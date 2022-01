Una amiga de Juliana Cayena Bonilla, la colombiana de 37 años que fue hallada muerta la noche del sábado en su vivienda de Christchurch, Nueva Zelanda, reveló nuevos detalles sobre el crimen que sacudió este fin de semana a esta pequeña ciudad costera.



La mujer, identificada como Oriana Perkinson Blanco, de nacionalidad venezolana, habló en exclusiva con EL TIEMPO desde Auckland (Nueva Zelanda) y dijo que conocía a la víctima desde el 2011 y que está consternada por lo sucedido.

En este calle de Grove Road, Christchurch, fue donde se presentó el crimen de la colombiana Juliana Bonilla. Foto: Foto / NZME

Comentó que lo último que supo de Juliana fue que no se presentó a un compromiso el sábado, lo que despertó la sospecha de sus cercanos.



De acuerdo a su testimonio, ese día Juliana tenía planeado asistir a una caminata con un grupo de amigos. Al no presentarse, todos empezaron a preocuparse y fueron hasta su vivienda en Grove Road. Allí vieron las luces de la casa encendidas y su carro estaba en el parqueadero, por lo que decidieron informar a la Policía.



Perkinson le dijo a este diario que hasta el momento las autoridades no la han contactado, y que aún no hay información sobre quién pudo haber cometido este crimen.

Juliana Cayena Bonilla Herrera, colombiana asesinada en Nueva Zelanda. Foto: Oriana Perkinson

Además, que su familia -que recibió la solidaridad y el apoyo de la policía de Nueva Zelanda- está adelantando los trámites para viajar.



EL TIEMPO estableció que Juliana es oriunda del Meta y que llevaba 10 años viviendo en ese lugar.



Oriana le dijo a medios locales que su amiga era una "mujer tranquila y reservada, un alma gentil que siempre estaba feliz y le gustaba bailar".



Este diario también se comunicó con otro allegado a la víctima que vive en Nueva Zelanda. Esta persona dijo que la colombiana primero estuvo viendo en Auckland antes de irse para Christchurch en 2016 en busca de nuevas oportunidades.

​

Juliana era ingeniera en Multimedia de la universidad Militar y tenía como hobby montar bicicleta, caminar y tomar fotografías. Además, hace seis meses había terminado una relación sentimental con un hombre con quien vivía en la casa en la que fue asesinada.

Los movimientos de su Facebook

EL TIEMPO investigó y detectó que Juliana Cayena -cayenita como le decían sus más cercanos- tenía una cuenta de Facebook en la que subió algunas de las fotografías que tomaba. Lo que llama la atención es que hay una publicación de un paisaje que fue puesta después de que supuestamente ya estaba muerta.



Al respecto, este diario estableció que por sugerencia de las autoridades, allegados a la colombiana cambiaron su foto de perfil para proteger su identidad y facilitar las investigaciones.



La Policía está reuniendo imágenes de cámaras de seguridad la zona y tratando de reconstruir a través de testimonios lo que hizo la colombiana entre la 6 y 8 de la noche del sábado 22 de enero.



Autoridades de ese país están tramitando para la familia de la colombiana documentos IMIQ, que los exime de las restricciones para viajar por el covid, y le están tramitando de manera urgente unas visas.

