Las cartas de la fugitiva Aída Merlano para tumbar su condena

Cuatro horas antes de que la excongresista Aída Merlano se le fugara al Inpec, en un cinematográfico escape, su abogado estaba radicando ante la Corte Suprema un documento de 94 páginas.



El escrito empezó a ser analizado por el magistrado de la Sala Penal Luis Antonio Hernández, y en este se solicita que se absuelva en segunda instancia a la fugitiva de todos los cargos por los que se le condenó a 15 años.

La defensa de Merlano, en cabeza de Bladimir Cuadro, asegura que ella no era la jefa de la empresa delictiva de compra de votos de la que se habla en la sentencia y que, según las autoridades, venía actuando desde 2014 en Atlántico, Bolívar y Magdalena.



Para demostrar que Merlano no era la patrona, su abogado recuerda que la propia Corte señaló en la sentencia que “durante los comicios del 11 de marzo de 2018, dado que Roberto Gerlein declinó su aspiración al Senado, se decidió lanzar para esa curul a la acusada, que reconoció tal circunstancia en su intervención y señaló que ella sabía todo, pero que quien direccionaba y solventaba la actividad proselitista era Julio Gerlein”.

Defensa de Julio Gerlein niega que esté haciendo negociación con la Fiscalía. Foto: Cortesía Zonacero.com

Por eso, la defensa pregunta si era cierto que ella dirigía la supuesta empresa criminal, ¿por qué debía esperar que otras personas, quienes sí tenían superioridad sobre ella, decidieran sobre el futuro de la campaña política?



Al respecto, la Fiscalía indaga varios giros que Gerlein –empresario de la Costa y hermano del exsenador Roberto Gerlein– le habría hecho a Merlano por unos 11.000 millones de pesos.



La hipótesis es que esos recursos habrían terminado en la empresa criminal de la que hacía parte la fugitiva Merlano, con el fin de manipular el resultado electoral en el 2018.



La Fiscalía dice que al menos 25 cheques habrían sido cobrados por José Antonio Manzaneda (expareja de Merlano y padre de Aida Victoria Merlano Manzaneda), Edwin Martínez Salas y Andrés Niño Muñoz.

Habla defensa de Gerlein

EL TIEMPO consultó al penalista Jaime Lombana, apoderado de Julio Gerlein, quien empezó por advertir que si bien su cliente tuvo una relación cercana con Merlano, no era electoral: “Él no conoció a ningún votante ni tuvo incidencia alguna en el proceso electoral”.



Y agregó que si bien hay probados dos ingresos de su cliente a la Casa Blanca, centro de operaciones de la fábrica de votos de Merlano en Barranquilla, puede probar que se trató de visitas netamente sociales.



En cuanto a giros hechos por Julio Gerlein a la hoy fugitiva Aída Merlano, el abogado fue enfático en que no estaban direccionados para gastos de campaña, y hacían parte de la relación de cercanía que había entre la condenada, de 43 años, y el empresario, de 79 años.

Operativo de Policía y la Fiscalía en la sede política de Aída Merlano. En el lugar se hallaron certificados electorales y dinero en efectivo. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Pero en el escrito de acusación que la Fiscalía le presentó a un juez de Barranquilla contra Gerlein, se asegura que ese dinero terminó irrigando la red de corrupción.



Por eso, está pidiendo que a Gerlein se le condene por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y violación de los topes de gastos de campaña.



Paradójicamente, la apelación de Merlano podría terminar beneficiando al hombre que señalan como el superior jerárquico de la estructura criminal que benefició la elección de concejales, diputados, gobernadores y congresistas.



En efecto, la defensa de Merlano dice que la Corte no pudo probar que hubo un concierto para delinquir, delito que exige que la conducta ilegal se cometa con permanencia en el tiempo.



Ni concierto ni armas

Según el abogado Cuadro, la evidencia del supuesto fraude electoral se circunscribió a las elecciones al Congreso de 2018.



Y si bien el testigo Francisco Palencia dijo que la maquinaria delictiva funcionaba desde 2014, la defensa de Merlano asegura que miente. De hecho, anotan que él mismo admitió que llevaba trabajando con Merlano tan solo seis meses.



La defensa lamenta que la Corte no hubiera escuchado a los testigos que desvirtuaban la versión de Palencia.



Y añade que la Corte nunca entró a recoger evidencia sobre el supuesto fraude electoral de comicios diferentes al de 2018.



También dice que nunca se probó que todos los votos obtenidos por Merlano –73.250– hubieran sido espurios, desconociendo la fuerza electoral del Partido Conservador, quien le dio el aval.



Finalmente, Cuadro busca tumbar el delito de porte ilegal de armas, con el argumento de que su clienta desconocía que en su sede de campaña hubiera armamento sin salvoconducto.

Julio Gerlein no aceptó ningún cargo y su abogado desmintió que estuviera en negociaciones con la Fiscalía.



En cuanto a Merlano, tendrá que responder por fuga de presos, que prevé una condena de hasta 9 años, y esperar a que la Corte resuelva su apelación.



UNIDAD INVESTIGATIVA

