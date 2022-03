El exalcalde de Pereira y hoy candidato al Senado por el Partido Liberal, Juan Pablo Gallo Maya, salió a responder por la mención de su nombre en un 'narcoexpediente' que tiene a 11 capturados a un paso de ir a juicio por sus vínculos con la banda criminal La Cordillera.



Tal y como lo reveló EL TIEMPO el pasado domingo, Gallo y un comandante de Policía fueron mencionados por el agente encubierto que fue la pieza clave para la captura, en agosto de 2020, de los señalados responsables de enviar 500 kilos de cocaína de alta pureza al cartel de Sinaloa que fueron negociados en Estados Unidos en 7,5 millones de dólares.

Esta es la certificación de la Fiscalía de Pereira en la que señala que Gallo no tiene investigaciones abiertas. Foto: EL TIEMPO

"Es innegable que en época electoral asoman todo tipo de denuncias, algunas de ellas sin fundamento o prueba que provienen de algunos sectores cuya única herramienta es recurrir a la falta a la verdad", dijo Gallo en carta enviada a EL TIEMPO, quien lo buscó desde la semana pasada para conocer su versión.



Según el agente encubierto, el señalado jefe de la banda La Cordillera, alias Diego Pereira, entregó un supuesto apoyo económico a la campaña a la alcaldía de Gallo, en 2015. En el expediente se señala que el dinero fue extraído de una caleta camuflada en una hacienda en las goteras de Pereira.



"Mi campaña a la Alcaldía de Pereira fue perseguida por la banda criminal a la que hacen mención, impidiéndonos entrar a varios barrios de la ciudad, para hacer proselitismo. Sorprende que, repito, un caso abierto en el 2019, sea filtrado a los medios a 8 días de las elecciones", dijo el candidato en su comunicación.

La certificación

Además, Gallo dijo que este caso corresponde a un delito de falso testimonio con fines políticos. "Todas las afirmaciones allí hechas carecen de prueba (...) incluso en una de las audiencias –como ustedes mismos lo señalan- y según el abogado de los acusados, califica de calumnia la mención de mi nombre", insistió.



Y, mencionando un certificado de la Fiscalía General de la Nación, explicó que no hay ninguna investigación vigente en su contra, ni por el caso de la supuesta financiación de La Cordillera, ni por ningún otro delito.



"El Fiscal del caso dijo que se han realizado todas las verificaciones de rigor y no hay ningún elemento material probatorio para endilgarme responsabilidad alguna", manifestó en la carta Gallo.



Y anexo una certificación de la seccional de la Fiscalía de Risaralda en la que se dice que en sus bases de datos no hay procesos en contra del candidato.



EL TIEMPO consultó en la Fiscalía y tal como se publicó, allí informaron que el fiscal del caso, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, dijo que se han realizado todas las verificaciones de rigor y, hasta el momento, “no hay ningún elemento material probatorio para endilgar responsabilidad alguna, así sea en inferencia, contra esas personas”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET