Exmintic pide a operador certificar llamada del senador Armando Benedetti

“Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una coca-cola, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un e-mail o un chat. Como en las viejas épocas del ‘rufián’, quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay”.



Con ese mensaje, el senador Armando Benedetti desató una nueva tormenta, que ya se venía gestando, dentro del escándalo por el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

Fue cuestión de minutos para que la exministra de las TIC Karen Abudinen saliera a asegurar que Benedetti era, según ella, el congresista que llamó a su cartera a pedir que no se caducara el contrato con la UT y que se cediera a otro de los participantes.



Guido Nule y Emilio Tapia, dos fichas del 'carrusel' que reaparecen en 'Centros Poblados'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Acciones legales

“Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana (...). No negocio ni cedo ante corruptos”. FACEBOOK

“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante (...). No negocio ni cedo ante corruptos”, respondió Abudinen.



Pero ni la exministra ni Benedetti pararon ahí. En entrevista con este diario, el senador fue enfático en que desviando el caso, la exministra “trata de justificar la negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación”.

Jaime Lombana, apoderado de la exministra. Foto: Archivo particular

De hecho, dijo que no es la primera vez que buscan involucrarlo en un caso: “Ya lo intentaron con Odebrecht y en las chuzadas ilegales”.



Además, señaló que el apoderado de la exministra es el penalista Jaime Lombana quien le tiene animadversión, por problemas en la relación que sostuvo con su hermana.



Y si bien Miguel Ángel del Río, abogado de Benedetti, dijo que estaban listos a ir a la Corte Suprema a demostrar que el senador no abogó para que el contrato fuera cedido, agregó que no descartan acciones contra Abudinen, por injuria y calumnia.

Llamada y certificación

Miguel Ángel del Río, apoderado de Armando Benedetti. Foto: Archivo particular

Incluso, Del Río anunció que procederían y contra la red de veedurías que ya pidió que el alto tribunal se ocupe del caso, por falsa denuncia.



Pero la exministra también se está moviendo. EL TIEMPO estableció que ya le pidió a su operador celular que certifique las llamadas que recibió del teléfono de Benedetti.



Y busca demostrar que, al rededor del 16 de julio, cuando se adelantaba el proceso de caducidad del contrato, Benedetti se comunicó con ella.



Y aunque Benedetti dijo que solo supo de la existencia de Centros Poblados hace tres semanas, le recordaron unos trinos que hizo sobre el tema.

María Paula Correa, jefe de gabinete. Foto: Presidencia

Benedetti le dijo a EL TIEMPO que, a finales de 2020, Abudinen le envió un “piquete de asesores” para discutir artículo en un proyecto de ley y que, en ese contexto, se enteró del rumor de que había problemas con esa licitación.



“En ese momento también llamé a María Paula Correa (jefa de gabinete) a decirle lo que estaba pasando con la licitación, y ella me dijo que ya lo sabía porque el embajador de Estados Unidos le había dicho lo mismo”, señaló el senador.



Ahora se espera si de oficio o por la denuncia, la Corte proceda a abrir indagación.

¿La sombra de un Nule?

Guido Nule, condenado por el 'Carrusel de la Contratación'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Otro frente que se abrió es la posible presencia de Guido Nule –otro de los protagonistas del ‘carrusel’ de la contratación– en el caso de Centros poblados.



La W Radio señaló que habría participado en la estructuración de la oferta, a través de Alfredo Amín: “Tanto Amín como Nule habrían estado encargados de realizar algunos trámites para la presentación de la oferta”.



EL TIEMPO buscó a Nule, pero no respondió mensajes.

UNIDAD INVESTIGATIVA

