Dura carta de 12 congresistas de EE. UU. por manejo laboral en el país

Doce congresistas demócratas de Estados Unidos, integrantes del llamado Grupo de Monitoreo a Colombia, enviaron una dura carta a los gobiernos de Donald Trump y de Iván Duque.



La comunicación, del 27 de junio, habla de la calidad del empleo y de la protección al sindicalismo, de cara a los compromisos que, en 2012, asumió el país cuando entró en vigencia el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

De hecho, le piden a la administración Trump que explique por qué no ha tomado medidas drásticas para que el Ejecutivo colombiano corrija las deficiencias –y hasta retrocesos– en esta materia.



“Es profundamente preocupante que Colombia esté potencialmente retrocediendo en algunos de estos temas, incluso con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) recientemente aprobado y con respecto a las cooperativas, todo mientras que la violencia contra activistas laborales, civiles y de derechos humanos, incluso sindicalistas y sus líderes, sigue siendo un problema grave”, dice.

La herencia

Se quejan además de que, en su criterio, Colombia no facilita el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. Y advierten que el país no hace cumplir leyes laborales y que no tiene procedimientos judiciales expeditos que garanticen la protección laboral.



“El Gobierno colombiano todavía no está completando inspecciones exhaustivas, emitiendo y recaudando multas por violaciones laborales, o realizando inspecciones de seguimiento para garantizar las correcciones, incluso en los sectores prioritarios”, enfatizan.



Sin embargo, se deja claro que no es un problema exclusivo de la actual administración, ya que, desde enero del 2017 (gobierno de Santos), se presentó –por parte del Departamento del Trabajo de Estados Unidos– un documento reconociendo “preocupaciones importantes” por varios de estos temas. Pero insisten en que tampoco se han tomado acciones para corregir el rumbo.

Foto: EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO

Descargue la carta aquí:

Y dicen que cuando Colombia negoció su ingreso a la Ocde –en la era Santos–, desde diversos sectores se resaltó “el fracaso constante de la administración para priorizar cuestiones laborales”.



Por todo esto, aseguran que se evidencia un “fracaso continuo del Gobierno colombiano para implementar y hacer cumplir efectivamente las disposiciones del TLC y el (llamado) Plan de Acción (en materia laboral)”.



¿Quiénes son los firmantes? Su líder, Earl Blumenauer, y otros del grupo son claves a la hora de tomar decisiones relacionadas con cooperación binacional.



Blumenauer es el presidente del Subcomité de Comercio de Formas y Medios, y tiene como cofirmante a James P. McGovern, cabeza del Comité de Reglas de la Cámara, y a Steny Hoyer, líder de la mayoría de la Cámara, dominada por demócratas.

El resto de firmantes también tiene mucho peso en las decisiones de su partido: John Lewis, Bill Pascrell, Rosa Luisa DeLauro, Mark James DeSaulnier, Mark Pocan, Brian Higgins, Daniel Kildee, Janice Danoff Schakowsky y Andy Levin.

La respuesta de Duque

Desde el Ministerio del Trabajo hicieron saber que la vocería sobre el tema la asumiría la cartera de Comercio.



Allí, Laura Valdivieso, la viceministra, reveló que hace una semana hubo una visita de miembros del Gobierno de Estados Unidos para evaluar avances en la materia.



“Se reunieron con centrales obreras, Fiscalía, Gobierno, empresa privada y sentimos que no habrá sanción porque se vieron los avances”, explicó la funcionaria.



Y si bien señaló que se están cumpliendo compromisos y que hay una canal de diálogo constante, advirtió que la carta fue asumida como una comunicación de política doméstica, emitida desde un partido que no está en el gobierno: “Esperamos que eso no trascienda hacia la política exterior”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiemPO.com @Uinvestigativa