Exclusivo: habla dueño de empresa que vendió carrotanques para llevar agua a La Guajira

Una comisión de la Procuraduría General, llegará en los próximos días a la sede de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) en Bogotá, con el fin de recopilar copia del contrato suscrito por esa entidad y la empresa Impoamericana Roger SAS.



Se trata de la compañía que vendió los 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos para llevar agua a alta Guajira, y que permanecieron durante más de un mes totalmente parados en un batallón en Uribia.

Roger Pastas, accionista de Impoamericana.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, esa firma es representada legalmente por Roger Alexander Pastas Fuertes, un joven pastuso de 26 años, estudiante de veterinaria que aparece como único accionista.



Pero, tras una revelación de EL TIEMPO, el foco quedó sobre un viejo contratista: Luis Eduardo López Rosero. Se trata de un viejo contratista de la UNGRD, que fue investigado por sobrecostos en contratos a quien conocen como 'el Pastuso'.



En medio de la polémica por los camiones que estuvieron parados, trascendió en los últimos días que el proyecto hace parte de la estrategia ‘Ruta por la vida’, con la que el Gobierno busca llevar el líquido a poblaciones afectadas por la sequía. Es distinta a Misión La Guajira, una alianza entre Prosperidad Social y Grupo Aval –con apoyo de W Radio y Grupo Prisa–, con la que buscan generar proyectos para ayudar a 74 comunidades de la región.



Asimismo, se diferencia de la alianza que recientemente hizo el Ministerio de Vivienda con el sector público y el privado, así como con fundaciones, ONG y gobiernos extranjeros, para rehabilitar 39 sistemas de agua potable en el departamento.

'El pastuso'

Documento de la empresa RML Constructora SAS en donde registra López Rosero.

De hecho, según el director de la UNGRD, además de la empresa a la que se le compraron los 40 carrotanques, se les invitó a cotizar (a través de correos electrónicos) a dos más: Brand SAS carrotanques y Luket SAS.



En esta última aparece como dueño López Rosero. Las tres firmas han tenido contratos con la UNGRD para el alquiler de Toyotas de alta gama y el suministro de equipos para ayuda humanitaria, entre otros.



Y en Brand SAS, figura como dueña, Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de López Rosero. Sin embargo, López Rosero también figuró en Impoamericana Roger Sas como representante legal en 2020.

Los 40 carrotanques fueron comprados a la empresa Impoamericana Roger SAS.

Olmedo López, director de la UNGRD.

En una primera comunicación con EL TIEMPO, el representante legal de Impoamericana Roger SAS, aseguró que fueron invitados por la UNGRD a través de correo electrónico.



Y dijo que la entidad a cargo de Olmedo López no presentó ninguna observación por el capital de la compañía (46 millones de pesos) con relación al alto monto de los 40 carrotanques.



Sin embargo, en una nueva comunicación con EL TIEMPO, este miércoles 21 de febrero, Pastas Fuertes, aceptó responder otras preguntas sobre el tema.

'No conozco las otras empresas'

Documento de la empresa Luket SAS en donde registra López Rosero.

Según Pastas Fuertes, no han sido requeridos por ninguna autoridad para explicar el contrato de carrotanques.



Cuando EL TIEMPO le preguntó que rol cumple en Impoamericana Luis Eduardo López Rosero, aseguró: "No me veo en la necesidad de dar ese tipo de información. Es la primera vez que lo solicitan y esos son ustedes".



Sobre la pregunta si López Rosero era el dueño de Impoamericana Roger SAS y sobre las otras dos compañías invitadas por la UNGRD para cotizar los carrotanques dijo: "No conozco a las otras empresas y legalmente el representante de Impoamericana soy yo".

El contrato fue por 46.800 millones de pesos.

Documento de la empresa Impoamericana Roger SAS en donde registra López.

Sin embargo, Robert Sandoval, gerente de Incoltanques SAS, firma que fabricó los tanques para los 40 vehículos adquiridos por el Gobierno, dijo que los negoció con López Rosero. Además, documentos en poder de este diario demuestran que este último figura en Impoamericana Roger SAS y que Pastas Fuertes aparece en otra compañía.



Cuando este diario le preguntó si conocía a Jorge Alberto Domínguez (el primer dueño de la firma que vendió los carrotanques) y a Elmer Francisco Celis (quien habría comprado Impoamericana Roger SAS), respondió: "con toda sinceridad nunca los conocí, mucho menos interactué de manera alguna".



Ahora, la Procuraduría busca establecer la existencia de presuntas irregularidades en la etapa precontractual y de ejecución del contrato para la compra de los carrotanques.

