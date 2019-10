La metamorfosis de la hija de Aída Merlano

En manos de los investigadores de la Fiscalía y Policía hay un álbum de fotografías que reportan en registros oficiales en donde se evidencia el cambio extremo al que se sometió la hija de Aída Merlano, luego de que su madre fue capturada. La joven de 23 años tenía cabello claro y cejas delgadas, pero se tiñó el cabello y se hizo algunas intervenciones asemejándose a la excongresista.

Los investigadores quieren establecer si esa similitud, unido a la adopción del nombre de la hoy fugitiva son o no una simple coincidencia u obedecen a parte del plan de fuga para librar a Merlano de la condena de 15 años por delitos electorales.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, la misma semana en que la Corte Suprema de Justicia negó la nulidad del juicio contra la congresista Aída Merlano, su hija, Karolyne Manzaneda Merlano, tomó una decisión que ha llamado la atención de las autoridades.



La joven decidió adoptar el nombre de su madre y el 7 de febrero de 2019 logró que la Registraduría Nacional la registrara como Aída Vitoria Merlano Manzaneda.



Mientras ella hacía los trámites de cambio de identidad, el alto tribunal anunciaba que que no aceptaba la solicitud de su defensa de que cesara la persecución penal en contra de Merlano, acusada de delitos electorales, bajo el argumento de que la Sala de Casación ya no tenía competencia sobre ella, luego de que entró en vigencia la Sala de Instrucción y de Juzgamiento.



UNIDAD INVESTIGATIVA

En horas de la madrugada del viernes 4 de octubre y en el marco de la investigación por la fuga de la excongresista Aída Merlano, la Fiscalía General de la Nación, le confirmó a EL TIEMPO la captura de Karolyne Manzaneda Merlano.



Agentes del CTI de la Fiscalía y miembros de la Dijín ejecutaron el operativo en la residencia de Merlano en Barranquilla, en el exclusivo sector El Golf, el cual la joven había referenciado en una carta en la que se puso a disposición de las autoridades.Piden que se le proceda por favorecimiento de fuga de presos con utilización de menor de edad, en referencia a su hermano.



La identidad del joven se protege por tratarse de un menor.



En efecto, cumplirá la mayoría de edad en los próximos días.

UNIDAD INVESTIGATIVA

