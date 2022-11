Las autoridades informaron el sábado, 5 de noviembre, que ya había sido judicializado el presunto abusador sexual de Hilary Castro, una joven de 17 años que denunció haber sido agredida en una estación de TransMilenio, el pasado 31 de octubre.



El señalado agresor fue identificado como Juan Pablo González Gómez, de 42 años, quien fue llevado de inmediato a audiencia de legalización de captura acompañado de una defensora de oficio asignada por la Defensoría del Pueblo.

Según un reporte oficial, al que EL TIEMPO tuvo acceso, la audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento transcurrió en total normalidad. Tanto la fiscal del caso como la defensora de oficio han asegurado que no se presentó nada anormal y que el señalado victimario no manifestó problemas de salud.



"A las 14: 12 horas ingresó a las celdas(...) momentos después, reportan que el hoy occiso se desmayó al interior de la celda, la cual con el apoyo de un enfermero le prestan los primeros auxilios y este manifiesta que ya no presenta signos vitales", se lee en un reporte en manos del CTI.

Los atencedentes

González ya había sido reportado por supuestamente mostrar sus genitales en el parque de Belmira Foto: Suministrada por autoridades

EL TIEMPO contactó a vecinos de González quienes aseguraron que vive en la etapa 1 de un conocido conjunto, en la calle 159 con carrera 9, cerca al barrio Belmira.



"Vive en un apartamento con la hermana. Allá fue capturado. Y ya sabíamos que era la misma persona que había aparecido en redes, días atrás, señalado de mostrarles sus genitales a niños y mujeres que paseaban por el parque de Belmira", señaló uno de los vecinos.



Sin embargo, González Gómez permanecía por el sector de Villa Nidia y El Codito, en donde presuntamente consumía droga.



En reportes oficiales le parecen tres anotaciones. Una de ellas es por violencia intrafamiliar agravada, injuria por vía de hecho (presuntos tocamientos a un tercero) y hurto calificado.



Al parecer, el caso de hurto data de 2017 y no prosperó porque ni él ni la víctima se presentaron a las audiencias.

'Llegamos en 10 o 12 minutos'

EL TIEMPO contactó a uno de los miembros del equipo médico que atendió al señalado abusador y empezó por asegurar que fueron contactados por la línea 123.



Los reportes en manos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá señalan que, tras culminar las audiencias, González llegó "algo alterado" a la URI y empezó a lanzar improperios contra varias personas que estaban en el lugar. Por eso, se tomó la decisión de pasarlo a otra celda, con menos gente.



Se evalúa la versión según la cual estaba bebiendo mucha agua en una de las duchas, convulsionó y entró en paro.



"Llegamos en 10 o 12 minutos, el reporte ya lo tiene la Secretaría de Salud de Bogotá. Nos dijeron que era un posible paro cardio-respiratorio y mientras llegábamos al lugar, estábamos en comunicación con quienes le estaban prestando los primeros auxilios", señaló uno de los miembros del personal médico que lo atendió.

¿Tenía golpes?

Y agregó: "Nosotros llegamos con todo el equipo y se le prestó toda la atención en salud que requirió. Llevábamos bala de oxígeno, desfibrilador, carro de paro y biomédicos básicos".



Cuando se le preguntó si el hombre presentaban golpes o hematomas, respondió: "Todo quedó en la historia clínica. Lo único que se hizo fue verificación. Cuando llegamos él estaba en reanimación. Lo que alcancé a ver, había signos de morados en el pecho. Pero se debe determinar si fue producto de las maniobras de reanimación".

La Inspección de la Policía ya asumió la investigación del caso y Medicina legal determinará la causa de la muerte.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

