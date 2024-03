La carta que la renunciada candidata a Fiscal Amelia Pérez le envió al Presidente

Después de presentar su renuncia irrevocable a su postulación como candidata a Fiscal General, la abogada Amelia Pérez se desplazó del edificio de la Corte Suprema a la Casa de Nariño a radicar una carta personalizada para el presidente Gustavo Petro, quien la ternó.

En una versión más corta y diferente, Pérez empieza por agradecerle al mandatario su postulación y reitera su compromiso con el país y con él. EL TIEMPO estableció que la excandidata a Fiscal pidió audiencia con em Mandatario y está a la espera de que la reciba.

"Reciba usted un respetuoso y cordial saludo:

Me dirijo a usted, con el fin de expresarle y manifestarle que RENUNCIO CON CARÁCTER IRREVOCABLE, a la terna que, con fundamento en sus competencias, usted presentara a consideración de la H Corte Suprema de Justicia, para que ésta eligiera al nuevo, o nueva. Fiscal General de la Nación, con ocasión del vencimiento del periodo constitucional de quien dirigía al ente investigador.

La presente renuncia, Señor Presidente, en manera alguna obedece a mi ausencia de compromiso para con el país, o con usted que a bien tuvo de honrarme con tan alta distinción. No. El fundamento de la dimisión, no es otro que el del surgimiento de interferencias e injerencias extrañas a la elección que han empañado la misma. y de las cuales, infortunadamente, me considero víctima junto con mi entorno familiar, dentro de un contexto en el que la revictimización parece de nunca acabar, de un lado; de otro, emergieron factores relacionados con la violencia de género, por hechos asociados a trinos que mi compañero de vida emitió por la red Twitter. y los cuales, absurdamente, fueron a mí atribuidos.

Agradezco sinceramente a usted la especial deferencia que tuvo conmigo al incluirme en la terna para elegir Fiscal General de la Nación, selección que adquirió mayor connotación para la suscrita, en tanto ni siquiera tengo el honor de conocer personalmente.

Consentimientos de consideración y respeto.

¿Se reunió con alguien en Palacio?

Fuentes de Casa de Nariño le aseguraron a EL TIEMPO que, tras radicar la carta, Pérez tuvo un corto diálogo con un alto funcionario.

Ahora, en la Corte Suprema definen sin tras esta renuncia se puede votar para elegir Fiscal o se debe recomponer la terna por parte del Presidente.

Al parecer, el magistrado Hugo Quintero, del grupo que apoyaba a Pérez, asegura que la terna se debe recomponer y se debe aplazar la votación agendada para hoy.

En otra orilla estaría el magistrado Gerardo Barbosa, quien habría asegurado que jurisprudencia permite votar y elegir hoy, a pesar de la renuncia de Pérez.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

