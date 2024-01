'La ministra Urrutia no estaba de acuerdo con hacer los juegos Panamericanos': Lucena

La notificación de que Barranquilla perdió la sede de los Juegos Panamericanos y de que esa decisión se debe a incumplimiento en los pagos por los derechos del evento, desató un cruce de declaraciones entre funcionarios del gobierno Petro y el de su antecesor, Iván Duque, en torno a las responsabilidades.



La actual ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, se declaró sorprendida por la decisión y dijo que había pedido plazo para los pagos a los organizadores del evento. También señaló que un primer pago se debía hacer en 2022 (30 de julio). Y ahora se sabe que también se avanzaba en un Conpes que no alcanzó a concretarse.

Astrid Rodríguez, ministra del Deporte. Foto: Ministerio del Deporte

'La ministra Urrutia no respaldaba los juegos'

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Esta es la promesa de contrato de la sede de los Juegos Panamericanos. Foto: EL TIEMPO

Ernesto Lucena, el ministro del Deporte del gobierno de Iván Duque, fue enfático en que Barranquilla se ganó la sede por el éxito que tuvo con los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019, en Bolívar; Juegos Panamericanos Junior 2021, en Cali; Juegos Bolivarianos 2022, en Valledupar y Mundial de Atletismo Juvenil 2022.





"Por todos estos eventos que trajimos y que tuvimos fue que Panam Sports nos da la sede. Es la primera vez que se da una sede sin convocatoria pública. Fue asignada directamente. Había una muy buena relación con Panam Sports", señaló Lucena.

La postura de Urrutia

María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El exministro también se refirió a un pago que se debía hacer al final del gobierno Duque y a la elaboración del documento Conpes sobre el tema.



"Yo estuve en el Ministerio hasta junio de 2021. La promesa del contrato -como se puede ver en los documentos- se firmó el 30 de mayo de 2021 y ahí quedan estipuladas las primeras acciones durante ese año: pagar 250 mil dólares que lo hace la ciudad de Barranquilla, crear el Comité de los Juegos y empezar las gestiones", explicó Lucena.



Y sobre el primer pago que debía hacer el Gobierno, respondió: "Se debía hacer el 30 de julio de 2022. Tengo entendido que como estaba a 7 días de posesionarse el presidente Gustavo Petro y llegar la nueva ministra, lo que se hizo fue -por cortesía- pedir una prórroga a Panam Sports para que eso lo efectuara el nuevo gobierno y no los cogiera por sorpresa un pago tan alto para unos juegos Panamericanos que todos sabíamos con anticipación que la ministra María Isabel Urrutia no quería. Desde un principio ella se opuso".

Esta es la promesa de contrato de la sede de los Juegos Panamericanos. Foto: EL TIEMPO

El Conpes

Guillermo Herrera Castaño, hoy presidente de Camacol. Foto: Camacol

Sobre la importancia de la elaboración del Conpes, Lucena explicó que del tema se habló desde un principio, incluso en consejo de ministro, para que quedaran asegurados esos recursos y no pasara lo que terminó pasando.



"Cuando me retiré del ministerio, en el empalme quedó especificada la creación del Conpes. No sé qué pasó. Ese punto lo puede responder mi sucesor, el doctor Herrera. Pero más allá del Conpes, ese rubro ya estaba incorporado en el presupuesto del ministerio anualmente", señala Lucena.



Y agrega: "A partir de 2022 los recursos de los Panamericanos estaban en un rubro como los tenía este gobierno también. El Conpes no era vital para el desarrollo de los temas, aunque era importante para que no sucediera esto. Pero cualquier ministro o ministra que llegara sabía que su mayor compromiso en estos cuatro años eran esos juegos. Eso es como tener un mundial de fútbol".



El exministro Guillermo Herrera aún no se ha pronunciado sobre el pago del 30 de junio de 2022.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

