La guerra por suministro de gasolina en Nariño

El pasado 8 de abril, en plena cuarentena, el Ministerio de Minas publicó un proyecto de resolución en el que delinea lo que será el esquema de transición del plan de abastecimiento de combustible en Nariño.



Lo que se busca es que la distribución se haga desde una planta en Tumaco, abaratando costos y disminuyendo el subsidio que el Gobierno paga por llevar el combustible desde Yumbo y Cartago (Valle).

Hoy, por cada galón transportado se cancelan 420 pesos de subsidio, lo que representa cerca de 118.000 millones al año.



A eso se une que, según una investigación en curso de la Fiscalía, hay mafias que desvían el combustible a laboratorios de coca o cobran el subsidio sin llevar la gasolina y el ACPM.



Aparte de esto, a principios de abril, el gobernador del departamento, Jhon Rojas, le pidió a Ecopetrol que autorizara el envío de combustible, para que Tumaco no se quede desabastecida en plena emergencia sanitaria por el coronavirus.



Pero en la región aseguran que hay una guerra interna por el manejo del combustible que se le va a volver a atravesar a los planes estatales.

Batalla judicial

De hecho, la resolución de la cartera de Minas ya había sido expedida en diciembre de 2017, para que entrara en vigencia seis meses después.



Pero EL TIEMPO estableció que fue bombardeada con 71 tutelas y 262 recursos de reposición que impidieron que entrara a funcionar.



Así mismo, el Tribunal Administrativo de Nariño ordenó que, como medida cautelar, se suspendiera la resolución del Gobierno, respondiendo a una solicitud de una acción popular en curso que alega, entre otras cosas, que se estaría violando el derecho a la competencia al designar a una sola distribuidora mayorista.



Pero el 13 de diciembre pasado, el Consejo de Estado tumbó la medida cautelar y dio vía libre para que la firma Petróleos y Derivados de Colombia S. A. (Petrodecol S.A.) se convierta en distribuidor mayorista, desarrollando actividades en la planta de abastecimiento que levantó en la Sociedad Portuaria Regional Tumaco, Pacific Port S. A.

Voceros de Petrodecol indicaron que se espera la pronta expedición de la resolución que ponga en marcha el plan de abastecimiento que se delineó en diciembre de 2017. Foto: Archivo particular

Según el Gobierno, la firma cumple con todos los requisitos de ley para ser la mayorista en zona de frontera, tal como pasa en otras regiones con otras empresas.



“Nosotros estamos aguardando que el Ministerio de Minas expida la resolución y que quien quede a cargo del tema lo ejecute con transparencia. No abogamos por nadie, pero Nariño espera claridad en este tema porque en esta época de emergencia el combustible es clave para atender a nuestra población”, le dijo a EL TIEMPO el gobernador del departamento, Jhon Rojas.



Pero un líder cívico, que pidió la reserva de su nombre, aseguró que se sabe que hay unos minoristas que, apalancados en el grupo político de un exmandatario, quieren tener participación en este negocio.

“No es claro si quieren mantener los subsidios, pero sí es cierto que no quieren perder espacio ante un distribuidor único”, dijo el líder local.



Y agregó que desde que la Fiscalía abrió el expediente por las gasolineras de papel que hay en el departamento –varias registradas cerca de Tumaco–, el tema no se ha movido judicialmente y el fenómeno del contrabando de combustible hacia narcolaboratorios sigue.



Por su parte, el Ministerio de Minas abrió un compás de espera, que va hasta el 22 de abril, para que cualquier interesado haga observaciones y comentarios sobre el proyecto de resolución.

Tumaco y en general Nariño es una de las regiones con más narcocultivos y el contrabando de gasolina sirve para abastecer a los laboratorios que procesan la coca. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

¿Nuevas trabas?

EL TIEMPO buscó a Petrodecol, y voceros autorizados manifestaron que son los más interesados en la pronta expedición de la resolución que finalmente ponga en marcha el plan de abastecimiento que se profirió en diciembre de 2017.



“En estos años, luego de múltiples discusiones, la empresa, el puerto y la planta de Tumaco han demostrado su valor estratégico haciendo frente a la continua situación de desabastecimiento, garantizando el cumplimiento de la regulación y manteniendo las reglas de juego en beneficio de los usuarios”, señalaron.



Sin embargo, manifestaron su preocupación por el hecho de que la nueva resolución deje la puerta abierta a que, de nuevo, agentes externos puedan interponer recursos, corriendo el riesgo de que se repita la avalancha judicial de 2017 y 2018.



En todo caso, la firma recalcó que si entran a irrigar combustible desde su planta, el país se puede ahorrar hasta un 60 por ciento de los subsidios que viene pagando.

