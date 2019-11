Esta es la defensa del expresidente Uribe ante la Corte

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema evalúa un escrito, de 339 páginas en el que el abogado de Álvaro Uribe condensa la defensa del exmandatario, procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



La solicitud es una sola: que se abstenga de imponerle medida de aseguramiento a la hora de resolverle su situación jurídica y luego de escucharlo en indagatoria, el pasado 8 de octubre.



EL TIEMPO conoció apartes del documento en el que el abogado titular de Uribe –el penalista Jaime Granados- dice que no hay indicios graves de responsabilidad en los seis episodios que sirvieron de base para que la Corte abriera la investigación contra el exmandatario.



Tres de ellos tienen que ver con las visitas a cárceles y a testigos que Diego Cadena, el polémico abogado de Uribe, realizó.

De hecho, este martes Cadena rindió interrogatorio durante 8 horas ante la Fiscalía dentro del proceso penal que se le sigue por pagos a testigos, elaborar de su puño y letra varios testimonios y actuar como abogado de Uribe sin radicar el poder respectivo.

Los otros tres episodios que la defensa de Uribe entra a explicarle a la Corte, dentro de sus alegatos, se refieren a los contactos con el narcoparamilitar Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra; los supuestos actos para desacreditar a Juan Carlos Meneses, testigo contra Uribe; y los contactos que se hicieron para recoger una supuesta retractación de otro testigo: Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, de la que los Uribe Vélez fueron dueños.



Para Granados es claro que no se cumplen los “presupuestos probatorios ni los requisitos de necesidad para proferir medida de aseguramiento a Álvaro Uribe”.

¿Grabaciones editadas?

“Amparados en el material probatorio obrante en el proceso, no es posible inferir responsabilidad penal en contra de mi representado en ninguno de los episodios que soportan el marco fáctico de la presente investigación”, se lee en uno de los apartes del documento al que EL TIEMPO tuvo acceso.



Con relación a los episodios que involucran a Cadena, la defensa transcribe incluso conversaciones con las que se demuestra en tiempo, modo y lugar que el expresidente desconocía varias de las decisiones de su abogado.



Sobre la visita de Cadena a Monsalve, la primera conclusión es que no se ha revelado la totalidad de los que se habló.



Según la defensa de Uribe, las grabaciones entregadas por Monsalve no registran qué sucedió durante 7 minutos y 32 segundos, lo que abre la puerta a una posible edición del audio, ya que Monsalve le aseguró a la Corte que había grabado toda la conversación.

Juan Guillermo Monsalve Foto: Youtube DAVID GARCIA

Además, agrega que, de lo que ha salido a la luz pública, nunca se habla de un soborno.



Y si bien la defensa lamenta algunas declaraciones de Enrique Pardo Hasche sobre ese episodio –en donde dice que el testigo Monsalve tenía que escoger una posición-, advierte que Pardo no era el emisario de Uribe.



“Sus palabras, plagadas de exageraciones y mentiras, no son más que simple retórica a la que Pardo acudió para tratar de convencer a Monsalve de que asumiera una posición, sin que del fragmento se pueda entender que le está pidiendo que falte a la verdad, más aún si se tiene en cuenta lo dicho por el propio Pardo en el sentido de lo que había escuchado de boca del propio Monsalve entorno a su arrepentimiento y deseo de retractarse”, asegura le defensa.

La conducta de Cadena

En los alegatos también se habla ampliamente de la conducta de Cadena.

En varios apartes y comunicaciones transcritas, queda en evidencia que Álvaro Uribe Vélez no conocía que había aspectos inusuales en la interacción de su abogado Cadena con Monsalve y con su esposa, dice la defensa del exmandatario.



Tras advertir que Uribe recibió información de terceros sobre el posible interés del interno Monsalve de retractarse de información que había suministrado ante autoridades judiciales y que lo comprometían a él y a su familia, su defensa recalca:



“El doctor Uribe no tuvo conocimiento de algún hecho o indicio que reflejase un escenario en el cual el señor Monsalve hubiese sido sometido a presión o insinuación para incidir en su voluntad con el fin de ofrecer una retractación de versiones dadas ante la Justicia (…) El doctor Uribe no recibió reporte alguno, hasta el momento en que se celebró la reunión Cadena – Deyanira (esposa de Monsalve), sobre sospechas, fundadas o infundadas, que reflejasen que el señor Monsalve tenía intenciones diferentes a la de retractarse libre, espontánea y voluntariamente de versiones anteriores”.

Desde horas de la mañana del martes está citado Diego Cadena a interrogatorio en la Fiscalía. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

La defensa también se refiere a los pagos que Cadena les hizo a al menos dos testigos. Y entrega evidencia, incluidos audios, que buscan probar que Uribe ignoraba dichos pagos.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET