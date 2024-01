Urrutia dice que no pagó un peso a cuñado de E. Torres por gerencia de Panamericanos

Las investigaciones por las posibles responsabilidades disciplinarias avanzan por la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027.



Uno de los puntos que se indaga es que Urrutia nombró como gerente de los Juegos a un empresario que terminó siendo cuñado del poderoso contratista de la costa, Euclides Torres.

La Ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, y el alcalde Jaime Pumarejo, recibieron la bandera panamericana. Foto: Alcaldía de Barranquilla

En octubre de 2022, El Heraldo de Barranquilla, registró que Rodolfo Bossa Castillo fue anunciado como cabeza del evento deportivo por designación directa del Ministerio del Deporte y en ese momento se dijo que además de tener una vieja experiencia en una liga de voleibol en los 90, su influencia estaba en ser el cuñado de Euclides Torres.



Euclides Torres es el mismo a quien Day Vásquez, -la expareja de Nicolás Petro- mencionó como un supuesto financiador en la sombra de la campaña presidencial del Pacto Histórico. De hecho, este diario reveló que el CNE lo citó a diligencia de declaración el 24 de enero, a las 2 de la tarde, para preguntarle sobre presuntos aportes a la campaña de Gustavo Petro en la Costa Caribe.

'No se firmó contrato'

El empresario Euclides Torres. Foto: Archivo particular

Rodolfo Bossa es el esposo de Guillermina Torres Romero, hermana de Euclides Torres, del representante liberal Dolcey Torres y del exalcalde de Puerto Colombia, Camilo Torres.



EL TIEMPO le preguntó a Urrutia si el contrato de Bossa es uno de los que está siendo investigado y por el que le imputaron cargos tras su salida del Ministerio. Además, se le pidió que señalara quién pidió que lo designara en ese cargo.



"Yo pedí hojas de vida y la del señor me llegó junto con otras y me pareció que era la mejor, por eso la escogí, no me la recomendó nadie. Él trabajó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, eso dice en su hoja de vida. Yo no lo conozco ni conozco al señor Euclides Torres", aseguró Urrutia.

María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. Foto: Prensa Ministerio del Deporte

Y agregó: "La gente de Barranquilla me da la hoja de vida, gente de organizaciones sociales y personas que estuvieron en una reunión con la gobernadora y el alcalde y de ahí llegaron. A él no se le pagó nada, nunca hubo contrato, simplemente se hizo el nombramiento y cuando lo planteamos para que llegara ahí no se había hecho el comité, por eso no se le podía pagar a nadie porque no había disponibilidad presupuestal, no hubo desembolso".



También dijo que como no hubo contrato no hace parte de la investigación por la que a ella le imputaron cargos.

Reunión citada por el presidente Petro para recuperar los Juegos Panamericanos Foto:

Sin embargo, la Procuraduría, que hoy visitará la sede del Ministerio del Deporte, está indagando sobre ese y otros temas. Entre ellos, las partidas presupuestales que se dispusieron para pagar los 8 millones de dólares a la organización Panam Sports.



Ya se hizo una visita al ministerio de Hacienda y ahora se cruzará la investigación para saber si alguien tiene que responder, por lo que el presidente llamó ignorancia en el tema.



Actualmente, Rodolfo Bossa Castillo aparece vinculado a la Unión Temporal Caribe Eficiente, que promueve la eficiencia energética con proyectos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, apoyo de la UPME y la colaboración con el DNP.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

