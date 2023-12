Tras hallazgo en La Calera de pancarta de disidencias hubo sobrevuelos y Ejército

Los habitantes de la vereda San Cayetano, ubicada a tan solo 24 kilómetros de Bogotá, siguen inquietos por la aparición de pancartas de las violentas disidencias de 'Iván Mordisco' en la región.



El exministro Ernesto Lucena denunció en EL TIEMPO el fin de semana que cerca al llamado Alto de la Arepa, a 10 minutos de Bogotá, él presenció cómo miembros de la Policía descolgaron una de esas pancartas del grupo ilegal. Y EL TIEMPO conoció un audio en el que un habitante de San Cayetano, vecino a La Calera, reporta el hallazgo de otra pancarta y el sobrevuelo de helicópteros oficiales.

Ernesto Lucena. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

"Ese panfleto lo dejaron en la madrugada (des sábado 23 de diciembre), por los lados de mi casa, cerca a la carretera principal. Hoy estuvo todo el día por ese sector el Ejército y la Policía y gente que decía que era de la Dijín. Hubo sobrevuelos de helicópteros y nos mandaron un chat con una foto porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando", se escucha en el audio en poder de EL TIEMPO.



Vecinos de la zona agregaron que estaban a la espera de la presencia del comandante de la policía de Cundinamarca y de grupos de inteligencia para poder establecer alguna información más concreta y posteriormente comunicársela a la comunidad.

Los atentados a peajes en Cundinamarca

La Policía no dejó tomar fotos. Ernesto Lucena tiene las únicas imágenes. Foto: EL TIEMPO

En la región recordaron que hace unos años el Ejército tuvo que habilitar campos minados en zonas cercanas a La Calera para evitar la avanzada guerrillera hacia la capital.



Y ahora hacen mención a dos hechos más recientes: los ataques con granada a los peajes de Boquerón y de Pipiral, este último en la vía que de Bogotá conduce al departamento del Meta.



En el ataque al peaje Boquerón (en Chipaque-Cundinamarca), hubo dos personas heridas.

En este estado quedó el peaje de Boquerón. Foto: Coviandina

Las alertas en Sumapaz

EL TIEMPO ya había informado que dueños de casas de recreo, líderes sociales y hasta funcionarios de la localidad de Sumapaz (zona rural de Bogotá) están seguros de que no se está conociendo toda la verdad sobre la presencia de disidencias guerrilleras en ese punto extremo de la capital del país.



En la zona hay exclusivos condominios en donde viven incluso exgenerales.



La versión oficial es que no hay presencia permanente de disidencias en esa zona. Y, además, que los mil hombres del batallón de Alta Montaña N.º 1 del Ejército custodian ese ingreso directo a la capital del país que, según un documento de la Alcaldía de Bogotá, colinda con el Meta y más adentro del páramo de Sumapaz, con Huila.



Por la región de La Calera, no solo es una entrada directa a la capital del país sino la llamada zona dormitorio en donde hay desde lugareños hasta funcionarios públicos de alto nivel.

UNIDAD INVESTIGATIVA

