Graban a congresista pidiendo a EPS pagos y hablando de contratos

Alguien grabó una conversación, de 16 minutos, entre el representante a la Cámara liberal Juan Carlos Reinales y el gerente de la EPS Asmet Salud, Gustavo Aguilar, en un café a las afueras del aeropuerto El Dorado.



En la charla, el pasado 6 de noviembre, se escucha a Reinales hablar con Aguilar de concretar compromisos, de contratos a hospitales y hasta del cobro de 'una carterita'.



Si bien el congresista es claro de que se trata de parte de su rol, en defensa de la red pública, la EPS las califica como presiones y acaba de denunciar ante la Corte Suprema.



EL TIEMPO le puso, vía telefónica el audio al representante liberal, para saber quién lo grabó, por qué y si sus solicitudes a la EPS son parte de su ejercicio de control político.



En la grabación se escucha, tras referirse a los debates que la Comisión Séptima le ha adelantado al Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, sobre los impactos de la liquidación de una EPS, al representante pedir que Asmet Salud incluya en la llamada ‘ruta del cáncer’ a hospitales públicos.



Y después se habla de contratación en temas clínicos y hospitalarios para el hospital San Jorge y de Dos Quebradas, para que la facturación aumentara a 3.000 millones de pesos.



“Tengo dos peticiones, una ya usted hizo, un compromiso con ellos, quiero que usted me lo ratifique y que lo ratifiquemos (…)", se le escucha decir al congresista, quien le admitió a EL TIEMPO que esa es su voz y que la reunión con Aguilar sí se produjo.



No obstante, el representante dice que el audio fue editado y está sesgado en el punto en donde se habla del cobro de una cartera y de unos contratos para hospitales públicos.

'Voy a denunciar el caso'

El congresista se refiere a esta parte, que aparece trascrita en la denuncia que le llegó a EL TIEMPO: “Venga, mi hermano, hay otra cosita. ¿Usted me le pagaría carterita a unos hospitales que tengo por ahí? Yo le paso el listadito (…) No, yo le paso el listadito y mejor personal, para evitar malos entendidos y malas 'guevonadas'”.



Y se agrega: “¿Cuál es mi rédito ahí? La comisión. Claro ese es mi rédito y de eso es que yo vivo, entonces yo hago la tarea, hago la gestión, que jodo aquí y que jodo allá, que 'mariqueo' allí”.

“Me quieren hacer daño porque estoy tallando, siendo crítico en el tema de la salud. Pero no tengo idea quién me grabó. Mi función y mi tarea es velar por el bienestar de la red hospitalario y eso es lo que he hecho todo este tiempo. Es una labor institucional no personal, como ustedes lo corroboraron después de hablar con funcionarios del departamento. Es un frente común para que estas EPS le paguen a la red hospitalaria”, le explicó el congresista a EL TIEMPO.



En efecto, autoridades de Risaralda, incluido el Secretario de Salud, aseguran que la bandera del congresista ha sido la de pedir que las EPS paguen las deudas de la red pública.



"Su labor ha sido intachable, esa es su bandera, su tarea, que le paguen a la red pública. Es un tema en el que nos ha acompañado", dijo el secretario de Salud departamental. Y confirmó que ya se había hablado con Asmet Salud del incluir a los hospitales en la 'ruta del cáncer', hoy en manos de instituciones privadas.

La 'comisión'

Por eso, Reinales asegura que alguien le quiere hacer daño: “Si me grabaron es porque me quieren hacer daño y lo que hicieron fue manipular esa conversación. En esa parte donde se habla de la comisión está cortado, acomodado, de tal manera que dé esa sensación de que yo estoy persiguiendo réditos personales”.



También dijo que solicitará de inmediato una investigación en cuanto a la veracidad y autenticidad del audio que calificó de “absolutamente tendencioso y mal intencionado”.



Y, tras advertir que instaurará una denuncia por difamación, explicó que cuando él usa la palabra comisión, siempre se ha referido a la Comisión Séptima de la Salud: “Cuando yo hablo de comisión en mis entrevistas y diálogos me refiero a la comisión a la que pertenezco y a la que le corresponde el control político de la salud”.

EPS denunció

EL TIEMPO se comunicó con el gerente de Asmet Salud, también interlocutor del congresista, Gustavo Aguilar.



Empezó por señalar que, en febrero, Reinales ya había citado a debate a esa EPS, para que se pusiera al día con las deudas con hospitales públicos de Risaralda y que luego lo buscó para hablar de 'la ruta del cáncer', el cobro de una cartera y los contratos con el San Jorge y el hospital de Dos Quebradas.

"Él me citó. Me dijo que quería hablar conmigo varios temas, uno de ellos relacionado en el tema del hospital San Jorge y me presentó una recomendación frente a unos prestadores que él me iba a pedir que cómo le ayudábamos con los temas de contratación y pagos", le dijo el gerente de la EPS a EL TIEMPO



Según Aguilar, la contratación era para dos hospitales: "Para que modificáramos un tema de un contrato que tenemos con el Hospital San Rafael, que es privado, y volviéramos a darle al San Jorge y al de Dos Quebradas".

Aguilar confirma que el representante también le dijo que le iba a recomendar a unos prestadores que tenía para cobrar una cartera.



"Me dijo que si le podía colaborar con los pagos a unos prestadores conocidos de él. Me dijo que él representaba a la región y que conocía a los prestadores (...) Me dio a entender que le ayudaban a él en los temas políticos, que como parlamentario era gente que le interesaba ayudar", asegura Aguilar.

Según el gerente de la EPS Asmet Salud, el congresista no le habló directamente de una comisión (como aparece en la transcripción), pero dijo que sí había un interés sobre contratos y cobros.



Por eso, dice Aguilar, le dio poder al abogado Jaime Lombana para que se investiguen presuntas presiones y el delito de concusión.



"Luego me envió mensajes de WhatsApp preguntándome que qué pasó con los contratos y yo le he reiterado que se debe hacer una evaluación técnica, como se lo dije ese día. Lo noté un poco molesto porque creía que íbamos a hacer ya lo que él estaba planteando", dijo Aguilar.

