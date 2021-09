¿Qué hay detrás del retiro del Ejército de un héroe de operación ‘Jaque’?

Los nombres de los oficiales de inteligencia que rescataron, en 2008, a Ingrid Betancourt, a tres estadounidenses y a 11 miembros de la Fuerza Pública que las Farc mantenían secuestrados –en campos de concentración en las selvas del Guaviare– se han mantenido 13 años bajo reserva.



Pero, el pasado 10 de septiembre, la identidad de uno de los cerebros de esa operación, bautizada ‘Jaque’ y calificada como un rescate impecable de la inteligencia militar, quedó al descubierto luego de que lo llamaran abruptamente a calificar servicios.

Se trata de José Luis Esparza Guerrero, quien estaba a dos meses de ser ascendido a general de la República y de convertirse en el oficial de más alto rango de la inteligencia militar. De hecho, algunos daban por descontado que asumiría el Comando de Inteligencia.



¿Alianza elena?

En esta carta, que envió el general Ricardo Gómez Nieto, agregado de defensa en Bélgica, se habla de los rumores en contra del Esparza. Foto: Archivo particular

Esperemos que no sean los mensajes anónimos los que definan el futuro de aquellos oficiales que culminan sus carreras en medio de extrañas acusaciones.

Maria Fernanda Cabal, Senadora de la República. FACEBOOK

Pero anónimos que empezaron a circular desde mayo de 2020 cuentan otra historia sobre Esparza. Y varios de sus pares aseguran que esa información terminó cobrando la cabeza del aspirante a general y dejando de nuevo al descubierto fisuras y oscuros pulsos internos dentro de la cúpula militar, que ya estarían afectando las operaciones en terreno.



De hecho, aunque el retiro de cualquier miembro del Ejército es una facultad discrecional que la ley prevé, esta salida generó cartas de apoyo de decenas de militares y pronunciamientos de sectores políticos.



¿Qué sucede con la inteligencia militar en Colombia?#LasCosasComoSon pic.twitter.com/6LIXjpnt2z — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 15, 2021

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Foto: Prensa Álvaro Uribe

“Esperemos que no sean los mensajes anónimos los que definan el futuro de aquellos oficiales que culminan sus carreras en medio de extrañas acusaciones que impiden sus ascensos y desconocen sus méritos”, manifestó la congresista María Fernanda Cabal.



Y su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, señaló a dos oficiales activos de inteligencia del Ejército (mencionados en esta trama) de estar detrás de montajes en su contra, vinculados a la llamada ‘Operación Andrómeda’ y a los perfilamientos ilegales.



Esta es la carta en la que los compañeros de curso de Esparza manifiestan su respaldo y rechazan la decisión de removerlo. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO investigó el caso Esparza y estableció que desde antes de que lo llamaran a curso de general se estaban moviendo datos que, hace un mes, se habrían convertido en un informe de inteligencia que escaló hasta el alto Gobierno.



El documento hace referencia a ‘Patriotas’ –un grupo del que, dicen, Esparza haría parte–, que supuestamente selló una alianza para no atacar al Eln en Arauca, desde 2006. Además, se hace referencia a una supuesta vida desordenada del oficial y a sus ingresos a Cuba y uno a Moscú. Otro punto es el del presunto pago a una mujer para conjurar un supuesto episodio de acoso sexual.



Este diario estableció que el tema del Eln, en 2006, partió de una queja del sargento segundo William Alexis Rueda Villamizar, ante la Brigada 18 de Arauca, en agosto de ese año.

Alias Pablito

Rueda habló de la reacción violenta de Esparza por la pérdida de unas carpetas, del uso de gastos reservados y del Eln: “No entiendo lo que le dice al personal de la Cica (Central de Inteligencia Conjunta) y el B-2: contra Eln (sic) no hagamos nada, que solo a las Farc las operaciones y decirles a los reinsertados que nada de operaciones y que solo trabajos de penetrados e infiltrados, lo más lógico es que estas clases de trabajos son para el RIME-2, y lo que nos sirve a la Brigada son operaciones y resultados”.



En marzo de 2007 se archivó esa indagación contra Esparza.



Sin embargo, EL TIEMPO buscó a tres exfiscales que trabajaron con él en Arauca, de los cuales uno fue director de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía.

Alias Pablito, cabecilla del Eln que hoy integra el Comando Central. Foto: Archivo particular

Aunque pidieron el anonimato, dijeron estar dispuestos a comparecer ante cualquier autoridad para hablar del trabajo con Esparza, ejecutado entre 2002 y 2013.



Empezaron por advertir que, tras 170 voladuras al oleoducto Caño Limón-Coveñas, el gobierno Pastrana habilitó un plan de rescate para Arauca que incluyó ubicar a fiscales en la Brigada 18, al lado de la Central de Inteligencia que se habilitó.



“Dormíamos en contenedores dentro de la brigada. Esparza llegó en el tránsito de capitán a mayor y empezó a trabajar con nosotros como estructura de apoyo antiterrorista. Si alguien golpeó al Eln y a las Farc fuimos nosotros, y si están poniendo en duda su trabajo, también están poniendo en tela de juicio el nuestro y no lo vamos a permitir”, aseguró uno de los funcionarios.

Si alguien golpeó al Eln y a las Farc fuimos nosotros, y si están poniendo en duda su trabajo, también están poniendo en tela de juicio el nuestro.

Y todos coincidieron en que, en esa época, se ejecutaron más de 350 capturas de integrantes de las Farc y una cifra similar del Eln.



Otro miembro de ese grupo agregó que a través de una informante, identificada como ‘Yénnifer’, lograron ubicar y capturar con Esparza a ‘Pablito’, cabecilla del Eln que hoy integra el llamado Comando Central: “Lo capturamos en enero de 2008 y luego lo dejaron volar de la cárcel, en 2009”.



Y recordó que a Esparza lo iban a asesinar por orden de las Farc, cuyo cabecilla Germán Briceño, alias Grannobles (hermano del ‘Mono Jojoy’), se ocultaba en el convulsionado Arauca.



EL TIEMPO intentó ubicar al sargento que puso la queja, pero según medios locales se suicidó el 17 de septiembre de 2010, cuando estaba asignado al B-2 de la Brigada 18 de Arauca.



¿El efecto ‘Santrich’?

De manera atípica, algunos sectores del Ejército han emitido comunicados en respaldo al exoficial en los que incluso le solicitan al Gobierno reversar su retiro.



Sus compañeros de curso, unos 90, pidieron que se le den garantías constitucionales porque, en su criterio, no le permitieron al coronel Esparza ejercer su defensa y “desmontar a tiempo el montaje difamatorio contra su buen nombre”.



Y en otra carta abierta, 43 veteranos sargentos mayores y sargentos mayores de comando califican el retiro como una “ligereza por parte del mando militar”.



Jesús Santrich, miembro de las disidencias de las Farc dado de baja en Venezuela. Foto: AFP

De hecho, aseguran que se indujo a un error al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, Diego Molano, por quienes no querían que Esparza ascendiera: “Es una infamia y una afrenta a los militares con verdadera vocación de patriotismo al mezclarlo en un mismo decreto con oficiales corruptos para confundir a los incautos”.



Además, otros preguntan por qué la junta de generales que llamó a curso a Esparza (en octubre de 2020) no sabía nada o no lo creyó. En ese momento, Esparza envió una carta advirtiendo sobre montajes en su contra y desvirtuando los señalamientos que le hacían.



Una de las hipótesis que se teje es que un par de oficiales que estuvieron detrás de la localización de alias Jesús Santrich en Venezuela el 17 de mayo pasado (desencadenando su posterior aniquilamiento por parte de un comando armado) están reclamando el cupo que Esparza iba a ocupar: “‘Santrich’ amenazaba de muerte al señor presidente Duque y lo insultaba”.

Una de las cartas de apoyo al Coronel Esparza fue enviada con copia a los rescatados de la operación 'Jaque'. Foto: Archivo

A pesar de esa posible rivalidad y juego sucio, hay un sector que exige ir más allá. Piden que la Fiscalía entre a investigar qué hay de cierto en los señalamientos contra Esparza (a quien le siguen moviendo otros episodios) para establecer si debe responder ante la justicia o si resultaba incómodo para un sector del Ejército.



También solicitan que Duque y Molano les pongan fin a los pulsos internos dentro del Ejército que podrían estar afectando incluso sus resultados no solo en materia de inteligencia sino, además, en el campo de batalla.



Por ahora, Esparza guarda silencio al igual que el alto mando (ver recuadro).

Lo que dijo el ministro de Defensa

Ministro de Defensa Diego Molano, acompañado de Comandante General FF. MM., Luis Fernando Navarro, Comandante Ejército Nacional Enrique Zapateiro y Director General de la Policía Nacional. Foto: Mauricio Moreno

El ministro de Defensa, Diego Molano, en presencia de altos miembros de la cúpula militar, se refirió a la salida del coronel Esparza: “Lo que está claro es que las decisiones que se toman por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, Comando del Ejército y la Junta de Generales, son decisiones de discrecionalidad que tiene el Comandante del Ejército de acuerdo con la reconfiguración y los planes que se tengan en el desarrollo de sus actuaciones (...) Ahí no habría nada más que decir, sino que es una decisión discrecional de acuerdo con los planes que se tienen por parte de nuestro Ejército Nacional”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

