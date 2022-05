Está solicitado en extradición, lo señalan de ser uno de los poderosos brazos financieros del clan del Golfo y ya completa más de un año tras las rejas.



Se trata de Juan José Valencia Zuluaga, cuyos abogados califican como un reconocido empresario de la construcción en Medellín, de 39 años, que amasó una fortuna de más de 40 mil millones de pesos, entre ellos 30 carros de alta gama, incluidos Ferrari, Mustang y McLaren.

Facebook Twitter Linkedin

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel (izq.), aseguraba que Juan José Valencia, alias Falcon o Gordo Florecita (der.), era una rueda suelta que podía entregarlo. Foto: Policía Nacional

A Valencia se le siguen dos procesos en Colombia: uno, por concierto para delinquir, lavado (por $ 10.000 millones), porte ilegal de armas y hasta falsedad de documentos.



Y en otro, es la demanda de extinción de dominio sobre su jugosa fortuna, avaluada en cerca de 40 mil millones de pesos. En el listado aparece una lujosa mansión, en Río Negro, Antioquia, donde fue capturado en mayo de 2021.



Además, inversiones en dos constructoras (Acyones SAS y Zambia Naural SAS), una lechería, proyectos inmobiliarios y hasta una empresa de recolección de desechos hospitalarios.

Facebook Twitter Linkedin

'Falcón' tiene una mansión ubicada en Rionegro, Antioquia. Foto: Policía Nacional

¿Errores de la Fiscalía?

Sin embargo, la defensa técnica de Valencia Zuluaga, asegura que el Juzgado Segundo Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia notificó la decisión de rechazar la demanda de extinción de dominio, presentada por la Fiscalía.



"Según la decisión del juez, la Fiscalía General de la Nación, no cumplió con los requisitos mínimos de una demanda de extinción de dominio, en lo referente a las pruebas, por cuanto no las enunció, no las precisó, ni las enlistó como lo exige el ordenamiento jurídico", dicen sus abogados, que de paso niegan que su cliente sea alias 'Falcon' y 'Gordo Florecita' o 'Andrea', como señalan tres lugarteniente de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.



Y agregan que el escrito de pretensiones no satisfizo los aspectos de “…orden, organización, composición sumarial instructiva y debida diligencia en su formación digital del expediente, en general de técnica, además de ausencia de otros aspectos legales (….)”.



Abogados de Valencia le dijeron a EL TIEMPO que el juez dispuso el rechazo de la demanda de extinción del derecho de dominio y la devolución inmediata del expediente a la Fiscalía General de la Nación a la fase inicial del procedimiento.



"En ese sentido, se impone la devolución de los bienes del empresario Juan José Valencia Zuluaga, objeto de medidas cautelares", explicaron.

Denuncia a la fiscal del otro caso

El propio Valencia Zuluaga le interpuso una denuncia a la fiscal del caso. Asegura que indujo a error a la Corte Suprema al decir que le habían imputado lavado de activos agravado. FACEBOOK

TWITTER

Por ahora, para el próximo 24 de junio, está citada la audiencia de formulación de acusación en contra de quien las autoridades consideran que es 'Falcon', el capo del que 'Otiniel' habla en audios revelados por este diario.



Sin embargo, en este expediente, el propio Valencia Zuluaga le interpuso una denuncia a la fiscal del caso. Asegura que indujo a error a la Corte Suprema al decir que le habían imputado lavado de activos agravado.



"En actas consta que se le imputó, el 12 de mayo de 2021, lavado de activos simple", explicó su abogado Hernando Nates.



Y agregó que, en su criterio, la fortuna de su cliente no supera los 15.000 millones de pesos.