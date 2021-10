El general (r.) Buitrago le gana pulso judicial a empresario Diego Marín

Juan Carlos Lasso Urresta, juez 58 del circuito de Bogotá, acaba de fallar una acción de tutela que buscaba sacar del mercado apartes de un libro y rectificar declaraciones que su autor ha dado en medios.



(Lo invitamos a leer: La turbia historia detrás de la salida del general Buitrago)



La acción fue en contra del general (r.) de la Policía Juan Carlos Buitrago, un oficial de inteligencia que participó en investigaciones clave como la del extraditado barranquillero Álex Saab y en contra de redes del tráfico de cigarrillos, armas y confecciones, entre otros filones.

Marín recalcó en la acción de tutela que esos calificativos no corresponden a la realidad, en la medida en que no existe sentencia penal condenatoria en su contra. FACEBOOK

TWITTER

El empresario Diego Marín Buitrago exigió que el expolicía rectificara declaraciones donde lo menciona e incluso, que retirara el capítulo al que se refiere a él, en su libro 'Los principios no se negocian'.



Bajo el argumento de que le tutelaran sus derechos a la intimidad personal

al buen nombre y a la propia imagen, pidió que se ordenara al general (r.) aclarar y precisar las afirmaciones calificadas en su contra, que Diego Marín calificó como temerarias, injuriosas y calumniosas.



(Le puede interesar: El general (r.) Buitrago habla de lo que pasa dentro de la Policía)



Marín se refirió específicamente a frases como “bandido”, “contrabandista”, “que está huyendo exiliado fuera del país”, “que junto con otros contrabandistas ofreció 5 millones de dólares por su salida de la Policía Aduanera” y “que fue el motivo de su renuncia de la Policía Nacional”.



De hecho, recalcó que esos calificativos no corresponden a la realidad, en la medida en que no existe sentencia penal condenatoria en su contra.

La decisión del juez Lasso

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la carta de renuncia de Buitrago. Foto: EL TIEMPO

El general Buitrago dijo, en su defensa, que las manifestaciones que realizó en La W Radio, el pasado 20 de septiembre, "se circunscribieron a reproducir lo que ha sido, desde hace décadas, objeto de investigación y denuncia no sólo por los distintos órganos de control, sino también por los propios medios de comunicación nacionales e internacionales".



(Además: Nuevos dardos del general Buitrago tras su salida de la Policía )



Y agregó que, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política, goza de la garantía de expresar y difundir libremente sus opiniones y de difundir información cierta e imparcial".



Si bien el juez admitió la acción, negó las pretensiones de Marín.

Facebook Twitter Linkedin

Buitrago también lideró la investigación en contra de Álex Saab, extraditado a Estados Unidos por Cabo Verde. Foto: Marshals Service - Estados Unidos

El juez señaló que jurisprudencia constitucional ha considerado que, a diferencia de la publicación o difusión de hechos y de opiniones por medios de comunicación, los libros que revelan una elaboración intelectual y personal constituyen una creación de sus autores.



(Le puede interesar: ¿De dónde salen las armas con las que están asesinando en Colombia?)



Bajo esa condición, señaló: "En principio no es admisible que se pueda solicitar la rectificación o corrección de su contenido, a través de una tutela, salvo que so pretexto de la creación literaria o artística el autor consigne en el libro, total o parcialmente, una información que no sea veraz e imparcial, o que no obstante reunir estas características afecte la intimidad u otro derecho fundamental".

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la decisión del juez Juan Carlos Lasso Urresta. Foto: EL TIEMPO

El fallo señala que el despacho no puede considerar, sin otros elementos de juicio, que con las afirmaciones que se realizaron en la entrevista radial -que provienen del libro publicado- se hayan transgredido los derechos fundamentales de Marín, pues no se puede concluir que estas se hicieron de manera arbitraria o sin sustento.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Marín, que siempre ha negado cualquier nexo con conductas ilegales, puede apelar la decisión, que les acaba de ser notificada a las partes.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET