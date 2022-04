La visita que el hermano de Gustavo Petro le hizo (el pasado 8 de abril) al condenado exsenador Iván Moreno, en su celda de La Picota, pone sobre los reflectores los alcances de ese encuentro, pero también en las actividades del segundo de los hermanos del candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico.



(Los invitamos a leer: Prestamista de $6.972 millones a Campaña Petro sale a explicar cuentas)



Para algunos sectores del país, Juan Fernando Petro Urrego, de 59 años, es un desconocido. Sin embargo, en 2019, intentó incursionar en la política, postulándose como candidato a la alcaldía de Cajicá, (Cundinamarca), donde vive. No obstante, los 62 votos que obtuvo parecen haber sepultado sus aspiraciones.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Petro cumple un rol clave dentro de la campaña. Esta foto la posteó refiriéndose a la candidatura de su hermano. Foto: Archivo Particular

"Hace unos días, en un encuentro entre hermanos en el que proyectamos la campaña presidencial de @petrogustavo", dice Juan Fernando Petro sobre su rol en la campaña. FACEBOOK

TWITTER

Ahora, él mismo se ha encargado de documentar en sus redes el acompañamiento permanente que le hace a la campaña a la presidencia de su hermano y el rol que desempeña en ella.



"Hoy estuve como delegado de la campaña presidencial de @petrogustavo en el encuentro Nal e internal de Víctimas en el marco de la conmemoración de los 25 años de la operación Génesis en Cacarica, Chocó" (sic), escribió el 26 de febrero pasado.



(Lo invitamos a leer: Los alfiles que llamó Petro para agitar su campaña a la presidencia)



Y de manera permanente, postea fotos en donde recalca su rol en la carrera política de su hermano hacia la Casa de Nariño: "Hace unos días, en un encuentro entre hermanos en el que proyectamos la campaña presidencial de @petrogustavo".



Ese mensaje, publicado el 27 de febrero último, está acompañado de una foto, en un hamaca, con el candidato del Pacto Histórico, a quien también acompañó a una correría en Barranquilla.



Por eso, a algunos sectores, incluso de la izquierda, les ha llamado la atención que Juan Fernando Petro haya ido a La Picota, a escuchar la propuesta de 'perdón social' que el condenado Moreno está moviendo mientras purga su condena por el saqueo a las arcas de Bogotá. Según ha dicho, no fue por orden de Gustavo Petro.



Y asi lo acaba de asegurar en un trino el candidato: "Yo no mande (sic) hablar a nadie con Ivan Moreno. Son lo presos que pidieron hablar con la comision intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso. 2. Ivan Moreno oficia como representabte de los presos en DDHH".

Aquí les muestro:



1. Yo no mande hablar a nadie con Ivan Moreno. Son lo presos que pidieron hablar con la comision intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso.



2. Ivan Moreno oficia como representabte de los presos en DDHH pic.twitter.com/3j5L4I7sJV — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2022

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Robledo, senador del Polo, calificó de vergüenza la propuesta del 'perdón social' de la que habla Petro. Foto: Carlos Ortega - Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Las dos fundaciones

Petro no puede decretar una amnistía que no sea de aplicación general (...) esto es una vergüenza, es una salida de Petro en la que todo vale: Jorge Robledo. FACEBOOK

TWITTER

"Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, lo que él nos ha sugerido es ser constructor de algo que yo he propuesto que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles", explicó Gustavo Petro en entrevista con La W Radio cuando se le preguntó por el encuentro entre su hermano y el condenado Moreno.



“Petro no puede decretar una amnistía que no sea de aplicación general, es una propuesta que le está haciendo a los jefes políticos, esto es una vergüenza, es una salida de Petro en la que todo vale. Es el debate de una persona que quiere ganar la Presidencia con los votos de los dirigentes, estamos hablando de querer ganar utilizando el horroroso todo vale”, aseguró el senador Jorge Enrique Robledo sobre el tema.



EL TIEMPO investigó y estableció que Juan Fernando Petro -quien se presenta como biólogo, filósofo y activista social- es presidente de la Fundación Educativa y Filantrópica para el Desarrollo Personal y Humano.



(Sobre el tema: ¿Hubo aportes del chavismo a Petro y a otros políticos?)



Según documentos, la fundación tiene algo más de un año de creada: fue matriculada el 28 de enero de 2021 y usa la sigla de GEA Transpersonal.

Las otras Moreno y la indemnización

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la denuncia de amenazas donde aparece mencionada una de las fundaciones ligada a Juan Fernando Petro. Foto: Archivo Particular

Los estatutos señalan que es un proyecto a escala nacional, que cuenta con un patrimonio de 600 mil pesos. Y su principal objetivo es: "ser un centro de estudios e investigación para el desarrollo profundo y la evolución constructiva de la personalidad".



Además del hermano del candidato, aparecen como socios fundadores Jonathan Alexánder Delgado Laverde y Leydi Yider Laverde Ávila.



(Lo invitamos a leer: Los audios de la guerra entre hermanos por la herencia de Vicente Castaño)



Pero hay una segunda fundación, con activos y objetivos casi calcados, que data de 2012: PROYECTO Fudel Siglo XXI.



Registró la misma sede, en la vereda Canelón (Cajicá) y en los papeles de su inscripción figura Juan Fernando Urrego junto con Jackeline Marín Moreno y Carmen Moreno de Marín. Pero, según documentos de ese mismo año (2012), Juan Fernando Petro Urrego no figura como socio.



Esa fundación aparece mencionada en la denuncia, de febrero de 2020, en la que se señala que Juan Fernando Petro recibió un panfleto amenazante en el que se incluye a Gustavo Petro y al senador Gustavo Bolívar. La denuncia tiene fecha del 27 de febrero de 2020.



Según ha dicho, la visita a La Picota hizo parte de las actividades de su fundación. Sin embargo, no ha dicho el nombre de esta ni las ONG que lo acompañaban en la propuesta del perdón.

El hermano de Petro figura, además, en la lista de familiares del candidato que recibieron indemnización por las interceptaciones y seguimientos ilegales de los que fue blanco el senador de la Colombia Humana.



Y si bien su nombre aparece en un viejo proceso por estafa, en 2010, que llevó la Fiscalía 333 seccional, registros del juzgado 53 penal municipal de garantías señalan que una audiencia programada para el 22 de junio de ese año no se realizó porque no se presentó el indiciado. Esa es la última actuación dentro del caso.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



"Mi hermano @petrogustavo ha librado toda la vida una batalla por la paz y contra la corrupción, hoy toda la familia lo acompañamos y le proponemos a Colombia, la unidad, la paz y la democracia", señaló el hermano del candidato en uno de los más recientes mensajes en sus redes. Pero allí no ha hecho mención de su visita al condenado Iván Moreno y a otros internos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET