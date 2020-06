La hacienda y el ‘expara’ que enredan a Guillermo Acevedo con la mafia

La Fiscalía 14, de la Unidad Especializada para el Narcotráfico, continúa citando a empresarios, exparamilitares y hasta funcionarios, en busca de evidencia judicial que permita establecer si el constructor inmobiliario Guillermo León Acevedo Giraldo es el mismo narcoparamilitar ‘Memo Fantasma’, quien no fue juzgado en Colombia.



Jeremy McDermott, director de InSight Crime, asegura que, tras dos años de investigación, no tiene duda de que se trata de la misma persona, y reveló testimonios que así lo señalan.

Y aunque Acevedo insiste en negarlo, EL TIEMPO obtuvo dos evidencias que confirmarían sus nexos con el narcoparamilitarismo. Además, se estableció que es cuestión de semanas para que la Fiscalía lo emplace para que rinda explicaciones del origen de su fortuna y de los señalamientos que lo sindican de haber sido un poderoso capo, financiador de al menos dos estructuras paramilitares.



(Lo invitamos a leer: Habla hombre señalado de ser un capo oculto en la élite inmobiliaria)



Tal como lo reveló EL TIEMPO, una de las pistas que se siguen son los predios La 13, Caballo Blanco y Las Vegas, que fueron mencionadas por postulados en Justicia y Paz e incluso puestos a disposición de la Fiscalía para reparar a las víctimas del paramilitarismo.

Esta es la escritura en la que aparece la cédula de Francisco Antonio Florez Upegui en la venta de una de las fincas a la sociedad de la familia de Guillermo Acevedo. Foto: EL TIEMPO

Este es el organigrama de la red narca a la que vincularon a Francisco Antonio Florez Upegui. La cédula coincide con la escritura. Foto: EL TIEMPO

El ex 'para'

El otro rastro fresco de los nexos con la mafia y con las autodefensas, que Acevedo insiste en negar, es el testimonio que un poderoso ex jefe de las Autodefensas rindió (por video) el jueves y viernes pasados ante la Dirección de Justicia Transicional.



(Lo invitamos a leer: Fiscalía ya tiene identificado plenamente a 'Memo Fantasma')



EL TIEMPO conoció su versión y en ella no solo señaló que Acevedo era ‘Memo Fantasma’, sino que agregó que no perteneció a las autodefensas: “Era un narcotraficante que compraba droga y pagaba por protección”. Y habló de laboratorios y negocios con alias ‘Macaco’ en México.

'Don Pacho' y Hezbolá

Acevedo desconoce ese y otros testimonios que ya tiene la Fiscalía. Sin embargo, le admitió a este diario tener nexo con Las Vegas, y agregó que se trata de un predio en Bellavista, Córdoba, que se adquirió a través de una empresa de su familia, de la que él ya no hace parte. Incluso, aseguró que es precisamente por ese predio que ha venido recibiendo extorsiones.



La firma a la que hace referencia es Inversiones Tanzania S. A.



A través de bases de datos abiertas, EL TIEMPO estableció que esa firma compró el mismo día y en la misma notaría de Medellín seis fincas en Córdoba –Barcelona, El Peronillo, Norte América, El Triángulo y Nueva Vida–, que englobó y convirtió en la gran hacienda Las Vegas, con 590 hectáreas.



(Le puede interesar: 'No tengo duda de que el empresario Acevedo es Memo Fantasma')



Las transacciones se hicieron el 10 de agosto de 2007 –en plena avanzada paramilitar–, en la notaría 26 de Medellín. Y varios de los vendedores tienen un denominador común: el apellido Upegui.

Un año antes, Acevedo, a través de El Ciprés, otra firma de su familia, estaba sellando en Bogotá un proyecto inmobiliario: Torre 85 P.H. En este figura como constructor Álvaro Rincón (esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez), quien esta semana le dijo a la Fiscalía que a Acevedo no le figuraban antecedentes penales.



En el caso de las fincas de Córdoba, ninguno de los vendedores registró su número de cédula. Sin embargo, en la notaría tuvieron que mostrar sus documentos.



EL TIEMPO obtuvo una de esas escrituras en la que consta que uno de los vendedores fue Francisco Antonio Flórez Upegui.



Tras cotejar su cédula se estableció que, meses después, Flórez fue capturado con fines de extradición. Estados Unidos coronó con su foto un organigrama en el que aparecían ciudadanos libaneses, como Chekri Mahmoud Harb, calificado como el enlace entre la ‘Oficina de Envigado’ y Hezbolá.

“Cuando se adquirió ese predio se hizo a través de un crédito y el banco realizó los estudios de títulos sin que se advirtiera nunca nada irregular o ilícito del vendedor. Llegamos a ese predio porque unos amigos tenían una finca cercana y nos contaron de la oportunidad. Ni en su momento, ni ahora, he tenido conocimiento de que el vendedor tuviera problemas”, explicó Acevedo.



‘Don Pacho’ ya volvió al país y María Enriqueta Ramírez, abuela de Acevedo, sigue como directiva de la firma dueña de Las Vegas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET