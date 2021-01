España autoriza viaje de madre de colombiano desaparecido

Voceros autorizados de la Embajada de España en Bogotá le aseguraron a EL TIEMPO que ya se autorizó el viaje de Liliana Rivera, la madre de Julián Esteban Beltrán Rivera, el colombiano desaparecido desde el 6 de nero pasado en Barcelona, tras asistir a una fiesta clandestina.



Si bien, en un primer momento se denegó la autorización de entrada en España, por las restricciones de la pandemia, revisadas las circunstancias del caso, se reversó la decisión.



La madre ya fue notificada de la autorización de ingreso: "Funcionarios de la Embajada se lo comunicaron directamente a la Sra. Rivera y están en contacto permanente con ella para facilitar su desplazamiento a Barcelona".



La madre de Julián viajará el próximo martes a asumir las labores de búsqueda de su hijo. Tal como lo reveló EL TIEMPO, una de las asistentes a la fiesta dio a conocer un inquietante mensaje sobre su paradero.

Esta es la denuncia que el amigo de Julián instauró ante autoridades españolas. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO tuvo acceso a una de las entrevistas que las autoridades le tomaron a un compañero de apartamento de Julián en donde hay información clave.



Dice que el colombiano estuvo en una fiesta RAVE (de música electrónica) junto con otras personas. Además, que la reunión se efectuó de manera clandestina en una casa de nombre 'El Xalet de la Muntanya', ubicada en la calle Monestir No. 6, de la urbanización Bruc Residencial.



También suministró el celular de la dueña del lugar, quien alquiló la casa para esa noche. Y dijo que una joven, de nombre Daniela, manifestó que la última vez que vio a Julián fue a las 14:00 del 7 de enero de 2021.

En esta área boscosa se hizo la fuiesta en la que estaba el colombiano. Foto: EL TIEMPO

El mensaje

La misma mujer dijo que la fiesta duró hasta el 8 de enero, pero que no había vuelto a ver a Julián. Según ella, días después habló con dos amigos a quienes les insistió que le dieran información.



Según dijo, si bien inicialmente manifestaron no saber nada, luego le lanzaron frases intimidantes.



"Deja de preguntar tanto y deja de investigar tanto, que el que busca encuentra y en la calle hay muros. Que el alma de tu amigo ya (sic) no está aquí. Que ha hecho un viaje astral porque ya está muerto", se lee en la denuncia en poder de este diario.

Los investigadores ya tienen en su poder los contactos en redes sociales de los dos hombres que dijeron eso. EL TIEMPO se abstiene de revelar los perfiles para no entorpecer la investigación.



La joven dijo que los dos mismos hombres asistieron con ella a otra fiesta clandestina, el 13 de enero, pero no les tocó el tema.



La familia no ha tenido acceso a la información, pero le confirmaron a EL TIEMPO que las autoridades no han hecho ninguna búsqueda en la zona donde dicen que Julián salió a correr.



"Es devastador. Tenemos rabia, dolor, incertidumbre. Las esperanzas se desvanecen", aseguró el padre e Julián. Y agregó que no saben si los testimonios que han dado son ciertos o no.



Ahora esperan que las autoridades avancen en la investigación y que se sepa dónde está Julián.

