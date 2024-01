Exclusivo: exministro Guillermo Herrera habla sobre pagos de los Juegos Panamericanos

En medio del cruce de declaraciones entre funcionarios del gobierno Petro y el de su antecesor, Iván Duque, en torno a las responsabilidades por la pérdida de Barranquilla como sede los Juegos Panamericanos, varios exministros han salido a aclarar lo sucedido.



En diálogo con EL TIEMPO, Ernesto Lucena, ministro del Deporte del gobierno de Iván Duque, fue enfático en que Barranquilla se ganó la sede por el éxito que tuvo el país con varios Juegos Nacionales y Paranacionales, Panamericanos Junior, Bolivarianos y Mundial de Atletismo Juvenil.

Ernesto Lucena, exministro del deporte. Foto: Prensa Ministerio de Deporte

El exministro también se refirió a un pago que se debía hacer al final del gobierno Duque y a la elaboración del documento Conpes sobre el tema.



"Yo estuve en el Ministerio hasta junio de 2021. La promesa del contrato -como se puede ver en los documentos- se firmó el 30 de mayo de 2021 y ahí quedan estipuladas las primeras acciones durante ese año: pagar 250 mil dólares que lo hace la ciudad de Barranquilla, crear el Comité de los Juegos y empezar las gestiones", explicó Lucena.



Sobre el primer pago que debía hacer el Gobierno, respondió: "Se debía hacer el 30 de julio de 2022. Tengo entendido que como estaba a 7 días de posesionarse el presidente Gustavo Petro y llegar la nueva ministra, lo que se hizo fue -por cortesía- pedir una prórroga a Panam Sports para que eso lo efectuara el nuevo gobierno y no los cogiera por sorpresa un pago tan alto para unos Juegos Panamericanos. Cuando me retiré del Ministerio, en el empalme quedó especificada la creación del Conpes. No sé qué pasó. Ese punto lo puede responder mi sucesor, el doctor Herrera".

La respuesta del exministro Herrera

Guillermo Herrera, exministro del Deporte. Foto: Archivo / EL TIEMPO

EL TIEMPO se comunicó con el exministro Guillermo Herrera, hoy presidente de Camacol para preguntarle sobre el pago del 30 de junio de 2022 al que se refiere Lucena.



Herrera empezó por asegurar que el 31 de mayo de 2021 se suscribió el contrato de ciudad entre Panam Sports, el Ministerio de Deporte (bajo la administración del ministro Lucena), la Gobernación y la Alcaldía de Barranquilla.



"En ese contrato no se definieron las entidades que debían asumir los pagos y esas obligaciones se le asignaron a una entidad legal autónoma. Esa entidad además tenía las funciones de un comité organizador, pero no se estableció ninguna figura jurídica para definir la naturaleza de la misma", aseguró Herrera.

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Y agregó: "Cuando asumí el Ministerio del Deporte, en agosto de 2021, empecé a trabajar con Panam, para definir la figura jurídica autónoma que no implicara autorización del Congreso para crear nuevas entidades y después de varias discusiones, acordaron que lo mejor era suscribir un convenio interadministrativo entre el Ministerio, la Alcaldía, la Gobernación y el Comité Olímpico. Ese convenio se suscribió en agosto 4 de 2022 después de tener un acuerdo unánime entre las partes y que, además, se levantaran las restricciones de la ley de garantías".



Según Herrera: "Era necesario crear el Comité Organizador para darle piso legal a las obligaciones y a los pagos que se pactaron en el acuerdo de ciudad, desafortunadamente este comité solo vino a sesionar oficialmente 15 meses después de creado. En el anteproyecto de presupuesto 2023 sí se dejaron proyectados los recursos para asumir los pagos a cargo del Comité Organizador".

Astrid Rodríguez, ministra del Deporte. Foto: Prensa Ministerio del Deporte

El exministro también se refirió a las reuniones de empalme en las que se habló del tema: "En las reuniones de Empalme con el Gobierno entrante, se adelantó una sesión Exclusiva para tratar el tema de los juegos con la participación del Departamento, la Alcaldía de Barranquilla y el Comité Olímpico. En esta se detallaron los pormenores del acuerdo de ciudad y los avances logrados, así como la necesidad de gestionar los recursos con prontitud a fin de lograr mantener la sede".



"Solo hasta noviembre de 2023, 15 meses después de creado, se reunió por primera vez el comité organizador en el que la ministra Rodríguez dice que el Ministerio sí cuenta con los recursos para el pago de la cuota programada para diciembre.



En efecto, EL TIEMPO conoció el acta 001 del comité organizador en el que se asegura: "La ministra Astrid Bibiana Rodríguez reitera que el Ministerio tiene los 8 millones de dólares, los cuales deben ser girados en diciembre, y propone al Comité Olímpico Colombiano, como operador transitorio para poder girar los recursos. El alcalde, Jaime Pumarejo, propone que no sea transitorio, sino que se deben canalizar la mayoría de los recursos a través del Comité Olímpico Colombiano. Es aprobado, por unanimidad, que los recursos se manejen a través del Comité Olímpico

Colombiano".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

