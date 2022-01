Pocas horas después de que un sicario asesinó, en un parque del barrio Pablo VI de Bogotá, al excapo Luis Caicedo Velandia, en julio de 2021, agentes federales de Estados Unidos cerraron una indagación y chequeos que estaban adelantando en su contra.



(Lo invitamos a leer: Asesinan en el barrio Pablo VI, de Bogotá, al excapo Luis Caicedo)



Informes de inteligencia y testigos aseguraban que, tras pagar una condena en ese país, Caicedo había regresado a Colombia a retomar sus negocios y que su asesinato estaba relacionado con viejos y nuevos movimientos de cocaína que involucrarían a un poderoso socio y amigo. El difunto quedó por fuera del radar de la DEA y del FBI, pero su socio no.

Facebook Twitter Linkedin

Julio Lozano Pirateque. Foto: EL TIEMPO

En efecto, fuentes federales le confirmaron a EL TIEMPO que están indagando la conducta del exconvicto Julio Lozano Pirateque, jefe del extraditado capo Daniel el ‘Loco’ Barrera.



(Le puede interesar: El nuevo eslabón en narcolaboratorio que enreda al exembajador Sanclemente)



Caicedo y Lozano fueron los objetivos de una megaoperación ejecutada por agentes de inteligencia del ICE, bautizada 'Cuenca del Pacífico' (2010), en la que se dejó en evidencia que mientras posaban de esmeralderos y hasta de inversionistas del fútbol, eran los jefes del llamado 'cartel de Bogotá'.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Caicedo fue asesinado en el barrio Pablo VI, en Bogotá, en julio de 2021. Foto: Foto: Santiago Buenaventura y archivo

El semisumergible

“Se sabe que, tras pagar una corta condena en Estados Unidos, y sellar un acuerdo de colaboración, Lozano Pirateque regresó a Colombia. Pero ya no estaría en el país”, le dijo a este diario una fuente enterada.



EL TIEMPO estableció que agentes de la DEA y del FBI han ido más allá. Estados Unidos busca establecer si hay nexo entre Lozano Piraquete y un cargamento de 4,5 kilogramos de cocaína que fueron incautados a finales de 2021.



(Además: Los datos ocultos detrás del crimen del excapo Caicedo)



La mayor parte iba en un semisumergible que fue incautado en aguas internacionales y que permitió establecer el origen de la droga.



"Todo apunta a la zona narcoesmeraldera en la que operaban Caicedo y Lozano antes de terminar en cárceles de Estados Unidos", le dijo a este diario una fuente enterada de la investigación.

Facebook Twitter Linkedin

Se indaga si hay conexión entre el semisumergible incautado con cocaína (similar al de la foto) y el excapo Lozano Pirateque. Foto: Armada

Periplo por Dubái

Y agregó que se indaga si también está ligado a un segundo cargamento que iba rumbo a Europa y que también fue detectado por agencias internacionales antidrogas.



EL TIEMPO estableció que, como parte de las verificaciones, se han pedido los movimientos migratorios de Lozano Pirateque. Se sabe que salió de Colombia el año pasado y que permaneció varias semanas en Emiratos Árabes.



"Estuvo en Dubái y se indaga qué lo atrajo en esa ciudad, además de los 35 grados de temperatura que registraba en noviembre de 2021, cuando el señor Lozano llegó", aseguró un investigador.

El narcolaboratorio en finca de Sanclemente

A esas pesquisas se le sumó la mención de Julio Lozano dentro del expediente por el narcolaboratorio que apareció en 'Haras de San Fernando', la hacienda de propiedad de la familia del exembajador Fernando Sanclemente y de unos socios.



“El financiador del laboratorio es el señor Julio Lozano, sé que es un esmeraldero de Guateque y Guayatá. Él fue el que financió todo el grupo y quien tenía la ruta para enviar la cocaína para España”, le dijo el mayordomo de la hacienda, Laureano Martínez, a la Fiscalía.



Y, exactamente, lo mismo repitió su ayudante en la matriz de colaboración revelada por EL TIEMPO y retomada por otros medios.

Facebook Twitter Linkedin

La finca de Fernando Sanclemente está en proceso de extinción de dominio a pesar de que él niega cualquier nexo con el narcolaboratorio. Foto: Fiscalía y Policía

'Protección para Laureano'

Facebook Twitter Linkedin

Laureano Martínez, el capataz del exembajador Fernando Sanclemente. Foto: Archivo particular

De hecho, el penalista Víctor Eduardo Muñoz, apoderado del mayordomo, busca que la Fiscalía apruebe un principio de oportunidad a cambio de datos sensibles sobre el financiador del narcolaboratorio, la supuesta complicidad de Sanclemente y la ubicación de los otros complejos cocaleros en la sabana de Bogotá.



En diálogo con EL TIEMPO, el abogado Muñoz también aseguró que la entrega de esa información está sujeta a que le den protección a su cliente.



(Además: Las bodegas del hampa en la zona donde mataron a una periodista en Galerías)



"Es una situación jurídica muy complicada y delicada. No contamos con medidas de seguridad y efectivamente el señor Julio Lozano está detrás de la financiación de los narcolaboratorios", explicó el penalista.



Y agregó que unos audios de alias Otoniel -el capturado jefe del 'clan del Golfo'- publicados por Caracol Noticias, probarían que Lozano sigue en el negocio.



"Se tiene conocimiento de lo que se hizo en Bogotá del viejo Luis Caicedo, entonces a Luis Caicedo lo entregó el mismo socio de él, julio Lozano, el Boyaco. Eran socios, les decían los viejitos, todo el tiempo han trabajado, entonces, el viejo Julio fue el que dio la información y lo puso y por eso hicieron eso allá en Bogotá", dice alias 'Otoniel'.



Y agrega: "Bueno, porque ya que el que colaboró para lo de Caicedo fue Julio, ese señor está trabajando por ahí los días que cayó algo como de 4.000 o 5.000 cosas fuera de ese viejo, está ayudando para el conflicto cómo se dice, Julio puso el otro que eso eran los socios más duros que había, entonces la cosa se vuelve más fácil para esa guerra, entonces ese viejo Julio está colaborando mucho más, mucho más puede rendir el trabajo allá, pero toca bregar ligero en lo de Bogotá, las dos personas que le comenté por ahí".



Fuentes de la Fiscalía le señalaron a EL TIEMPO que entrarán a valorar esos audios dentro de dos investigaciones: el narcolaboratorio en la finca de Sanclemente

y el de 'la Gran Alianza', el cartel de excapos que volvió al país a delinquir.



(Sobre el tema: El poderoso cartel de la mafia que se armó desde cárceles de EE. UU.)

A inicios de diciembre de 2021, EL TIEMPO intentó sin suerte ubicar a Lozano. Pero allegados a Caicedo dijeron que quieren pasar la página y no referirse ni al crimen ni a deudas ni a socios.



(Le puede interesar: Las megacamionetas de $500 millones que llegaron de Dubái y Dian decomisó)



No obstante, EL TIEMPO estableció que las autoridades indagan si detrás del crimen de Caicedo –quien se movía por la ciudad con un enjambre de escoltas– está ‘Piraña’, un capo que está recomponiendo el llamado cartel de Bogotá y que también tendría interés en los narcolaboratorios de las lujosas haciendas.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por ahora, Lozano Pirateque no ha vuelto al país.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET