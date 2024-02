La demanda contra la escudera del Canciller (e) Luis Murillo, que reemplazó a Salazar

Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó la insubsistencia del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por entregar la licitación de pasaportes, también se conoció quien lo remplazaría.



Se trata de la consejera de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, Paola Andrea Vásquez Restrepo, quien ocupará el espacio de Salazar mientras se designa a alguien más o si la ratifican en el cargo.

Este es el decreto de 2022 en el que designan a Vásquez como consejera. Foto: Archivo particular

Lida Rodríguez, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos y asesora de la secretaría general de la Cancillería. Foto: Cancillería

De hecho, fuentes en Cancillería aseguraron que Vásquez Restrepo está tomando decisiones desde el lunes pasado, cuando le pidió la renuncia a Lyda Magali Rodríguez, asistente de Salazar y coordinadora del Grupo de Contratación.



Vásquez Restrepo es contadora pública y una de las personas de confianza del Canciller encargado Luis Gilberto Murillo. Se desempeñó secretaria de despacho en la Gobernación de Chocó en la administración de Murillo (de 2012 a 2014), secretaria general del Ministerio de Ambiente de 2016 a 2018 y como asesora presidencial para estrategias regionales.



Además, fue asesora de la estrategia Todos Somos Pacífico de la Presidencia. También aparece como coordinadora de abonos y cobranzas de la Cooperativa Nacional de Trabajadores 'Coopetraban'.



En el cargo como consejera de Relaciones Exteriores está desde 2022, cuando fue designada por medio del decreto 2280 del 22 de noviembre firmado por el suspendido canciller Álvaro Leyva.

El secretario general de Cancillería, José Antonio Salazar.p Foto: Archivo particular

La demanda

Documento de la demanda contra Paola Vásquez. Foto: Suministrada

EL TIEMPO estableció que Vásquez tiene una demanda en la que se solicitan que se anule la designación como consejera, puesto que al parecer para ese cargo existían funcionarios con mejor derecho por pertenecer a la carrera diplomática y consular.



En el documento en poder de EL TIEMPO la Sala de lo contencioso-administrativo, sección quinta del Consejo de Estado señala que: ”de acuerdo con el contenido del oficio SDITH-23-002903 del 1° de febrero de 2023, incorporado al proceso, se constató que al menos un funcionario de los allí enlistados cumplía el requisito para ser nombrado en el cargo que se discutía, concretamente el funcionario Guillermo José Ramírez Pérez, quien se posesionó el 17 de noviembre de 2021 en el cargo de consejero de relaciones exteriores”.



Es por eso que en una sentencia de segunda instancia, el 14 de diciembre de 2023, la sala ordenó: “declarar nulidad del decreto 2280 de 22 de noviembre de 2022, mediante el cual se designó en provisionalidad a la señora Paola Andrea Vásquez Restrepo en el cargo de consejero de Relaciones Exteriores".

Luis Alberto Álvarez, magistrado. Foto: Consejo de Estado

Luego de esto, el apoderado de Vásquez, por medio de un correo electrónico, el 12 de enero de 2024 solicitó adición y aclaración de la sentencia en la que pedía explicaciones de fondo por las razones por la cuales se comisionó a Guillermo José Ramírez Pérez.



Sin embargo, tras esa solicitud, la sala del Consejo de Estado, en cabeza del magistrado ponente Luis Alberto Álvarez, negó la petición del apoderado y se advirtió que contra esa decisión no procede recurso ordinario alguno.



Por ese episodio, la funcionaria no llega con buen ambiente a la Cancillería. De hecho, funcionarios de carrera aseguran que con la designación de Vásquez no tuvieron en cuenta los escalafones.



EL TIEMPO llamó a Vásquez, pero al cierre esta edición no había respondido.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

