El empresario Juan José Benavides, uno de los creadores de la moneda virtual DailyCop, accedió a hablar con EL TIEMPO sobre su secuestro en Argentina y las denuncias en su contra.



Asegura que una serie de hackeos impactaron el negocio y su liquidez. Y que están trabajando para que los inversionistas puedan recuperar su plata.

Daily es considerada la primera criptomoneda colombiana. Foto: Archivo particular

¿Dónde se encuentra? ¿Es cierto que le ofrecieron entrar a un programa de protección de testigos?



Por seguridad, me han hecho una recomendación oficial de no dar mi ubicación. Pero estoy muy pendiente de todo lo que se está necesitando en el tema del caso y de la investigación. No me vinculé al programa de protección a víctimas porque no me permite tener ninguna forma de colaborar en las investigaciones y es importante apoyar la investigación y dar las soluciones que está requiriendo la comunidad.



¿Qué pasó en Buenos Aires? Según versiones, la mafia ordenó secuestrarlo.

Estoy dejando que avance la investigación. Ni por mi lado ni por ninguna de las personas que conozco, ni familiares ni amigos, hay relaciones con clanes o carteles. Uno no se puede imaginar que algo por el estilo esté pasando. Si la investigación en algún caso define cuáles son los responsables, ya tendrán las pruebas para eso.



Juan José Benavides habla del secuestro Juan José Benavides, asegura que no sabe de donde provino la acción del secuestro. El audio embebido no es soportado

Los secuestradores dijeron ir de parte de ‘Otoniel’...



Alias Otoniel fue extraditado a Estados Unidos el miércoles 4 de mayo. Foto: Policía Nacional

Ellos mencionan venir de parte de un clan, pero yo dejo que la investigación siga avanzando.



¿Buscaban recuperar una supuesta inversión?



No tengo ni documento ni una prueba de que ellos tengan algún token o algún criptoactivo creado por nosotros. A mí lo único que me mencionan es el pago de una suma alta, pero nunca me confirman que sean acreedores de algún proyecto nuestro.



¿Es posible que algún comercio aceptara plata de mafias sin que ustedes supieran?

La supuesta inversión de la mafia En este audio, Juan José Benavides habla de la supuesta inversión de la mafia en la criptomoneda. El audio embebido no es soportado

Nos parece importante tanto individualizar las transacciones como que se fortalezca rápido una regulación que permita saber qué es lo que pasa con las criptomonedas cuando se hace el comercio de estas. Después de que las creas, cualquier persona puede comprarla en plataformas de las cuales no tienes control. No todos los recursos de un token que se está vendiendo llegan a los creadores, sino a las personas que los pueden estar vendiendo a través de cualquier plataforma.



¿No sirvió la seguridad?

Seguridad de Daily Cop Juan José Benavides habla de la seguridad de Daily Cop. El audio embebido no es soportado

En las plataformas donde hacemos intercambios buscábamos siempre que la persona se identificara, hacer un estudio de las transacciones, validar que no vengan productos de un fraude o transacciones irregulares. Pero no somos la única plataforma que comercializa tokens creados por nosotros.



Usted habla de hackeos. ¿De quién y por cuánto?

Estamos fortaleciendo con información la denuncia ante la Fiscalía (...). Los hackeos que tenemos de reporte desde 2021 lo que traducen es que haya tokens en poder de personas que no conocemos. No tenemos forma de validar sus transacciones y están intentando cambiarlos. Es por eso que se presenta esa reducción tan alta de la liquidez en el momento en que todos estos fraudes se tratan de materializar por personas que han obtenido esos tokens de forma irregular. Lo que planteamos es hacer una migración a un nuevo token donde las personas con los mismos tokens que tenían antes puedan comenzar a hacer ventas y compras; y sepamos quiénes son los que hacen las transacciones.



Usted habla de hackeos por $ 80.000 millones. Pero inversionistas hablan de dos millones de dólares...



Juan José Benavides asegura que están trabajando para solucionar fallas En este audio, Juan José Benavides asegura que entiende que los usuarios de Daily se encuentren molestos con lo que sucedió y dice que se encuentran trabajando para solucionar las fallas. El audio embebido no es soportado

En el momento que se realiza ese hackeo estaban al precio original. Eso traduce 80.000 millones de pesos. Uno trata de recuperar estos fondos, de ubicar las transacciones. Pero si estos hackeos estuvieron acompañados de ciertos comentarios que se comenzaron a regar sobre nuestras supuestas vulnerabilidades en seguridad, causa una pérdida muy fuerte de liquidez en la moneda. En eso es en lo que estamos tratando de trabajar.



¿Es cierto que su socio, Sebastián Betancur, lo responsabiliza de gastos suntuarios? ¿Siguen siendo socios?



Juan José Benavides habla de Sebastián Betancourt En este audio, Juan José Benavides habla de la relación que mantiene con su socio Sebastián Betancourt. El audio embebido no es soportado

Seguimos siendo responsables de las soluciones que la gente requiere. Eso va más allá de que nos estemos llevando bien o no (...). Los gastos hechos siempre estuvieron justificados, dentro de la contabilidad, inversiones aprobadas por la junta.

Se investigan 14 firmas donde habría terminado plata de inversionistas...



Inversiones que fueran rentables siempre se tenían que hacer. No pasaba del 20 o 25 por ciento lo que se destinaba a diversificación. El resto era seguir fortaleciendo a liquidez y el desarrollo del proyecto.



Al productor Jairo Martínez le falsificaron la firma en una empresa...



El presentador y productor Jairo Martínez. Foto: Guillermo González

No tengo conocimiento de ninguna falsificación de ninguna firma, pero sí de que él representaba legalmente uno de los proyectos en donde vimos potencial en la parte de entretenimiento.



En este edificio, en El Poblado, en Medellín, está la sede de la empresa a la que hace referencia Benavides. Foto: Google Maps

Hay 50 denuncias por presunta captación masiva ilegal y lavado de activos. ¿Qué responde?

El equipo jurídico está en contacto con las entidades oficiales, buscando facilitar información que ellos vayan requiriendo.



