¿No hay ningún ente de control que le ponga coto a esta situación”, dijo. Sin embargo, aún no hay declaración oficial del Gobierno entrante sobre el tema.​

3 preguntas a directora del DNP, Alejandra Botero: 'Tenemos todo listo desde abril'

¿Por qué no han arrancado las obras?

Alejandra Botero, directora del DNP. Foto: El Tiempo / cortesía

El Gobierno tiene el Conpes aprobado desde el 29 de marzo de 2022 y el Confis de diligencias futuras. O sea, 1,3 billones de pesos estaban aprobados desde el 18 de abril. Pero, para poder iniciar la contratación se necesita el cierre financiero de las obras y eso incluye tener la aprobación, que fue lo acordado por parte de los gobernadores. Ellos ponían su 30 por ciento, es decir, 520.000 millones de pesos con las regalías del Ocad Caribe.



Para poder presentar el proyecto en Ocad Caribe se necesitaba la declaratoria de importancia estratégica de todos los departamentos: Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba. Y Córdoba, aunque no va a poner de sus regalías, tiene que firmar la declaratoria porque hay una obra en Ayapel. Y el gobernador, en los últimos 10 días, fue que sacó la declaratoria que se necesita para la viabilidad técnica.

Solo podemos empezar a dar trámite con las contrataciones hasta que tengamos el cierre financiero, que se da una vez estén aprobadas las regalías por el Ocad Caribe.

¿Ya se está tramitando?

No creo que hayan sido solicitadas formalmente porque dependían de la viabilidad técnica del Ministerio de Ambiente, que no sabemos si ya se dio. De esa forma, el presidente del Ocad, que en este caso es el gobernador Vicente Blel, tiene que solicitar oficialmente la citación del Ocad para poder presentar el proyecto y aprobarlo.

¿Cuánto tiempo, a partir de esa aprobación del Ocad Caribe, se necesitaría para hacer la contratación?

Ese dato lo puede suministrar Findeter. Pero vale la pena señalar que para cumplir, el Gobierno hizo incluso un nuevo tipo de Conpes que permitió hacer esta figura de articulación entre la nación y territorio; y para atender una problemática estructural. El Conpes de declaratoria de importancia estratégica regional no existía hasta 2021, para hacer la intervención de La Mojana u otro tipo de soluciones estructurales.



*Con información de Sincelejo

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

