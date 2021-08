Juez suspende caducidad del contrato del escándalo de Mintic

Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados (UT), acaba de confirmar la medida cautelar que suspende los efectos de la caducidad del contrato del escándalo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mictic).



(Lo invitamos a leer: Mintic: los tentáculos de firmas del escándalo en gobernaciones y alcaldías)



Duque le remitió a EL TIEMPO una decisión de este martes 24 de agosto en la que se le notifica que un despacho ubicado en Puerto Colombia (Atlántico) admitió la acción de tutela en la que se alega violación al debido proceso y a la defensa.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados. Foto: Archivo Particular

En el mismo documento se decreta como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la decisión contenida en la resolución en la que Mintic declaró la caducidad del contrato por 1,07 billones de pesos.



En Mintic aseguraron que no han sido notificados. Sin embargo, fuentes de esa cartera dijeron que una tutela no es la vía para suspender un acto administrativo.



(Le puede interesar: Primicia caso Mintic: implicado revela dato que abre puerta a extradiciones )



"Lo que procede es la vía contencioso administrativa", explicaron.



En todo caso, la medida cautelar también tendría efectos en los contratos por 599 mil millones de pesos que dos miembros de la Unión Temporal tienen con el Invías.



(Le puede interesar: Mintic: los socios de la firma en Delaware que recibió el jugoso anticipo)



Y los procesos de cesión de esos contratos quedaría congelada. Así mismo, la decisión de que la ETB retome el contrato adjudicado a Centros Poblados.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la decisión que ordena suspender los efectos de la declaratoria de caducidad. Foto: EL TIEMPO

Los argumentos de la UT

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados. Foto: Archivo Particular

Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal Centros Poblados, le dijo a EL TIEMPO que, en su criterio, los términos del proceso de caducidad están suspendidos, porque él presentó una incapacidad médica.



A pesar de ello, asegura que lo obligaron a presentar la defensa sin haber revisado el expediente. Así mismo, se queja de que no le permitieron interrogar a los ejecutivos del Banco Itaú, que certificaron que las garantías que se presentaron dentro del contrato son falsas.



(En contexto: Las piezas ocultas del escándalo en millonario contrato de Mintic )



Para Pino, es a un juez a quien le corresponde establecer si los documentos fueron alterados y no al Mintic.



Además, Pino asegura que el dinero del anticipo, 70.000 millones de pesos, no se ha perdido. Según Centros Poblados, está invertido en equipos que ninguna autoridad ha querido ir a inventariar.

¿Por qué en Puerto Colombia?

Según voceros de Centros Poblados, la tutela se presentó ante un juez de Puerto Colombia porque allí queda el domicilio de Duque Torres, su representante.



Por esa misma vía, la de la tutela, se fue la interventoría del contrato para frenar el proceso sancionatorio en su contra. Sin embargo, Mintic ganó la acción y siguió adelante con el proceso.



(Además: Mintic le gana tutela a interventor del contrato del escándalo)



EL TIEMPO estableció que el juez de Puerto Colombia ya envió oficios notificando de la decisión al Banco Itaú, a las cuatro empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados y al Mintic.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET