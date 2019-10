La fortuna de Cadena, el polémico abogado del expresidente Uribe

Cuando el abogado Diego Cadena aún no tenía tarjeta profesional, abrió un negocio de confección de ropa, que ofrecía al por mayor prendas de todo tipo.



Lo bautizó Heivar y lo ubicó en una esquina de Tuluá, Valle, en donde aún aparece como su representante y en donde lo recuerdan como un trabajador de clase media.



Hoy, sin embargo, además de apoderado del expresidente Álvaro Uribe, Cadena logró amasar una fortuna representada en más de una decena de propiedades en Bogotá, Cali y Roldanillo; empresas en Miami y en Delaware, y el jet privado de matrícula N119TC, modelo 400A, avaluado en cerca de 25.000 millones de pesos.

Los bienes de Cadena –quien empezó su carrera trabajando para capos del norte del Valle–, no sería relevante de no ser por el proceso que la Fiscalía le sigue.



El ente acusador está listo a definirle su situación jurídica por los giros que les hizo a dos de los testigos que la defensa de Uribe presentó ante la Corte Suprema dentro del proceso que se le sigue al exmandatario por presunto fraude procesal y soborno.

Honorarios pactados

Los investigadores buscan definir si los pagos de Cadena configuran un soborno en actuación penal, delito que prevé 8 años de cárcel. Además, quieren saber de dónde salió la plata que les giró a los testigos: los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; y Eurídice Cortés, alias Diana.



EL TIEMPO estableció con allegados a Uribe que si bien Cadena pactó honorarios con el exmandatario, este no le ha girado aún un solo centavo.



Pero, dentro del mismo caso, Cadena ha realizado varios desplazamientos a Estados Unidos para entrevistar a narcoparamilitares, como ‘el Tuso’ Sierra y ‘Diego Rastrojo’. Y también ha viajado por cuenta propia a varias ciudades del país con el mismo fin.

¿De dónde sale la plata?

En este edificio está ubicada una de las empresas que Cadena Registró a su nombre en Miami. Foto: Archivo Particular

“El doctor Cadena tiene mucho dinero. Anda con seis escoltas y en Bogotá se desplaza en cuatro camionetas Toyota Sahara, de blindaje especial”, aseguró un allegado al abogado.



EL TIEMPO encontró a su nombre una Toyota Land Cruiser, blindada, de placas MPL 529. Y tras buscar en bases de datos nacionales y extranjeras, halló una decena de propiedades y dos firmas en Estados Unidos.



En enero creó Cadena Group Enterprises, junto con su hermano Álvaro, un auxiliar de fisioterapia.



Y si bien cerró en Miami la firma World Class Jets, LLC, ligada al jet privado en el que se desplaza, la misma compañía tiene un registro abierto y vigente en las oficinas de Delaware, bajo el número 6664387.

Este es el Jet privado, avaluado en 25 millones de dólares, que aparece ligado a una firma de Cadena y de su hermano. Foto: Archivo Particular

Fuentes federales le dijeron a EL TIEMPO que chequean un par de itinerarios del jet, del que el apoderado de Uribe no quiere hablar.



Y le han preguntado a la Corte cuál es el interés por conocer los ingresos de Cadena a prisiones federales.



Y si bien hay otras empresas ligadas al mismo domicilio de Cadena Group Enterprises –Platinum International Trading, Inc. y AMC Wellness Inc.–, en ellas solo figura su hermano.



En Colombia, mientras tanto, Cadena aparece como titular de diez predios, entre ellos uno rural, adquirido en mayo de 2013 por 1.250 millones de pesos.



Queda en Roldanillo, Valle, al igual que otros tres más. Por los cuatro, pagó 2.114 millones de pesos.



Pero el predio que más llama la atención es el apartamento, en Bogotá, de 160 metros cuadrados, sobre la Avenida Circunvalar.



Queda en un piso 16 y se lo compró al empresario César Augusto Guzmán Patiño, exdefensor de capos de la talla de Iván Urdinola Grajales, Julio Urdinola y de Jonier Ospina, otrora poderosos jefes del cartel del Norte del Valle en los 90.

Guzmán, actual accionista del equipo Patriotas de Boyacá, aparece negociando el predio con Cadena por 611 millones de pesos.



Al apoderado de Uribe también le figura en Bogotá un penthouse que adquirió en 2016, por 239 millones. Al igual que uno de los lotes en Roldanillo, ese predio aparece hipotecado.



Y en Cali tiene otro penthouse, de 68 metros, que negoció por 45 millones de pesos. Ese es el que presenta como su oficina en la capital del Valle. Su despacho de Miami también queda en un apartamento.



Hace 72 horas, Cadena se puso a disposición de la Fiscalía, para explicar sus actuaciones antes de que el ente acusador entre a definirle su situación judicial.

Carta a la Fiscalía

En la carta advierte que el testimonio del exparamilitar Vélez –que lo implica con los pagos–, es mendaz y que incluso este intentó extorsionarlo al exigirle 60 millones de pesos a cambio de no hablar de una supuesta masacre.



“Inexplicablemente el señor Vélez, por razones o motivos que desconozco, aprovechó el tema de la ayuda humanitaria, las recargas telefónicas y viáticos para promover la acción extorsiva, tal como se puede evidenciar en los chats y audios que se entregarán en su oportunidad”, señaló.



Lo que no explicó es por qué no lo denunció y, por el contrario, pidió que Vélez fuera incluido en el listado de testigos que la defensa de Uribe le pasó a la Corte.

Este es la carta que Diego Cadena envió a la Fiscalía pidiendo ser escuchado en interrogatorio. Foto: EL TIEMPO

A mitad de semana, EL TIEMPO reveló un audio que demuestra que Vélez ha cambiado varias veces de versión sobre el tema. De hecho, en 2016 habló de supuestas visitas del senador Iván Cepeda a la cárcel para, según él, “embalar a los Uribe”.



Y si bien el audio le resta credibilidad a alias Víctor, los pagos que recibió de Cadena ya están probados.



La Fiscalía no se ha pronunciado sobre la carta de Cadena. Pero EL TIEMPO estableció que las autoridades también quieren saber por qué Cadena actuó como apoderado de Uribe, en una diligencia ante la Corte, sin haber presentado poder.



En varias oportunidades, EL TIEMPO ha intentado contactar al abogado, pero no ha respondido.



Allegados al abogado dijeron que volvería al país luego de elecciones.

UNIDAD INVESTIGATIVA

