De canalla. Así califica la exministra de las TIC Karen Abudinen los señalamientos del condenado en contra de su señora madre, de quien asegura solicitó el siete por ciento del polémico contrato firmado entre esa cartera y la Unión Temporal Centros Poblados que desencadenó varias capturas.



EL TIEMPO conoció en primicia el pronunciamiento de la exfuncionaria en donde advierte que fue ella quien declaró la caducidad de ese contrato y denunció las irregularidades en las garantías bancarias que tiene preso a Tapia y a otros implicados.

"Sobre las declaraciones de Emilio Tapia publicadas hoy en el Reporte Coronell empiezo por decir que en el episodio de Centros Poblados la única piedra en el zapato para esta organización criminal siempre fui yo. Un ejemplo contundente de esto son las comunicaciones que reposan en el expediente donde se confirma que entre los miembros de esa organización a través de WhatsApp, afirmaban que: “Falta la ministra” y en otros en los que manifestaban “No dormí pensando en la ministra”", señala el pronunciamiento de Abudinen.



Y agrega: "La obvia incapacidad para cumplir con el contrato con el que se quedó esta Unión Temporal utilizando documentos falsos generó que como ministra ordenara en su momento las audiencias para establecer la causa de los retrasos en la instalación de los equipos para conectar más de 7 mil colegios en las zonas más apartadas de Colombia. Es ahí donde se descubren al interior del ministerio las garantías falsas y las trampas de estos delincuentes. Si ellos no hubieran incumplido con sus obligaciones posiblemente nunca se hubiera sabido que presentaron garantías falsas y el contrato se estaría ejecutando actualmente. Fue el ministerio quien hizo públicas estas denuncias y no otros como equivocadamente se ha dicho".

¿Qué dice el audio?

En el audio al que se refiere Abudinen, el condenado Emilio Tapia habla de un socio que habría asistido a una reunión en donde le pidieron la supuesta coima.



"Yo no había accedido al tema, nunca. El socio me dijo: 'Me han estado hablando (...) Me está llamando la mamá de la ministra para organizar el tema (...)'. Se reúne, habla y le pidió el 7 por ciento", se le escucha decir a Tapia.

Audio Emilio Tapia 1 Este es el audio donde hablan de la supuesta llamada de la mamá de la exministra Karen Abudinen. El audio embebido no es soportado

El contrato con Centros Poblados buscaba la conectividad de más de 7 mil escuelas rurales. Foto: Archivo particular Centros Poblados

'Es canalla'

La exfuncionaria también asegura que aplicó "el máximo castigo posible ante el engaño al que sometieron al ministerio, pero sobre todo a los niños de las zonas más apartadas y pobres del país para quienes la conectividad era fundamental".



Además, se refiere a las presiones que tuvo como Ministra de las TIC para que se cediera el contrato: "Decidí entonces hacer lo que me dictó la conciencia, que era además lo correcto. Tomé en su momento las siguientes decisiones:



1. Caduqué el contrato sin vacilaciones y embargué todos sus bienes.

2. Esa caducidad obligó a que otros contratos que Centros Poblados tenía activos con entidades públicas finalizarán automática y anticipadamente quitándoles más de cuatro billones de pesos, seguramente adjudicados también con trampas.

3. Los denuncié penalmente lo que generó que fueran capturados todos los miembros conocidos de esta banda criminal entre los que se encuentra Emilio Tapia.

Abudinen dice que ella demostró ante la justicia y el Congreso cómo actuó frente a las irregularidades. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Según ella, las acciones que emprendió tuvo consecuencias en su contra: "Activaron frecuentes y despiadadas tendencias en redes sociales donde se me señaló como

la causante de esta debacle. Me humillaron, acabaron con mi honra, me persiguieron, crearon una atmósfera de corrupción sobre mi persona para desviar la atención sobre los verdaderos responsables por este ilícito".



Finalmente, Abudinen dice que aceptó el control político que terminó con su renuncia al cargo de ministra TIC.



"Era yo quien debía responder ante la ciudadanía como jefe de la cartera.

Creí que por hacer el bien, por actuar correctamente había pagado ya todos los precios que me quisieron cobrar, pero escuchar al dos veces capturado Emilio Tapia, “el gran ciudadano” para muchos, pretendiendo enlodar hoy la memoria de mi madre, que murió a consecuencia del Covid 19 el año pasado es sencillamente una canallada.

Haría lo que hice en su momento una y mil veces más sin que me tiemble la mano porque yo sí tengo la conciencia tranquila y porque con la memoria de mi madre no se juega. Todos estamos expuestos a lo que otros digan. No se pueden dar por ciertas semejantes infamias".



La Fiscalía ya había desmentido que hubiera firmado un principio de oportunidad con Emilio Tapia como este lo menciona en otro aparte de los audios.

Christian Daes, empresario de Tecnoglass Foto: Archivo particular.

La respuesta de Christian Daes

Audio Christian Este es el audio donde se menciona la supuesta llamada de Christian Daes. El audio embebido no es soportado

Hasta el presidente Petro es mencionado por Tapia. Foto: Presidencia.

Según el reporte Coronell, Emilio Tapia también implica con sus afirmaciones a Cristian Daes, primo de la exministra y reconocido empresario. Y dice que su supuesto proceso de preacuerdo está avalado por un enviado del presidente Gustavo Petro y agrega que él va a aprovechar el clima de la paz total para recibir el perdón social.



Sobre Daes dijo que quería beneficiarse con el contrato de Centros Poblados, convirtiéndose en proveedor.



Al respecto, Daes hizo saber: "No conozco a Emilio Tapia, nunca lo he visto, he hablado o me he reunido con él. Jamás he tenido negocios o celebrado contratos con ninguna de las empresas que hicieron parte de la Unión Temporal ‘Centros Poblados’. Por favor: No nos sigan bañando en todos los aguaceros".

Audio presidente Petro Este es el audio donde se menciona incluso al presidente Gustavo Petro. El audio embebido no es soportado

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

