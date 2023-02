En una hermética audiencia, adelantada en el juzgado 37 penal del circuito con función de conocimiento en contra seis cirujanos por fraude procesal y falsedad en documento privado, se acaba de tomar una decisión de fondo.



La medida cobijó a los cirujanos Francisco y Carlos Sales Puccini, Jorge Nempeque, Óscar Sandoval, Ronald Ricardo Ramos y Juan Pablo Robles.

En la audiencia el juez 37 emitió fallo absolutorio a favor de los seis profesionales señalados de presentar documentos falsos para operar en Colombia.



Según la acusación de la Fiscalía, existirían falsedades en documentos y certificaciones presentadas por los procesados en estudios de posgrados en la Universidad de Veiga de Almeida, en Río de Janeiro, Brasil.

Esta es la audiencia en contra de Francisco Puccini y 5 médicos más. Foto: Archivo particular

La advertencia del juez

Estamos ante un equilibrio procesal que no le podemos dar fe, por lo menos con esa realidad, a las pretenciones de la Fiscalía y tampoco a la defensa (...) tenemos que optar ante la duda procesal. FACEBOOK

El juez fijó para el 28 de abril, a las 4 de la tarde la lectura del fallo, donde se podrán presentar recursos frente a la decisión.



Y también lanzó una advertencia. "Son personas que ya tenían una formación en cirugía, ya tenían unos valores y a pesar de que vinieron médicos a declarar que la experiencia no se homologa (...) si en efecto si esas resolutivas vigentes para el año 2018, se hubiera encontrado a los médicos aquí acusados el suscrito juez no dudaría, en el evento en que hubiera incorporado esos documentos en el idioma brasileño, con su correspondiente traducción, no dudaría en emitir un fallo condenatorio porque, en efecto, esas prácticas exigen una dedicación y tiempo completo". aseguró el togado.



Según la decisión no se pudieron probar las presuntas irregularidades sobre la información que los médicos presentaron para homologar sus títulos de especialistas en cirugía plástica en Brasil.

Jaime Granados, abogado penalista. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

"Estamos ante un equilibrio procesal que no le podemos dar fe, por lo menos con esa realidad, a las pretenciones de la Fiscalía y tampoco a la defensa y por ese equilibrio procesal tenemos que optar ante la duda procesal”, dijo el juez.



Y agregó que "no hay prueba que indique que estamos ante una especie falsaria, que aquí concertaron los directivos, profesores y educandos de la Universidad para cometer esa falsedad. Si la Fiscalía tiene pruebas tiene que decir que profesores y que directivos parta iniciar investigaciones allá en Brasil".



La defensa de Francisco Sales Puccini está encabezada por el penalista Jaime Granados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

