Se le enreda caso al poderoso Julio Gerlein por nexos con Aída Merlano

Lo que parecía ser un simple comunicado dominguero de la Fiscalía, en el que anunció tres nuevas condenas dentro del proceso contra la red de compra de votos en la costa, se convirtió en una notificación al poderoso empresario costeño Julio Gerlein.



En efecto, la Fiscalía reveló que el juez séptimo penal de conocimiento que condenó a Edwin Martínez Salas, Jesús Viloria y a Evelin Díaz, por ayudar a elegir de manera fraudulenta a la fugitiva Aída Merlano, hizo referencia directa al empresario.



"El juez constató que en este proceso 'se concretó una organización criminal entre cuyos integrantes se encontraban a la cabeza Aída Merlano Rebolledo y Julio Gerlein Echavarría".

EL TIEMPO# ya había anticipado que en la apelación que Merlano hizo, tras ser condenada a 15 años por estos hechos, ya había involucrado a Gerlein con quien la une una relación de vieja data.



Pero ahora es un juez quien vincula directamente al empresario con el escándalo electoral conocido como 'casa blanca', nombre con el que se conocía a la residencia de Merlano en Barranquilla, en donde se encontraron desde cédulas de decenas de personas, hasta plata en efectivo y armas.



La Fiscalía también tiene varios cheques girados por Gerlein a Merlano por cerca de 11.000 millones de pesos.



Al respecto, el penalista Jaime Lombana, apoderado de Julio Gerlein, le dijo a EL TIEMPO que su cliente tuvo, en efecto, una relación cercana con Merlano, pero que no era electoral: “Él no conoció a ningún votante ni tuvo incidencia alguna en el proceso electoral”.



Y agregó que si bien hay probados dos ingresos de su cliente a la Casa Blanca, centro de operaciones de la fábrica de votos de Merlano en Barranquilla, puede probar que se trató de visitas netamente sociales.



En cuanto a giros hechos por Julio Gerlein a la hoy fugitiva Aída Merlano, el abogado fue enfático en que no estaban direccionados para gastos de campaña, y hacían parte de la relación de cercanía que había entre la condenada, de 43 años, y el empresario, de 79 años.

Aída Merlano, excongresista condenada a 15 años por compra de votos. Foto: Cortesía.

Por ahora, la justicia estableció que Edwin Rafael Martínez Salas fue quien coordinó el departamento de sistemas de la campaña de Merlano, por eso recibió 84 meses de prisión, por corrupción al sufragante, porte ilegal de armas, concierto para delinquir agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.



Jefferson de Jesús Voloria Miles, quien también coordinó el departamento de sistemas de la campaña, y Evelyn Carolina Díaz, quien administraba el comando político en el que se desarrolló la estrategia para la compra de votos, recibieron cada uno 78 meses de cárcel.



El proceso contra Gerlein sigue su curso mientras las autoridades intentan dar con el paradero de la fugitiva Merlano.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@etiempo.com

@UinvestigativaET