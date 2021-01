El inquietante testimonio sobre el colombiano que se esfumó en España

Édgar. Así se llama el escalador profesional que la familia del colombiano Julián Esteban Beltrán contrató para que lo buscara en la zona boscosa de Monserrat, el último lugar donde lo vieron con vida, el pasado 6 de enero tras asistir a una fiesta clandestina en Barcelona (España).



"El corazón me dice que hay un 50 por ciento de posibilidades de que esté con vida, pero la razón y el tiempo que ha pasado me indica que hay otro 50 de que lo encontremos muerto", dice su padre César Beltrán.



(Lo invitamos a leer: Misteriosa desaparición de colombiano en una fiesta ilegal en España)

Pero Julián, de 22 años, literalmente se esfumó. El experto montañista no encontró rastro alguno en la zona en donde sus amigos aseguran haberlo visto correr.



(Le puede interesar: Caso Colmenares: ya prescribió proceso contra Jessy, ¿y el de Laura?)



Y EL TIEMPO estableció que hay razones para dudar de esa versión.



De hecho, las autoridades de Barcelona no están concentrando la búsqueda de Julián en la montaña y hay datos encontrados en los círculos de amigos del colombiano, quien viajó a Estaña el 15 de febrero, hace ya 3 años, para trabajar como barbero y comprarle una casa a su mamá.

En esta área boscosa se hizo la fuiesta en la que estaba el colombiano. Foto: EL TIEMPO

La situación se agravó porque el consulado de España en Colombia le acaba de notificar a su mamá -Liliana Rivera- que no se encuentra entre las excepciones para viajar a España (por la pandemia). De nada sirvió que la familia suplicara y asegurara que debía apersonarse de la búsqueda de Julián.



(Además: Caso por muerte de Andrés Colmenares sigue vivo en tribunal)



Y aunque le pidieron a Vodafone, el servicio de telefonía que usa el joven, que les entregue información sobre las últimas llamadas y los datos del localizador, les respondieron que debía mediar una orden judicial.

Este es el cartel que circula en Barcelona sobre la desaparición de Julián Beltrán. Foto: EL TIEMPO

La versión

EL TIEMPO tuvo acceso a una de las entrevistas que las autoridades le tomaron a un compañero de apartamento de Julián en donde hay información clave.



Dice que el colombiano estuvo en una fiesta RAVE (de música electrónica) junto con otras personas. Además, que la reunión se efectuó de manera clandestina en una casa de nombre 'El Xalet de la Muntanya', ubicada en la calle Monestir No. 6, de la urbanización Bruc Residencial.



(En contexto: Asesinan violentamente a un colombiano en Toledo, España)



También suministró el celular de la dueña del lugar, quien alquiló la casa para esa noche. Y dijo que una joven, de nombre Daniela, manifestó que la última vez que vio a Julián fue a las 14:00 del 7 de enero de 2021.



Deja de preguntar tanto y deja de investigar tanto, que el que busca encuentra y en la calle hay muros. Que el alma de tu amigo ya (sic) no está aquí FACEBOOK

TWITTER

Frases intimidantes

La misma mujer dijo que la fiesta duró hasta el 8 de enero, pero que no había vuelto a ver a Julián. Según ella, días después habló con dos amigos a quienes les insistió que le dieran información.



Según dijo, si bien inicialmente manifestaron no saber nada, luego le lanzaron frases intimidantes.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de ELTIEMPO)



"Deja de preguntar tanto y deja de investigar tanto, que el que busca encuentra y en la calle hay muros. Que el alma de tu amigo ya (sic) no está aquí. Que ha hecho un viaje astral porque ya está muerto", se lee en la denuncia en poder de este diario.

Los investigadores ya tienen en su poder los contactos en redes sociales de los dos hombres que dijeron eso. EL TIEMPO se abstiene de revelar los perfiles para no entorpecer la investigación.



La joven dijo que los dos mismos hombres asistieron con ella a otra fiesta clandestina, el 13 de enero, pero no les tocó el tema.

La familia no ha tenido acceso a la información, pero le confirmaron a EL TIEMPO que las autoridades no han hecho ninguna búsqueda en la zona donde dicen que Julián salió a correr.



"Es devastador. Tenemos rabia, dolor, incertidumbre. Las esperanzas se desvanecen", aseguró el padre e Julián. Y agregó que no saben si los testimonios que han dado son ciertos o no.



Ahora esperan que las autoridades avancen en la investigación y que se sepa dónde está Julián.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET