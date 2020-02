La excusa de abogado de Álvaro Uribe para que no le imputen cargos hoy

"Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso".



Ese es el diagnóstico médico que presentará ante la justicia Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, quien fue citado este martes a audiencia de imputación de cargos.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, está programada además la solicitud de medida de aseguramiento dentro del proceso que se le sigue por presunto soborno a testigos, caso ligado al que la Corte lleva contra el expresidente por el mismo cargo, sumado al de fraude procesal.

Si bien Iván Cancino, apoderado de Cadena, ya había pedido el aplazamiento de la audiencia por un compromiso judicial anterior y luego por una cita médica, Cadena optó por asistir a la audiencia.



A las (45 de la mañana el juez del caso accedió a aplazar la audiencia.

Sin embargo, en la excusa médica, obtenida por EL TIEMPO, advierte que tiene tres días de incapacidad.

"Solicité que se reprograme la audiencia, con el compromiso de que asistiré a la próxima fecha que indique la Fiscalía", le explicó Cancino a EL TIEMPO, no sin antes advertir que su cliente sí se hará presente en la audiencia.



También le anticipó a EL TIEMPO los puntos en los que que basará su defensa.



El penalista explicó que partirá de la doctrina jurídica de que es ilegal grabar a un abogado. Además, buscará demostrar que Cadena no sobornó a testigos.



"Un soborno implica obtener un favor a cambio. Y en este caso no se pidió ni silenciar ni cambiar los testimonios de nadie", le explicó el penalista a EL TIEMPO.



Sin embargo, la Fiscalía asegura tener evidencia suficiente para imputarle cargos y pedir medida de aseguramiento.

Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático. La Corte aún no le ha definido su situación jurídica dentro del caso. Foto: EFE

Lo que dice la Fiscalía

El ente acusador investiga a Cadena, de 39 años, por hacerles pagos a testigos, dentro del proceso que la Corte Suprema de Justicia le sigue a Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO, Cadena —conocido por defender a narcotraficantes del norte del Valle— le entregó al menos 7 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, citado como testigo de la defensa del expresidente.



Este diario reveló en primicia que Vélez, conocido en el mundo del hampa con el alias de Víctor y exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió varios giros y plata en efectivo de manos de Cadena.



Hubo una consignación por 2 millones de pesos a una familiar, y la entrega de otros dineros a través de Juan José Salazar, socio de Cadena.



Vélez tiene recibos de Supergiros S. A., por más de 4 millones de pesos, a nombre de María Elena Vélez Ramírez.



Incluso, la oficina de Cadena elaboró una carta, el 11 de julio de 2018, en la que admite pagos. Pero lo atribuye a una supuesta acción humanitaria.



Este, sin embargo, no fue el único caso.



Hay otro pago a otra testigo dentro del mismo proceso contra Uribe. Se trata de Eurídice Cortés, alias Diana, jefa política de las Auc en Caldas.



