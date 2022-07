Veinticuatro horas. Eso duró en la lista de elegibles a Contralor General de la República el nombre de Karol González, incluida en el ajuste hecho por la comisión accidental obedeciendo dos fallos judiciales que exigían respeto a equidad de género y al mérito.



La renuncia de Mora se produce después de que EL TIEMPO puso el foco en su nombre. Se trata de la esposa del exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez, quien cumplió el proceso de selección con un puntaje de 48, 5, que la propia excanidata admite que es muy bajo.

Los excandidatos a Contralor Luis Alberto Rodríguez, Aníbal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón. Foto: Archivo particular

La ahora excandidata envió una carta exponiendo su retiro que, al parecer, no afectaría la lista.



González trabaja actualmente en la Delegada de Regalías de la Contraloría General.



El reajuste a la lista dejó por fuera a tres fuertes candidatos para darles paso a mujeres. Salieron el exdirector de Planeación Luis Alberto Rodríguez (quien no cumplía la edad requerida para ser Contralor cuando arrancó la selección); y los contralores delegados Juan Carlos Gualdrón y Aníbal Quiroz, quienes han sido mencionados en la polémica por el manejo de los recursos de la paz.

Este es el puntaje de las candidatas a Contralor. Foto: EL TIEMPO

La renuncia de González

Karol González Mora, excandidata a Contralor General. Foto: Archivo particular

"Durante los años que he trabajado en anticorrupción y control fiscal he defendido la necesidad de que los órganos de control sean independientes. En coherencia con este principio y dado que, desde mi inscripción en febrero hasta hoy, han cambiado las circunstancias, he decidido apartarme del proceso de elección de Contralor General de la República", señaló Mora.



Y añade: "Cuando decidí inscribirme en este concurso, en el mes de febrero, como un reto profesional y personal, lo hice con toda independencia dado que mi esposo, Luis Ernesto Gómez, trabajaba en la Alcaldía de Bogotá y no participaba en ningún proceso electoral. Hoy que el Congreso de la República ha decidido incluirme en la lista de elegibles, el presidente electo es Gustavo Petro, y mi esposo, Luis Ernesto Gómez, decidió involucrarse activamente en la recta final de la campaña y defender al presidente en la capital".

Y puntualiza: "Por esta razón, y en coherencia con mi visión y mi convicción sobre la necesidad de una vigilancia y control fiscal independiente, he tomado la decisión de hacerme a un lado del proceso de elección. No existe ningún impedimento legal, conflicto de interés, inhabilidad, o incompatibilidad para mi participación en el proceso, pero creo que el cambio que eligió el país en las urnas

debe reflejarse no solo en la rama ejecutiva del poder público sino en todas las instancias del estado, y que todos los servidores públicos, desde nuestras posibilidades, y actuando éticamente, podemos contribuir a materializar la esperanza y a vencer los miedos de los ciudadanos en esta nueva etapa política y administrativa".



Así queda la lista de elegibles

Según la Ley 1904, en su artículo noveno, señala que el retiro de uno de los candidatos no afecta la elección.



Los otros en la lista de elegibles son: Andrés Castro Franco, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Víctor Andrés Salcedo, Luis Carlos Pineda Téllez, Carlos Fernando Pérez Gélvez, María Fernanda Rangel, Elsa Yasmín González Vega, Diana Carolina Torres García y Mónica Certaín.

