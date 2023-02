En un lujoso apartamento de Barranquilla, fue capturada por el Gaula de la Policía un objetivo de alto valor: Mayra Alejandra Vera Duarte, señalada pareja sentimental del jefe de la banda criminal 'los Costeños', alias Castor.



La Fiscalía tiene en su poder llamadas de WhatsApp que la vinculan con extorsiones a finqueros y le dan el rango de jefa financiera de la organización criminal que ejercería su rol en los barrios Montes, Chiquinquirá (sur de Barranquilla) y en el municipio de Puerto Colombia, “donde la banda expende drogas, realizan extorsiones y usurpa predios”.

La mujer, abogada de profesión, completa al menos cuatro audiencias en las que la Fiscalía ha revelado testimonios y pruebas que la vinculan con 'Castor', el capo al que se le atribuye el 80 por ciento de la criminalidad que azota a Barranquilla y a municipios vecinos.



Aunque Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, permanece en Caracas (en donde EL TIEMPO lo localizó) los investigadores obtuvieron evidencia de que sigue en comunicación con 'la Mona' y con otros jefes de la estructura.



"Hubo intercambio de fotografías íntimas entre Mayra Vera Duarte y alias Castor, lo que evidencia que entre ambos hay una relación", dijo la fiscal del caso en una de las audiencias.

Audiencia de solicitud de medida de aseguramiento de alias la ‘Mona’, señalada jefa financiera de la banda y expareja de ‘Castor’. Foto: Archivo particular

Extorsiones y despojos de tierras

Jorge Eliécer Díaz Collazos, máximo líder y fundador de 'los Costeños'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Según el ente acusador, 'la Mona' llegó, en marzo de 2019 a una casa del barrio San Roque, en una camioneta roja, con la instrucción de despojarle el valioso inmueble a una mujer.



“Mira mija, yo me llamo Mayra, ahora actualmente soy la encargada de las finanzas de 'los Costeños' y 'Castor' me mandó por el tema de una casa que tú tienes pendiente con él, así que necesito que hagamos rápido los papeles. Súbete al carro y vamos a la notaría para que hagamos la promesa de compraventa, ya que del resto me encargo yo…”.



La víctima le dijo a la Fiscalía que no tuvo más opción que acceder a las órdenes de la mujer, debido a que había sido amenaza con que le harían daño a sus hijos y demás familiares.



Para las autoridades, este es uno de los cinco casos que relaciona a 'La Mona' con extorsión y usurpación de tierras, registrados entre 2019 y 2022 en el Atlántico.

Altos de Pradomar

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía documentó otro caso que se registró en Puerto Colombia, específicamente en un lote llamado Altos de Pradomar.



"Vera Duarte, junto a un grupo de hombres, abordaron a un sujeto y lo agredieron físicamente para la entrega de 100 millones de pesos. Esta víctima aseguró que venía siendo extorsionado y lo amenazaban por negarse a entregar unos predios en Salgar (Atlántico)", dijo la fiscal que lleva el caso.



Y los mismo sucedió con una finca en el municipio de Baranoa, conocida La Fortaleza; un lote en el sector de Las Flores y dos casas en San Roque, en Barranquilla.



"La participación de la mujer en el grupo delictivo 'los Costeños' está relacionados con la apropiación de unos predios, cuyas matrículas terminan siendo fraudulentas", señaló la Fiscalía.

'Lo vamos a picar y a enviar en bolsas a Bogotá'

Este es el chat que exhibió el abogado en plena audiencia. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, la defensa de la mujer, en cabeza del penalista Darío Rondón, asegura que en nexo entre su clienta y 'Castor' fue solo sentimental y que no se trata de una ficha de la banda criminal de 'los Costeños'.



Además de dejar constancia de que la fiscal del caso había perdido competencia para conocer el caso, denunció públicamente que había sido amenazado de muerte.



Su señoría, me llegó el siguiente mensaje a mi celular: "Vea cachaco marica, usted se metió en contravía con muchas personas de la ciudad de Barranquilla. Tenemos conocimiento que usted está defendiendo a la mujer de 'Castor', vea nada más le dijo que como se atreva a llegar a la ciudad de Barranquilla, lo vamos a picar y a enviar en bolsas a Bogotá (...) Lo invito a que nos desafíe para tener motivo para desaparecerlo a usted y a su familia, gran marica".



El juez pidió protección para el abogado y la audiencia de medida de aseguramiento contra 'la Mona' seguirá la próxima semana.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigaativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

