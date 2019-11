Los 6 argumentos de Uribe para librarse de la medida de aseguramiento

“Si algo reprocha nuestra sociedad y el Estado de derecho, es que los jueces actúen de manera desproporcionada y conviertan el asunto de la medida de aseguramiento en un tema simbólico”.



Con esta frase, la defensa del expresidente Álvaro Uribe –en cabeza del penalista Jaime Granados– remata las 339 páginas de alegatos con los que busca que al exmandatario se le resuelva favorablemente su situación jurídica, dentro del proceso que se le siguen por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



EL TIEMPO tuvo acceso al documento, y en este se señala desde la posible manipulación de evidencia en su contra hasta pruebas de que el senador no tuvo nada que ver con el pago a testigos, por el que es investigado su abogado Diego Cadena.

“Es claro que no se cumplen los presupuestos probatorios ni los requisitos de necesidad para proferir medida de aseguramiento”, le dice Granados a la Corte.



Y asegura que, tras examinar de forma minuciosa, cada uno de los seis eventos que se incluyeron en la imputación de cargos, no se hallaron indicios graves que permitan inferir responsabilidad penal.



Tres de ellos tienen que ver con las visitas a testigos que hizo Cadena, el polémico abogado que este martes rindió 8 horas de interrogatorio ante la Fiscalía.



(Lea también: Fiscalía alista decisión sobre Diego Cadena)



Otros dos están relacionados con el supuesto contacto con el narcoparamilitar Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra para que hiciera falsas declaraciones a favor de Uribe, y con un plan para desacreditar a Juan Carlos Meneses, testigo contra Uribe.



Y el sexto se refiere a supuestas maniobras para recoger una retractación de otro testigo clave: Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, de la que los Uribe Vélez fueron dueños.



(Además: Socio de abogado de Uribe también será citado por la Fiscalía)

Juan Carlos el 'Tuso' Sierra. Foto: Archivo

La ex-CIA y Moreno

Sobre el caso del ‘Tuso’, Granados insiste en que el origen de ese contacto fue el diputado Roque Arismendi, “quien tenía información de que el narcoparamilitar decía que mientras estaba detenido en los Estados Unidos fue objeto de ofrecimientos por parte de Iván Cepeda y Piedad Córdoba a efectos de que declarara en contra del expresidente”.



Tras advertir que la Corte aún no ha escuchado ni a el ‘Tuso’ ni a Arismendi, la defensa de Uribe señala que de manera oportuna le informó al alto tribunal la disposición de este sujeto a hablar.



Además, que en las interceptaciones hechas a Uribe se prueba que no hubo ofrecimiento de dádivas a ‘el Tuso’ para que rindiera declaración, a pesar de que inicialmente no incluyó en una primera carta lo que había mencionado.



También advierte la defensa que para acceder a dos cartas firmadas por el ‘Tuso’ se utilizó como conducto a Cadena y a Lisa M. Ruth.



EL TIEMPO estableció que se trata de una exagente de la CIA, experta en inteligencia. Según el escrito, fue recomendada a Uribe por el colombiano Luis Alberto Moreno.

Queda en evidencia que Álvaro Uribe no conocía que había aspectos inusuales en la interacción de su abogado Cadena con Monsalve y con su esposa FACEBOOK

TWITTER

¿Audio editado?

En sus alegatos, la defensa de Uribe también sugiere que una de las pruebas en su contra pudo ser editada. Al respecto, señala que no se ha revelado la totalidad de lo que Cadena habló con Juan Guillermo Monsalve porque las grabaciones entregadas por el testigo no registran qué sucedió durante 7 minutos y 32 segundos.



Además, que en lo que ha salido a la luz pública, nunca se habla de un soborno.

Y si bien la defensa lamenta algunas declaraciones dadas por el presidiario Enrique Pardo Hasche sobre ese episodio –en donde dice que Monsalve tenía que escoger una posición–, Granados advierte que Pardo no era emisario de Uribe.



“Sus palabras, plagadas de exageraciones y mentiras, no son más que simple retórica a la que Pardo acudió para tratar de convencer a Monsalve de que asumiera una posición, sin que del fragmento se pueda entender que le está pidiendo que falte a la verdad”, dice.

Durante más de 8 horas, Diego Cadena rindió interrogatorio ante la Fiscalía. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

La conducta de Cadena

Granados también habla ampliamente de la conducta de Cadena.



Luego de trascribir varias conversaciones interceptadas, dice que “queda en evidencia que Álvaro Uribe no conocía que había aspectos inusuales en la interacción de su abogado Cadena con Monsalve y con su esposa”.



En efecto, tras advertir que Uribe recibió información de terceros sobre el posible interés de Monsalve de retractarse de información que había dado en su contra, su defensa recalca:



“El expresidente no tuvo conocimiento de algún hecho o indicio que reflejase un escenario en el cual el señor Monsalve hubiese sido sometido a presión o insinuación para incidir en su voluntad con el fin de ofrecer una retractación de versiones dadas ante la justicia”.



Y agrega: “El doctor Uribe no recibió reporte alguno, hasta el momento en que se celebró la reunión Cadena– Deyanira (esposa de Monsalve), sobre sospechas, fundadas o infundadas que reflejasen que el señor Monsalve tenía intenciones diferentes a la de retractarse libre, espontánea y voluntariamente de versiones anteriores”.



En cuanto a los pagos que Cadena les hizo a dos testigos, la defensa dice que Uribe no tuvo conocimiento, para la época de los hechos, de los giros a Carlos Enrique Vélez (por concepto de viáticos y ayuda humanitaria) y a la Eurídice Cortés (por concepto de viáticos).

Caso Prada

Finalmente, sobre los contactos con el testigo Juan Guillermo Monsalve, el escrito insiste en que Uribe no tuvo nada que ver.



“Rodrigo Vidal Perdomo decidió transmitir una información que meses atrás venía recibiendo de Carlos López Callejas (ambos comerciantes) sobre el hecho de que Monsalve había faltado a la verdad y deseaba retractarse”, señala el escrito.



Y asegura que el hecho de que se usara como canal para recibir la información al congresista Álvaro Hernán Prada fue un episodio casi que accidental.



Otro capítulo que se toca es el de las declaraciones dadas por la corrupta exfiscal Hilda Niño a favor de Uribe.



“Fue Niño quien buscó contactar al doctor Uribe a través de Hernando Torres Barrera (...) y Niño ya le había dicho a la Fiscalía que tenía información sobre posible manipulación del caso de los ‘doce apóstoles’, por el que es juzgado Santiago Uribe Vélez”, se lee en los alegatos.

Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara del Centro Democrático. Foto: Cámara de Representantes

Las alternativas

Por estos y por otros argumentos, para Jaime Granados no hay necesidad de avanzar en una medida de aseguramiento, “pues está claro que no hay elementos para pensar que Uribe hubiese incurrido en conducta penal alguna”.



Pero agrega que si la Corte estima llegar a un nivel distinto, es necesario que contemple –por el principio de favorabilidad– una medida menos agresiva que la restricción de la libertad.



Una de las alternativas, enumeradas por la defensa en el documento, sería la prohibición de salir del país, incluso de portar un brazalete electrónico.



Además, advierte que Uribe no constituye un peligro de obstrucción a la justicia o que exista riesgo, por su conducta, de manipulación o alteración de la prueba.



La Corte estudia el escrito, al igual que la evidencia allegada, para tomar una decisión de fondo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET