Pelea entre médico y enfermera por $ 16.200 millones de La Guajira

El alcalde encargado de Uribia, Alberto Henríquez, estuvo a punto de ir a prisión por intentar sacar del cargo de gerente del hospital regional Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a la enfermera titulada Melba Luz Cortés.



La mujer lleva 35 años en la ESE, que atiende a buena parte de los 144.000 indígenas wayús de la región, y desde hace 8 años ostenta el puesto de gerente.

En la región dicen que llegó al cargo gracias a la polémica Cielo Redondo, dos veces alcaldesa del rico municipio de Uribia, a quien señalan de haber sido aliada política del hoy condenado senador cordobés Bernardo ‘Ñoño’ Elías.



Según documentos, Rubén Almazo, secretario de Gobierno de Cielo Redondo, fue quien nombró gerente a Cortés, en 2012, cuando quedó a cargo de la Alcaldía. En ese momento la titular estaba siendo requerida por la Fiscalía debido a irregularidades en la contratación.

Melba Cortés gerente hospital Uribia favorecida en primera instancia por fallo de tutela. Foto: Archivo particular

Cuatro años después, Cortés fue ratificada cuando Luis Solano Redondo, hijo de Cielo Redondo, llegó a la Alcaldía de Uribia.

Ahora, la enfermera asegura que le están violando su derecho al trabajo y su condición de pre pensionada. Por eso interpuso una tutela en Maicao que salió a su favor.



En la decisión, de enero pasado, se advierte: “No proceder a desvincular del cargo a la señora Melba Luz Cortés (...) hasta tanto se encuentre incluida en la nómina de Colpensiones”.

Doble tutela

Además, se ordena que se le respete su derecho a optar por seguir en la gerencia hasta la edad de retiro forzoso: los 70 años.



Sin embargo, el alcalde titular de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, se niega a que le impongan gerente del hospital, que maneja un presupuesto superior a los 16.000 millones de pesos.

Bonifacio Henríquez alcalde de Uribia Foto: Archivo particular

El mandatario, que le puso fin a la hegemonía de 12 años de la casta política de los Redondo, asegura que no tenían las claves de los correos oficiales y no se pudo notificar del fallo de tutela. Además, que cuando pudieron entrar, solo encontraron apartes de decisión.



Por eso, el mandatario –que llegó al cargo con 23.847 votos y el aval de los partidos Conservador, de ‘la U’ y Mais– designó como gerente al médico Alexander Quintana.

Y también echó mano de una tutela que dejó sin efecto el fallo que favoreció a la enfermera Cortés. Por eso, en marzo posesionó como gerente al médico Quintana, lo que desencadenó un nuevo round judicial.



En efecto, el 21 de septiembre, la enfermera Cortés pidió que se respetara la decisión que la ampara y logró que se declarara en desacato al alcalde encargado.

Pero en los últimos días, el Juzgado Primero Promiscuo de Maicao dejó sin efecto el reintegro de Cortés.

SOS a Bogotá

La pelea ya empezó a afectar la salud de los Wayuu.



El gerente designado anunció, mediante un video, que no tiene forma de hacer funcionar el hospital: “No tenemos manejo presupuestal, porque la gerente anterior tiene el manejo bancario, no tenemos cómo cubrir cualquier eventualidad que se presente, ni pagar nómina ni suministros en estas épocas de pandemia”, dijo el 29 de octubre.

Los indígenas Wayuu se encuentran afectados por la falta de suministros en el hospital de Uribia Foto: Archivo EL TIEMPO

Por eso, el alcalde Hernández está pidiendo que intervenga la Procuraduría y que la Corte Constitucional revise el fallo que obliga a mantener en el cargo a Cortés.



“Ya empiezan a escasear los medicamentos y suministros (...), está en riesgo la salud de todo el pueblo wayuu”, le dijo el alcalde a EL TIEMPO.

Decisión de noviembre 5 en contra de fallo de juzgado 2 promiscuo de Maicao Foto:

Y, aunque no mencionó a Cielo Redondo ni a su grupo político, afirmó que hay un sector de La Guajira interesado en que a él no le vaya bien en su gestión: “Me quieren obstaculizar y evitar que siga administrando con transparencia los destinos de Uribia”.



EL TIEMPO buscó la versión de Cortés, pero ella no respondió los mensajes. Sin embargo, la Red Colombiana de Veedurías acaba de denunciar disciplinaria y penalmente al alcalde.



Aseguran que tienen en su poder una planilla de certificación en la cual consta que la oficina jurídica de la Alcaldía sí estaba recibiendo mensajes cuando salió la tutela a favor de Cortés.

UNIDAD INVESTIGATIVA

