Las frecuentes reuniones de un alto oficial del comando de las Fuerzas Militares colombianas con un par de ciudadanos rusos, y un inusual incremento de su patrimonio, fueron el origen de una investigación transnacional activa en la que intervienen la CIA, la DEA y agentes de inteligencia británicos y colombianos.



El oficial fue retirado luego de haberse descubierto que estaba averiguando datos sobre el manejo y destino de los gastos reservados de seguridad nacional. Pero el caso no se cerró con su salida de la institución.

Esta es una de las fotos que 'Servac' lenvió a Moscú. Foto: EL TIEMPO

Sus interlocutores empezaron a ser monitoreados y ahora autoridades en Estados Unidos creen tener en sus manos uno de los procesos de blanqueo de capitales más sofisticados, que incluye giros desde Moscú a Bogotá y Medellín y retiros de cajeros en pesos y criptomonedas.



Pero en Colombia están seguros de que detrás del envío de dinero desde el Sberbank, el mayor banco de Rusia y de Europa oriental, hay un operativo que busca desestabilizar la democracia y el orden público en el país.



Tras infiltrar a oficiales de inteligencia, se recogió evidencia de la inyección de capital a grupos que están detrás de los desmanes y destrozos en las protestas de los últimos meses, e incluso en 2019.

Audios de alias Servac

Estas imágenes obtenidas en exclusiva, muestran los encuentros de ciudadanos rusos con manifestantes. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO tuvo acceso al dosier que conoce el alto Gobierno, y en este se asegura que hay dos grupos activos de ciudadanos rusos en Medellín y en Bogotá.



El primero de ellos está articulado por una mujer que voló de Medellín a Panamá y de allí a Moscú en diciembre de 2021.



El otro está liderado por alias Servac, que se mueve por Colombia con una certificación consular rusa de que no tiene antecedentes penales.



Y según su currículum es abogado y trabaja en actividades turísticas. Además, pone como referencia personal a un supuesto miembro de la diplomacia rusa.



Oficiales de inteligencia de diferentes agencias le han hecho seguimientos a ‘Servac’ e incluso lograron intervenir su teléfono celular. En una de sus conversaciones, traducida por peritos de Estados Unidos, se le escucha desde coordinar giros desde Moscú a Colombia a través del Sberbank y de la agencia Western Union hasta decir que está buscando amigos poderosos en el país.

Audio rusos - Giros Es esta conversación se le escucha coordinar giros desde Moscú a Colombia a través del Sberbank y de la agencia Western Union. El audio embebido no es soportado

“Transferencia de 550 a mi tarjeta Tinkoff porque en este momento entendemos que la única opción es trabajar con Western Union, necesito usarla porque en este momento no cobran grandes porcentajes por la transferencia porque es clandestina, entonces es necesario actuar así y después, si termina algún día, ya decidiremos cómo minimizar todas las comisiones en general”, se escucha en uno de los audios.



Y en otro se oye, en un español casi perfecto: “Mira, cuéntame por favor cuánto tú consignaste o cuánto tú vas a consignar. Allá donde está este señor, ahí cerca, hay otro corresponsal. Entonces váyase a consignar allá (...) y la tercera parte en otro corresponsal, y no me mandes problemas, por favor. Mira, el chico está diciendo que necesita plata urgentemente hoy, no te compliques la situación. Yo por eso voy para Medellín porque usted siempre está complicando la situación, no está siguiendo órdenes y no está cumpliendo nada”.

Audio rusos En este audio un ciudadano ruso da instrucciones sobre varias consignaciones. El audio embebido no es soportado

Video y reportes a Moscú

En esta conversación, uno de los interlocutores, empieza a sospechar por las preguntas que le están haciendo. Foto: EL TIEMPO

En el expediente también hay pantallazos de chats en los que, al parecer, uno de los interlocutores de ‘Servac’ empieza a sospechar del ruso por las preguntas que le estaba haciendo.



‘Servac’ indaga los datos exactos de sus movimientos y de un viaje, y el interlocutor le responde que por qué le pide tanta información, que pareciera que se tratara de un espía.



En las comunicaciones de ‘Servac’ también se encontraron videos de perfiles en redes en donde otro ciudadano ruso depositó más de una docena de transmisiones en directo de los disturbios y destrozos de vándalos en Bogotá.



En un primer video se escucha al extranjero hablar en ruso y en español mientras graba los desmanes del 21 de noviembre de 2019. “Por acá, venga, venga, venga, todos por este lado (...), tengo que grabar”, dijo en medio de la transmisión desde el centro de la ciudad.

Por acá, venga, venga, venga, todos por este lado (...), tengo que grabar, sostuvo un ciudadano ruso en medio de las manifestaciones.

No se descarta que autoridades colombianas le pidan a la Embajada de Rusia en Bogotá que ayude a establecer por qué este ciudadano, de 36 años, nacido en Kazajistán, estaba poniendo en riesgo su seguridad transmitiendo por redes sociales en el corazón de los disturbios sin que fuera agredido por la turba.



Lo concreto hasta ahora es que alias ‘Servac’ le viene haciendo reportes periódicos a su jefe en Moscú (un hombre al que llama Dimas) de este tipo de eventos en Colombia. Y también se le encontraron copias de consignaciones del dinero que está llegando desde Rusia.



Uno de los envíos de plata fue hecho a las 4:50 de la tarde del 16 de febrero de 2021 desde el Sberbank por 86.570 rublos, el equivalente a unos 3’258.000 pesos; y hay otro recibo del 10 de marzo de 2021 que se retiró en Colombia en un centro comercial de Bogotá por 11 millones de pesos a las 12:45 de la tarde.

Estos son los soportes de las consignaciones hechas desde Rusia a Colombia. Foto: EL TIEMPO

Martha Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta. Foto: Archivo EL TIEMPO

Tal como lo reveló este diario el pasado 7 de febrero y lo confirmó de inmediato el gobierno de Iván Duque, hay evidencia de múltiples y pequeños giros (en la modalidad de ‘pitufeo’) que están llegando desde la Federación Rusa a cuentas alquiladas de colombianos de bajo perfil que hacen los retiros en cajeros automáticos en criptomonedas y efectivo.



“Está confirmado que están alquilando cuentas, está entrando dinero por la modalidad de ‘pitufeo’, la misma que usa el narcotráfico”, señaló en su momento la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



Este diario conoció que hace menos de dos semanas la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) terminó el más reciente informe sobre esos movimientos y este ya fue compartido con agencias de Estados Unidos.



Migración Colombia e inteligencia de Ejército y Policía también hacen parte de los rastreos y de la investigación transnacional.

Audio rusos En este audio, un ciudadano ruso, comenta sobre giros de dinero. El audio embebido no es soportado

Estos son los soportes de las consignaciones hechas desde Rusia a Colombia. Foto: EL TIEMPO

Seguimientos y reunión

Ciudadanos rusos reunidos con colombianos. Foto: EL TIEMPO

De hecho, los seguimientos a ‘Servac’ por agentes de inteligencia han permitido tomar decenas de fotos de sus encuentros en la noche en el centro de Bogotá.



Se reúne con un paisano que también se ha visto en los disturbios y con el supuesto diplomático que pone en su hoja de vida como referencia personal.



De este último hay fotos sentado en sillas plásticas con personas en sudadera, tapabocas y con mochilas. También se lo ve caminando por un parque y por un par de calles mientras conversa con jóvenes que parecen ser colombianos.



En el dosier hay imágenes y nombres de 68 personas que tendrían contacto en Colombia con ‘Servac’, dos de ellos conocidos con los alias de Choco y 'Moure'.



Además, aparecen nombres de tres empresas, que EL TIEMPO omite por ser parte de la investigación.

Y del otro ruso lo único que se sabe es que ingresó al país como artista en espectáculos. ‘Servac’, por su parte, entró con visa de turista.



Y si bien los giros desde Moscú se frenaron el pasado 27 de febrero, cuando la Unión Europea acordó sacar del sistema Swift a varios bancos rusos por la invasión a Ucrania, varias agencias creen tener ya evidencia suficiente para judicializar el caso.



De hecho, EL TIEMPO estableció que el año pasado hubo un allanamiento solicitado por un fiscal de lavado de activos con base en información de la Policía, pero un juez de garantías dejó libre al único capturado.



En todo caso, la información se está compartiendo con otros gobiernos porque, además de una célula en Colombia, se habla de grupos como el de ‘Servac’ en México, Perú, la República Dominicana, Nigeria y Serbia.

Los espías rusos fueron expulsados de Colombia el 8 de dicembre. Pero el caso solo se supo cuando su gobierno decidió expulsar a miembros de la embajada de Colombia en Moscú. Foto: EL TIEMPO

En el caso de la República Dominicana se han encontrado algunas coincidencias con Colombia, como protestas que terminaban en disturbios y fallas en el voto electrónico en las elecciones regionales, anteriores a las presidenciales (ver nota anexa).



Colombia ya le manifestó a Rusia, a través de su embajador en Bogotá, la alerta y el malestar por la asistencia militar y técnica de ese país al régimen de Nicolás Maduro.



Y en los últimos 18 meses ha expulsado a espías rusos y presentado quejas diplomáticas por el sobrevuelo de un avión inteligente por espacio aéreo colombiano.



El gobierno Duque también recibió una alerta del de Biden por posibles ciberataques en las jornadas electorales en Colombia.



Pero aún no se sabe cómo va a proceder con este dosier sobre los giros desde Moscú.

Indagan la presencia de este tipo de células en otros países

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. Foto: Raúl Martínez. Efe

En uno de los audios del dosier que EL TIEMPO tiene en su poder, alias Servac menciona en al menos dos oportunidades a Uruguay.



Pregunta específicamente quién está en ese país, en qué punto y cómo proceder.



El tema llamó la atención de los investigadores porque cuando este fue grabado, en Uruguay estaban en plenas elecciones presidenciales.



En efecto, en noviembre de 2019, el derechista Luis Lacalle derrotó al oficialista Daniel Martínez, rompiendo una hegemonía de 15 años de gobiernos de izquierda.

Audio rusos - Uruguay Este audio fue grabado cuando Uruguay estaba en plenas elecciones presidenciales. El audio embebido no es soportado

El presidente peruano Pedro Castillo. Foto: PRESIDENCIA PERUANA / AFP

Además, allí también se registraron movilizaciones y marchas masivas en 2020, aunque sin los niveles de violencia que hubo en Colombia, Bolivia, Chile y Perú.



En el dosier también se menciona a este último país. Allí se presentaron revueltas y elecciones. El candidato de izquierda, Pedro Castillo, derrotó en julio de 2021 a Keiko Fujimori, la hija del expresidente de derecha Alberto Fujimori. Castillo enfrentará este lunes una petición de destitución de un sector del Congreso.



Sobre México, uno de los pocos países que no han sancionado a Rusia por la invasión a Ucrania, se menciona a dos supuestos coordinadores; uno de ellos, un colombiano.

¿Lío en las votaciones?

Luis Abinader, presidente dominicano. Foto: EFE/ Presidencia Dominicana

También se habla de varias fichas en la República Dominicana, un país que merece un capítulo especial.



El 16 de febrero de 2020, en plena jornada electoral, el Gobierno dio la orden de frenar los comicios municipales por fallas en el sistema electrónico de votación a las cuatro horas de haberse abierto las urnas.



Las fallas de las máquinas en el voto electrónico generaron protestas que en su momento se atribuyeron al nerviosismo que existe en ese país en torno a la protección de votos; intervención extranjera y manipulación de electores.



El problema electoral se presentó a cuatro meses de las elecciones presidenciales que terminó ganando Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, de centroderecha. En el dosier también se mencionan contactos en Nigeria y Serbia.

Alerta de EE. UU.

La Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU. Victoria Nuland. Foto: Presidencia

En el caso colombiano, el Gobierno de Estados Unidos alertó en enero de este año sobre posibles ataques cibernéticos desde el exterior para torpedear las elecciones en el país.



La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, dijo que le preocupaba la presencia de los rusos en regiones fronterizas y que se trataba de un país con experiencia en interferir en la política de otras naciones.



La funcionaria agregó que se trabajaba de la mano con Colombia para impedir “que fuerzas externas malignas intervengan en las elecciones”.

